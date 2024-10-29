Чемпионат Италии. «Милан» против «Наполи»

В Серии А пройдут матчи 10-го тура.

Во вторник «Милан » примет «Наполи ».

В среду «Интер » сыграет в гостях с «Эмполи », «Ювентус » встретится дома с «Пармой».

В четверг «Рома» будет противостоять «Торино».

Чемпионат Италии

10-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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