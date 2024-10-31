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Акатьева, Муравьева, Горбачева, Алиев, Гуменник, Игнатов, Мишина и Галлямов, Худайбердиева и Базин выступят на этапе Гран-при России в Красноярске

Назвал предварительный состав фигуристов на третий этап Гран-при России.

Соревнования пройдут в Красноярске с 9 по 10 ноября. Список участников опубликовала Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Мужчины: Дмитрий Алиев, Андрей Анисимов, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Александр Мельников, Андрей Мозалев, Михаил Полянский, Иван Попов, Даниил Самсонов, Илья Строганов, Николай Угожаев.

Женщины: Мария Агаева, Софья Акатьева, Арина Видинеева, Алина Горбачева, Елизавета Куликова, Софья Муравьева, Виктория Нестерова, Валерия Овчинникова, Ксения Фадеева, Анна Фролова, Софья Чаплыгина, Елена Черникова.

Пары: Дарья Андреева – Александр Акимов, Алиса Блинникова – Алексей Карпов, Виктория Васильева – Роман Запорожец, Ясмина Кадроыва – Илья Миронов, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев.

Танцы на льду: Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская – Максим Некрасов, Анна Коломенская – Артем Фролов, Анета Коцюбинская – Глеб Чернышев, Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов, Ольга Федорова – Павел Драко, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Софья Шевченко – Андрей Ежлов, Елизавета Шичина – Павел Дрозд, Анна Щербакова – Егор Гончаров.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ФФККР
logoсборная России
танцы на льду
пары
мужское катание
женское катание
logoЕгор Базин
logoПавел Дрозд
logoДмитрий Алиев
logoПетр Гуменник
Софья Шевченко
logoАнастасия Мишина
logoМаксим Некрасов
logoАлександр Галлямов
logoМакар Игнатов
Артем Фролов
logoЕлизавета Худайбердиева
Виктория Васильева
Роман Запорожец
logoАндрей Мозалев
Екатерина Миронова
Евгений Устенко
Александр Акимов
logoДаниил Самсонов
logoСофья Акатьева
Илья Миронов
logoЯсмина Кадырова
Анна Фролова
Михаил Полянский
Алина Горбачева
logoСофья Муравьева
Елизавета Шичина
logoАнастасия Мухортова
logoДмитрий Евгеньев
logoВасилиса Кагановская
Андрей Анисимов
Валерия Овчинникова
logoЕлизавета Куликова
Николай Угожаев
Иван Попов
Тимур Бабаев-Смирнов
Екатерина Рыбакова
Иван Махноносов
Анна Щербакова (танцы)
Егор Гончаров
Мария Агаева
Анна Коломенская
logoСерия Гран-при России
Алексей Карпов
Павел Драко
Елена Черникова
Илья Строганов
Анета Коцюбинская
Дарья Андреева
Софья Чаплыгина
Алиса Крайнюкова
Семен Нетсев
Виктория Нестерова
Варвара Жданова
Андрей Ежлов
Красноярье
Алиса Блинникова
Арина Видинеева
Глеб Чернышев
Александр Мельников
Ольга Федорова
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