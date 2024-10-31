🥇🥈🥉 Садулаев победил на чемпионате мира по борьбе, Магомаев взял серебро, Шериев – бронзу
Россиянин Абдулрашид Садулаев стал шестикратным чемпионом мира по вольной борьбе.
На чемпионате мира, который проходит в албанской Тиране, Садулаев завоевал золото в категории до 92 кг. В финальном поединке он победил представителя Грузии Мириани Майсурадзе со счетом 6:0.
Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом. Он не выступал на Олимпийских играх-2024, так как не получил допуск от Международного олимпийского комитета.
Серебро чемпионата мира в категории до 79 кг завоевал еще один россиянин Магомед Магомаев. В финале он проиграл грузину Автандилу Кенчадзе со счетом 3:14.
Иналбек Шериев стал бронзовым призером в категории до 70 кг. В схватке за бронзу он победил украинца Василия Шуптара.
Российские спортсмены выступили на ЧМ в нейтральном статусе.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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