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Бруней отправит вторую команду на матч в Россию: «Большинство футболистов основной сборной будут в отпуске. А приедут почти все непрофессионалы – у них есть основная работа»

Бруней отправит полупрофессионалов на матч со сборной России.

В ближайшую паузы на игры сборных Россия встретится со сборной Брунея в Краснодаре 15 ноября и 19 ноября сыграет со сборной Сирии в Волгограде. «Матч ТВ» в прямом эфире покажет обе игры национальной сборной страны.

Сборная Брунея занимает 183-е место в рейтинге ФИФА.

«Мы отправим в Россию вторую команду. Большинство футболистов основной сборной не смогут приехать. Они будут в отпуске. У них для этого есть лишь единственный период – три недели в ноябре, потому что предсезонные сборы начинаются в декабре.

Большинство футболистов второй сборной из команды MS ABDB, которая относится к Королевским вооруженным силам Брунея, но от армии здесь одно лишь название, они не ведут боевых действий.

Почти все футболисты не являются профессионалами. То есть у них есть основная работа, а после, с 16:30, они тренируются в составе своих клубов.

В настоящее время проводится отбор игроков для поездки в Россию. В субботу дедлайн по отправке фамилий футболистов РФС», – сообщили в Футбольной ассоциации Брунея.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
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