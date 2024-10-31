Российские федерации водных видов спорта объединились в одну организацию

Всероссийская федерация плавания, Федерация синхронного плавания России, Федерация водного поло России и Российская федерация прыжков в воду проголосовали за объединение в одну организацию.

Об этом сообщает ТАСС. Голосование прошло в четверг в Олимпийском комитете России.

Единственным кандидатом на пост президента единой федерации стал Дмитрий Мазепин – бывший владелец и гендиректор Объединенной химической компании «Уралхим».

Также на голосовании будет выбран состав президиума Федерации водных видов спорта России.

Что стоит за трендом объединять спортивные федерации?