Девин Букер набрал 40 очков и 8 передач, «Финикс» отыгрался с «-21» и победил «Клипперс»
Девин Букер помог «Финиксу» осуществить камбэк в матче с «Клипперс».
Звездный защитник «Санз» набрал 40 очков и 8 передач, его команда отыгралась с «-21» и победила на выезде со счетом 125:119.
За 38 минут Девин также имеет в своем активе 5 подборов и 3 перехвата при 11 из 18 с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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