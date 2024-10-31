Гвардиола о финале Кубка Англии с «МЮ» после победы в АПЛ: «У нас было небольшое похмелье»
В финале Кубка Англии-2023/24 «Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» (2:1) на «Уэмбли» 25 мая. Перед этим, 19-го, «горожане» в рекордный 4-й раз подряд выиграли чемпионат Англии.
Вчера, 30 октября, команда Гвардиолы потерпела первое поражение в нынешнем сезоне – от «Тоттенхэма» (1:2) в 1/8 финала Кубка английской лиги.
«Это новость. Но она не в том, что мы проиграли, а в том, как давно мы не проигрывали.
Конечно, в финале Кубка Англии у нас было небольшое похмелье, но это хорошие новости [что так долго не проигрывали]», – заявил главный тренер «Ман Сити» Гвардиола после матча.
Тогда сообщалось, что Джек Грилиш и Эрлинг Холанд были главными участниками вечеринки по случаю титула, которая продлилась до 5 утра. Англичанин начал финал в запасе.
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