Перенесены матчи «Валенсия» – «Реал», «Вильярреал» – «Райо» в Ла Лиге и 3 игры Сегунды. Из-за наводнения погибли 95 человек

Ла Лига перенесла матч «Валенсия» – «Реал» и еще несколько игр из-за наводнения.

В провинции Валенсия на юго-востоке Испании сильные дожди и шторм «Дана» вызвали масштабные наводнения. Погибли как минимум 95 человек, согласно последним данным. Некоторые районы Валенсии оказались отрезаны из-за затопленных дорог, наблюдаются перебои с электричеством и связью, разрушены мосты.

Матчи «Валенсии» и «Леванте» в Кубке Испании, которые должны были состояться на этой неделе, ранее были перенесены.

Ла Лига перенесла матчи «Валенсия» – «Реал Мадрид » и «Вильярреал » – «Райо Вальекано » , которые должны были пройти 2 ноября.

Также перенесены несколько матчей Сегунды : «Кастельон » – «Расинг Ферроль» (3 ноября), «Эльденсе» – «Уэска» (3 ноября), «Леванте» – «Малага» (4 ноября).

Ла Лига призвала клубы до 5 ноября прислать предложение с новыми датами проведения матчей.

«Валенсия» – «Реал» переносят из-за кошмарного наводнения. Годовая норма осадков – за несколько часов 🤯