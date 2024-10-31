Медведев возглавил рейтинг действующих российских спортсменов с самыми ценными личными брендами, Овечкин – 2-й, Дзюба – 3-й

Медведев возглавил рейтинг действующих российских спортсменов с самыми ценными личными брендами, Овечкин – 2-й, Дзюба – 3-й
В список вошли действующие спортсмены, участвовавшие в официальных соревнованиях в последние 12 месяцев. Критериями были популярность в соцмедиа, присутствие в СМИ и экспертная оценка маркетинговой привлекательности.
1. Даниил Медведев (теннис)
2. Александр Овечкин (хоккей)
3. Артем Дзюба (футбол)
4. Ислам Махачев (MMA)
5. Александра Трусова (фигурное катание)
6. Андрей Рублев (теннис)
7. Мирра Андреева (теннис)
8. Алена Косторная (фигурное катание)
9. Илья Ковальчук (хоккей)
10. Игорь Акинфеев (футбол)
11. Александр Соболев (футбол)
12. Александр Большунов (лыжи)
13. Петр Ян (MMA)
14. Константин Тюкавин (футбол)
15. Артемий Панарин (хоккей)
16. Федор Чалов (футбол)
17. Илья «m0NESY» Осипов (киберспорт)
18. Максим Глушенков (футбол)
19. Анна Калинская (теннис)
20. Аделия Петросян (фигурное катание)
21. Сергей Бобровский (хоккей)
22. Алексей Миранчук (футбол)
23. Евгений Малкин (хоккей)
24. Александр Головин (футбол)
25. Никита Кучеров (хоккей)
26. Карен Хачанов (теннис)
27. Георгий Джикия (футбол)
28. Дарья Касаткина (теннис)
29. Матвей Сафонов (футбол)
30 (делит место). Диана Шнайдер (теннис)
30 (делит место). Владимир Минеев (MMA)
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