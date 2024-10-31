«Реал» хочет наградить Винисиуса новым контрактом и уже связался с его окружением. Бразилец не будет спешить (Relevo)

«Реал» уже работает над новым контрактом Винисиуса Жуниора.

По данным Relevo, мадридский клуб инициировал контакты с окружением 24-летнего вингера сборной Бразилии еще несколько месяцев назад с целью обсудить продление соглашения.

В «Реале » видят, что Винисиус способен быть ключевым игроком команды, что он приносит результат, в том числе в Лиге чемпионов, поэтому клуб хочет вознаградить своего футболиста новой сделкой.

Также «сливочные» преследуют еще две цели: они хотят обезопасить себя со стороны возможных покупателей, включая клуб из Саудовской Аравии, а также дать понять бразильцу, что с приходом Килиана Мбаппе он не отходит на второй план.

Однако на данный момент ситуация не продвинулась. Винисиус выслушал предложение и поблагодарил клуб за инициативу, но спешки в продлении контракта не будет. У игрока уже хорошие условия, долгосрочный контракт (до лета 2027 года – Спортс’‘), поэтому он будет ждать другого момента, чтобы обсудить будущее.

В 11 матчах Ла Лиги в этом сезоне Винисиус забил 5 голов и сделал 4 ассиста.