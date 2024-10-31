Перенесены матчи «Валенсия» – «Реал», «Вильярреал» – «Райо» в Ла Лиге и 3 игры Сегунды. Из-за наводнения погибли 95 человек
В провинции Валенсия на юго-востоке Испании сильные дожди и шторм «Дана» вызвали масштабные наводнения. Погибли как минимум 95 человек, согласно последним данным. Некоторые районы Валенсии оказались отрезаны из-за затопленных дорог, наблюдаются перебои с электричеством и связью, разрушены мосты.
Матчи «Валенсии» и «Леванте» в Кубке Испании, которые должны были состояться на этой неделе, ранее были перенесены.
Ла Лига перенесла матчи «Валенсия» – «Реал Мадрид» и «Вильярреал» – «Райо Вальекано» , которые должны были пройти 2 ноября.
Также перенесены несколько матчей Сегунды: «Кастельон» – «Расинг Ферроль» (3 ноября), «Эльденсе» – «Уэска» (3 ноября), «Леванте» – «Малага» (4 ноября).
Ла Лига призвала клубы до 5 ноября прислать предложение с новыми датами проведения матчей.
«Валенсия» – «Реал» переносят из-за кошмарного наводнения. Годовая норма осадков – за несколько часов 🤯
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