🥇🥈🥉 Садулаев победил на чемпионате мира по борьбе, Магомаев взял серебро, Шериев – бронзу

Россиянин Абдулрашид Садулаев стал шестикратным чемпионом мира по вольной борьбе.

На чемпионате мира, который проходит в албанской Тиране, Садулаев завоевал золото в категории до 92 кг. В финальном поединке он победил представителя Грузии Мириани Майсурадзе со счетом 6:0.

Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом. Он не выступал на Олимпийских играх-2024, так как не получил допуск от Международного олимпийского комитета.

Серебро чемпионата мира в категории до 79 кг завоевал еще один россиянин Магомед Магомаев. В финале он проиграл грузину Автандилу Кенчадзе со счетом 3:14.

Иналбек Шериев стал бронзовым призером в категории до 70 кг. В схватке за бронзу он победил украинца Василия Шуптара.

Российские спортсмены выступили на ЧМ в нейтральном статусе.