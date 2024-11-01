Видео
4

Свечников набрал 2+1 в матче с «Бостоном», став 1-й звездой. У него 10 очков в 9 играх

Андрей Свечников набрал 3 (2+1) очка в игре с «Бостоном» (8:2).

Форвард «Каролины» дважды реализовал большинство и был признан первой звездой матча чемпионата НХЛ.

Россиянин продлил результативную серию (3+3) до 4 игр. Всего в 9 матчах сезона на его счету 10 (4+6) баллов.

Сегодня за 15:22 (6:17 – в большинстве) у Свечникова 4 броска в створ ворот, 2 силовых приема, полезность – «0».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
logoКаролина
logoНХЛ
logoАндрей Свечников
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Свечников против «Ванкувера» – передача, 2 броска, 4 хита, 5 потерь и малый штраф за 17:39. У него 2+5 в 8 играх
429 октября, 06:00
Свечников забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Сиэтлом», Орлов – 1-ю, поразив пустые ворота
127 октября, 05:55Видео
Свечников против «Калгари»: передача, 4 броска, 2 перехвата и «+1» за 18:03. У него 5 очков в 6 играх
225 октября, 06:50
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кросби вышел на 8-е место в истории НХЛ по матчам с 2+ очками (474), обогнав Сакика
15 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» забил 6 голов «Монреалю», «Бостон» пропустил 8 шайб от «Каролины», «Питтсбург» одолел «Анахайм», «Нэшвилл» уступил «Эдмонтону»
12537 минут назадLive
Овечкин набрал 1+2 в матче с «Монреалем». У него 10 очков в 9 играх
14сегодня, 02:16
Овечкин забил 858-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 36 шайб
68сегодня, 02:00Видео
Были ли мексиканские команды в НХЛ? 10 простых вопросов про лигу
сегодня, 00:00Спецпроект
Правда или ложь про Овечкина: 6 интересных фактов
вчера, 21:30Спецпроект
Зукарелло о форме Капризова: «Не понимаю, что вас удивляет. Это лучший игрок в НХЛ, я говорил это с первого дня»
15вчера, 20:41
Третьяк о Дне хоккейного вратаря: «Поздравил Бобровского, Василевского и других, потом провел тренировку для их преемников. В НХЛ 11 российских голкиперов, там востребованы самые лучшие»
10вчера, 20:06
«Динамо» выиграло 6 из 7 последних матчей, 3 – подряд. Команда Кудашова идет 6-й на Западе
4вчера, 19:11
«Торпедо» проиграло 5 из 6 последних матчей, 4 – подряд. Команда Ларионова идет 8-й на Западе
12вчера, 18:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Питтсбург» прервал серию из 6 поражений, одолев «Анахайм» (2:1 ОТ). Кросби сделал дубль, команда впервые пропустила менее 3 шайб за матч в сезоне
227 минут назад
Подколзин сделал передачу в матче с «Нэшвиллом». У него 0+2 в 11 играх
343 минуты назад
Орлов сделал ассист на победный гол в матче с «Бостоном». У защитника 1+3 в 9 играх
155 минут назад
Андерсен пропустит несколько недель. У вратаря «Каролины» травма нижней части тела
вчера, 22:00
Терещенко о Мартемьянове: «Отставка из «Амура» логична, результаты у клуба не очень. Проблема в стратегии развития, посмотрим, что руководство из этого вынесет»
вчера, 21:46
Щитов о Ларионове: «Умный, начитанный человек, не зря у него было прозвище Профессор. Именно он стал законодателем мод среди тренеров КХЛ»
вчера, 21:32
Монахан нанес инициалы Годро на все свои клюшки. Форвард «Коламбуса» будет чтить память Джонни до конца карьеры
1вчера, 21:15Фото
Ларионов о 2:5 от «Динамо»: «Торпедо» не хватает креатива в центре. Надо понять, где взять резервы, чтобы играть не вспышками, а целостный матч 3 периода»
2вчера, 20:59
Квартальнов о 5:2 с «Торпедо»: «У «Динамо» качество бросков слабое, все в живот бросаем. Надо уметь такие игры доводить без нервотрепки до конца»
1вчера, 20:22
Никишин о 929 очках Шипачева в КХЛ: «Вадя – красавец, невероятно крутой. Желаю, чтобы кто-то побил его рекорд, но это случится не очень скоро, думаю»
1вчера, 19:46