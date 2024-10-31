Фанат назвал китайцем корейского хавбека «ПСЖ» Ли Кан Ина на тренировке. Клуб пожизненно забанил болельщика
«ПСЖ» опубликовал заявление после расистского инцидента с Ли Кан Ином.
25 октября, во время тренировки французского клуба, один из болельщиков назвал китайцем проходившего мимо южнокорейского полузащитника, засняв это на видео. Фанат сказал Ли Кан Ину: «Вперед, китаец».
«ПСЖ» не терпит никаких проявлений расизма. Болельщик, причастный к инциденту с Ли Кан Ином, навсегда исключен из фанатских групп, а игроку были принесены извинения сразу после тренировки», – говорится в заявлении «ПСЖ».
«ПСЖ» наказан частичным закрытием трибун за кричалки фанатов про «педиков-марсельцев» на матче со «Страсбуром»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер «ПСЖ»
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