  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Георгий Черданцев: «Станкович разочаровывает, все с ним ясно, «Спартак» ничем не лучше, чем при Абаскале. Заслуги игрока не дают оснований говорить, что он успешный тренер»
64

Георгий Черданцев: «Станкович разочаровывает, все с ним ясно, «Спартак» ничем не лучше, чем при Абаскале. Заслуги игрока не дают оснований говорить, что он успешный тренер»

Георгий Черданцев разочарован работой тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Спартак» занимает 6-е место в таблице Мир РПЛ после 13-го тура, на 11 очков отставая от лидирующего «Краснодара».

«Станкович очень разочаровывает. Думаю, что все с ним ясно.

Когда начинался сезон, я сказал, что мы поймем «Спартак» Станковича в октябре. Октябрь наступил, а команда не выиграла ни одного матча у прямых конкурентов (в чемпионате).

Да, команда обыгрывает тех, кого должна обыгрывать. Но с равными по силам командами возникают больше проблемы. Вряд ли мы уже увидим, что такое футбол Станковича.

Мне кажется, что в лице серба мы видим, что заслуги футболиста не дают оснований говорить, что он успешный тренер.

По позиции «Спартака» в таблице – ничем не лучше, чем при Абаскале. Мне кажется, у испанца при всей в его адрес критике команда была более понятная. Здесь я не вижу, что такое «Спартак» Станковича. Плюс много вопросов по его решениям относительно выбора (состава), – сказал комментатор «Матч ТВ» Черданцев.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoГеоргий Черданцев
logoМатч ТВ
logoГильермо Абаскаль
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» – средний клуб сейчас по игре и результатам. 11 очков от первого места – это солидное отставание». Колосков о красно-белых
8вчера, 17:20
Жуков о Станковиче в «Спартаке»: «Увольнять не нужно – смена тренеров через каждые полгода ни к чему хорошему не приведет»
11вчера, 15:09
Мостовой о критике в адрес «Спартака»: «Я понимаю, когда футбольные люди еще что‑то говорят, но когда нефутбольные начинают из себя что‑то строить, умничать… Это беспредел»
51вчера, 11:43
Анзор Кавазашвили: «У Станковича полное доверие от «Лукойла» и гендиректора «Спартака», но болельщики любят победы. Лучше народа ни один специалист не скажет»
528 октября, 12:45
Александр Мостовой: «Конечно, мне «Спартак» Станковича нравится больше «Спартака» Абаскаля. Гильермо – посторонний человек, о котором нужно было забыть уже давно»
2527 октября, 17:56
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Перес решил не ехать на вручение «Золотого мяча». Некоторые люди в «Реале» посетили бы церемонию, но они приняли позицию президента (Relevo)
2 минуты назад
Шалимов о словах Карпина: «Наши комментаторы нормально работают. В Италии тренера просто уничтожили бы, в России все лайтово»
628 минут назад
Вадим Евсеев: «Сейчас все звезды – в Медиалиге, там морды бьют»
644 минуты назад
«Реал» хочет наградить Винисиуса новым контрактом и уже связался с его окружением. Бразилец не будет спешить (Relevo)
4856 минут назад
Гвардиола о финале Кубка Англии с «МЮ» после победы в АПЛ: «У нас было небольшое похмелье»
25сегодня, 09:18
Пока все ждут, когда объявят нового главного тренера «МЮ» – мы ждем аккаунт-менеджера. Приходите работать в Спортс’’!
сегодня, 09:00Вакансия
Экс-директор «Оренбурга» о трансферах иностранцев: «Везде качает пропаганда, что у нас ужасная страна, но они приезжают и все видят. Сейчас благоприятный фон, к нам готовы ехать многие»
19сегодня, 08:56
Тчуамени теряет поддержку боссов «Реала», его уже не считают неприкосновенным. Анчелотти верит в хавбека, но признает его регресс
97сегодня, 08:43
Дивеев о ежемесячных тратах: «От 150 до 300 тысяч на двоих. Мы с женой готовим дома, редко ездим в рестораны»
44сегодня, 08:23
О переходе Аморима в «МЮ» могут объявить сегодня. Тренер проведет еще 3 матча во главе «Спортинга»
31сегодня, 08:17
Ко всем новостям
Последние новости
Семак про махачкалинское «Динамо»: «Пропустили с игры всего 5 голов за 13 туров. «Зенит» ждет очень крепкий соперник, умеющий и обороняться, и контратаковать»
219 минут назад
«Краснодар» принимает «Оренбург». Быки, приходите на домашний матч!
37 минут назадРеклама
«Зениту» Кордобу нужно попытаться подписать. Это было бы логично». Лепехин о форварде «Краснодара»
1038 минут назад
Канте и Иньиго вошли в команду недели FC 25. 16 из 23 футболистов получили рейтинг 83 или ниже
54 минуты назадИгры
«Личка никогда не говорил: «Что за фуфло вы набрали? Месси мне привезите!» Все корректно и позитивно». Экс-директор «Оренбурга» о тренере
2сегодня, 09:27
Актер, сыгравший Черенкова в фильме: «Федор Федорович хотел, чтобы папа им гордился. Это соотносится и с моей историей»
сегодня, 08:20Кино
Ольга Смородская: «На месте Кордобы я бы не пошла в «Спартак», потому что там бардак. А в «Краснодаре» хорошая атмосфера»
40сегодня, 07:56
Дмитрий Андреев: «Оренбург» не может взять понятного тренера, надо брать качественного, голодного ноунейма» 
12сегодня, 07:38
«Краснодар» – футбольная машина с лучшим нападающим РПЛ. Кордоба умеет практически все». Гаранин о «быках» 
9сегодня, 07:04
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема примет «Аль-Ахли» Фирмино, «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Хилалем» Неймара и Малкома в пятницу
7сегодня, 06:50