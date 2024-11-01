Овечкин забил 858-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 36 шайб
Александр Овечкин забросил 858-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.
Капитан «Вашингтона» отличился в матче с «Монреалем» (6:3), он также сделал две голевые передачи в этой игре.
39-летний россиянин занимает второе место по голам в истории лиги. Рекордсмен – Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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