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Гвардиола о финале Кубка Англии с «МЮ» после победы в АПЛ: «У нас было небольшое похмелье»

Пеп Гвардиола заявил, что у игроков «Ман Сити» было похмелье в игре против «МЮ».

В финале Кубка Англии-2023/24 «Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» (2:1) на «Уэмбли» 25 мая. Перед этим, 19-го, «горожане» в рекордный 4-й раз подряд выиграли чемпионат Англии.

Вчера, 30 октября, команда Гвардиолы потерпела первое поражение в нынешнем сезоне – от «Тоттенхэма» (1:2) в 1/8 финала Кубка английской лиги.

«Это новость. Но она не в том, что мы проиграли, а в том, как давно мы не проигрывали.

Конечно, в финале Кубка Англии у нас было небольшое похмелье, но это хорошие новости [что так долго не проигрывали]», – заявил главный тренер «Ман Сити» Гвардиола после матча.

Тогда сообщалось, что Джек Грилиш и Эрлинг Холанд были главными участниками вечеринки по случаю титула, которая продлилась до 5 утра. Англичанин начал финал в запасе.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Daily Mail
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алкоголь и спорт
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