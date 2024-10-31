Георгий Черданцев: «Станкович разочаровывает, все с ним ясно, «Спартак» ничем не лучше, чем при Абаскале. Заслуги игрока не дают оснований говорить, что он успешный тренер»
«Спартак» занимает 6-е место в таблице Мир РПЛ после 13-го тура, на 11 очков отставая от лидирующего «Краснодара».
«Станкович очень разочаровывает. Думаю, что все с ним ясно.
Когда начинался сезон, я сказал, что мы поймем «Спартак» Станковича в октябре. Октябрь наступил, а команда не выиграла ни одного матча у прямых конкурентов (в чемпионате).
Да, команда обыгрывает тех, кого должна обыгрывать. Но с равными по силам командами возникают больше проблемы. Вряд ли мы уже увидим, что такое футбол Станковича.
Мне кажется, что в лице серба мы видим, что заслуги футболиста не дают оснований говорить, что он успешный тренер.
По позиции «Спартака» в таблице – ничем не лучше, чем при Абаскале. Мне кажется, у испанца при всей в его адрес критике команда была более понятная. Здесь я не вижу, что такое «Спартак» Станковича. Плюс много вопросов по его решениям относительно выбора (состава), – сказал комментатор «Матч ТВ» Черданцев.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий