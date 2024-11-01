Свечников набрал 2+1 в матче с «Бостоном», став 1-й звездой. У него 10 очков в 9 играх

Андрей Свечников набрал 3 (2+1) очка в игре с «Бостоном» (8:2).

Форвард «Каролины» дважды реализовал большинство и был признан первой звездой матча чемпионата НХЛ .

Россиянин продлил результативную серию (3+3) до 4 игр. Всего в 9 матчах сезона на его счету 10 (4+6) баллов.

Сегодня за 15:22 (6:17 – в большинстве) у Свечникова 4 броска в створ ворот, 2 силовых приема, полезность – «0».