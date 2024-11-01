Овечкин забил 858-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 36 шайб

Александр Овечкин забросил 858-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.

Капитан «Вашингтона » отличился в матче с «Монреалем» (6:3), он также сделал две голевые передачи в этой игре.

39-летний россиянин занимает второе место по голам в истории лиги. Рекордсмен – Уэйн Гретцки , на счету которого 894 шайбы.