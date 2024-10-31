Бруней отправит вторую команду на матч в Россию: «Большинство футболистов основной сборной будут в отпуске. А приедут почти все непрофессионалы – у них есть основная работа»
В ближайшую паузы на игры сборных Россия встретится со сборной Брунея в Краснодаре 15 ноября и 19 ноября сыграет со сборной Сирии в Волгограде. «Матч ТВ» в прямом эфире покажет обе игры национальной сборной страны.
Сборная Брунея занимает 183-е место в рейтинге ФИФА.
«Мы отправим в Россию вторую команду. Большинство футболистов основной сборной не смогут приехать. Они будут в отпуске. У них для этого есть лишь единственный период – три недели в ноябре, потому что предсезонные сборы начинаются в декабре.
Большинство футболистов второй сборной из команды MS ABDB, которая относится к Королевским вооруженным силам Брунея, но от армии здесь одно лишь название, они не ведут боевых действий.
Почти все футболисты не являются профессионалами. То есть у них есть основная работа, а после, с 16:30, они тренируются в составе своих клубов.
В настоящее время проводится отбор игроков для поездки в Россию. В субботу дедлайн по отправке фамилий футболистов РФС», – сообщили в Футбольной ассоциации Брунея.
Миранчуки, Головин, Сафонов, Агкацев, Батраков, Мостовой, Чалов, Тюкавин – в расширенном составе сборной России из 39 игроков на ноябрьский сбор
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