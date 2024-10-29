Чемпионат Италии. «Милан» против «Наполи»
В Серии А пройдут матчи 10-го тура.
Во вторник «Милан» примет «Наполи».
В среду «Интер» сыграет в гостях с «Эмполи», «Ювентус» встретится дома с «Пармой».
В четверг «Рома» будет противостоять «Торино».
Чемпионат Италии
10-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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