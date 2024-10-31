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Медведев возглавил рейтинг действующих российских спортсменов с самыми ценными личными брендами, Овечкин – 2-й, Дзюба – 3-й

Forbes опубликовал рейтинг самых ценных личных брендов российских спортсменов.

В список вошли действующие спортсмены, участвовавшие в официальных соревнованиях в последние 12 месяцев. Критериями были популярность в соцмедиа, присутствие в СМИ и экспертная оценка маркетинговой привлекательности.

1. Даниил Медведев (теннис)

2. Александр Овечкин (хоккей)

3. Артем Дзюба (футбол)

4. Ислам Махачев (MMA)

5. Александра Трусова (фигурное катание)

6. Андрей Рублев (теннис)

7. Мирра Андреева (теннис)

8. Алена Косторная (фигурное катание)

9. Илья Ковальчук (хоккей)

10. Игорь Акинфеев (футбол)

11. Александр Соболев (футбол)

12. Александр Большунов (лыжи)

13. Петр Ян (MMA)

14. Константин Тюкавин (футбол)

15. Артемий Панарин (хоккей)

16. Федор Чалов (футбол)

17. Илья «m0NESY» Осипов (киберспорт)

18. Максим Глушенков (футбол)

19. Анна Калинская (теннис)

20. Аделия Петросян (фигурное катание)

21. Сергей Бобровский (хоккей)

22. Алексей Миранчук (футбол)

23. Евгений Малкин (хоккей)

24. Александр Головин (футбол)

25. Никита Кучеров (хоккей)

26. Карен Хачанов (теннис)

27. Георгий Джикия (футбол)

28. Дарья Касаткина (теннис)

29. Матвей Сафонов (футбол)

30 (делит место). Диана Шнайдер (теннис)

30 (делит место). Владимир Минеев (MMA)

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Forbes
logoАртем Дзюба
logoИгорь Акинфеев
logoСергей Бобровский
logoЕвгений Малкин
logoИлья Ковальчук
logoАлександр Овечкин
logoATP
logoWTA
logoАртемий Панарин
logoНикита Кучеров
logoГеоргий Джикия
logoАлексей Миранчук
logoАлександр Головин
logoКарен Хачанов
logoАнна Калинская
logoАндрей Рублев
logoДарья Касаткина
logoМатвей Сафонов
logoФедор Чалов
logoДаниил Медведев
logoАлександр Большунов
logoАлександр Соболев
logoВладимир Минеев
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoАлена Косторная
logoПетр Ян
logoИслам Махачев
logoМаксим Глушенков
logoАделия Петросян
logoКонстантин Тюкавин
logoМирра Андреева
logoДиана Шнайдер
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