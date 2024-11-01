Девин Букер набрал 40 очков и 8 передач, «Финикс» отыгрался с «-21» и победил «Клипперс»

Девин Букер помог «Финиксу» осуществить камбэк в матче с «Клипперс».

Звездный защитник «Санз» набрал 40 очков и 8 передач, его команда отыгралась с «-21» и победила на выезде со счетом 125:119.

За 38 минут Девин также имеет в своем активе 5 подборов и 3 перехвата при 11 из 18 с игры.