Подколзин провел 2-ю драку в НХЛ. Он уложил защитника «Нэшвилла» Лоузона на лед двумя ударами
Василий Подколзин провел 2-ю драку в НХЛ и уложил соперника на лед.
Форвард «Эдмонтона» подрался с защитником «Нэшвилла» Жереми Лоузоном в игре регулярного чемпионата (5:1 в пользу «Ойлерс»).
Эпизод произошел на 45-й минуте матча. Россиянин выдержал натиск соперника и затем уложил его на лед двумя ударами.
Оба игрока получили по 5 минут штрафа. Для Подколзина драка стала второй в НХЛ. В ноябре 2022 года он провел бой против Энтони-Джона Грира из «Бостона». Лоузон впервые сбросил краги в текущем сезоне, а в прошлом делал это 8 раз.
Подколзин сделал передачу в матче с «Нэшвиллом». У него 0+2 в 11 играх
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Hockey Fights
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