Подколзин провел 2-ю драку в НХЛ. Он уложил защитника «Нэшвилла» Лоузона на лед двумя ударами

Василий Подколзин провел 2-ю драку в НХЛ и уложил соперника на лед.

Форвард «Эдмонтона » подрался с защитником «Нэшвилла » Жереми Лоузоном в игре регулярного чемпионата (5:1 в пользу «Ойлерс»).

Эпизод произошел на 45-й минуте матча. Россиянин выдержал натиск соперника и затем уложил его на лед двумя ударами.

Оба игрока получили по 5 минут штрафа. Для Подколзина драка стала второй в НХЛ . В ноябре 2022 года он провел бой против Энтони-Джона Грира из «Бостона». Лоузон впервые сбросил краги в текущем сезоне, а в прошлом делал это 8 раз.

Подколзин сделал передачу в матче с «Нэшвиллом». У него 0+2 в 11 играх