Российские федерации водных видов спорта объединились в одну организацию
Всероссийская федерация плавания, Федерация синхронного плавания России, Федерация водного поло России и Российская федерация прыжков в воду проголосовали за объединение в одну организацию.
Об этом сообщает ТАСС. Голосование прошло в четверг в Олимпийском комитете России.
Единственным кандидатом на пост президента единой федерации стал Дмитрий Мазепин – бывший владелец и гендиректор Объединенной химической компании «Уралхим».
Также на голосовании будет выбран состав президиума Федерации водных видов спорта России.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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