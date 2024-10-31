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  • «МЮ» и Аморим договорились, первый матч – 24 ноября с «Ипсвичем». «Спортинг» получит деньги и за тренера, и за его помощников (The Telegraph)
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«МЮ» и Аморим договорились, первый матч – 24 ноября с «Ипсвичем». «Спортинг» получит деньги и за тренера, и за его помощников (The Telegraph)

«Манчестер Юнайтед» и Рубен Аморим достигли полной договоренности о контракте.

Ранее стало известно, что 39-летний тренер в ближайшее время возглавит «МЮ», клуб заплатит за него «Спортингу» компенсацию в 10 млн евро. Сообщалось, что Аморим проведет еще три игры во главе португальского клуба и присоединится к новой команде во время паузы на матчи сборных.

По данным The Telegraph, «Юнайтед» и Рубен достигли полной договоренности по условиям сотрудничества. Тренер приступит к работе после паузы на игры сборных. Первым для него в «МЮ» станет выездной матч против «Ипсвича» в АПЛ 24 ноября.

Таким образом, временный тренер манкунианцев Руд ван Нистелрой будет руководить командой в играх с «Челси», ПАОК и «Лестером». Аморим отработает в «Спрортинге» три игры, включая матч с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» выплатит не только отступные за Аморима, но и за его тренерский штаб. Португальцы также требовали компенсацию за досрочный уход тренера без уведомления за 30 дней.

Ожидается, что сегодня «Спортинг» сделает объявление о договоренности с «МЮ». Сообщается, что Аморим подпишет контракт на два с половиной года с возможностью продления еще на один год.

«Его сила не в 3-4-3, а в общении». Новая надежда «Манчестер Юнайтед» – кто такой Рубен Аморим?

Аморим – новый тренер «МЮ», за 10 млн евро. Его хотели многие топы АПЛ

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: The Telegraph
logoМанчестер Юнайтед
logoвысшая лига Португалия
logoСпортинг
logoпремьер-лига Англия
logoРуд ван Нистелрой
logoИпсвич
logoРубен Аморим
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