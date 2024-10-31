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РФС о второй команде Брунея: «Согласно договору, соперник должен быть представлен первой сборной»

Сборная Брунея по договору не может отправить на матч с Россией резервистов.

Ранее в Футбольной ассоциации Брунея сообщили, что отправят на матч с Россией вторую команду: «Большинство футболистов основной сборной будут в отпуске. А приедут почти все непрофессионалы – у них есть основная работа».

Россия встретится со сборной Брунея в Краснодаре 15 ноября, «Матч ТВ» в прямом эфире покажет эту игру. Бруней занимает 183-е место в рейтинге ФИФА.

«Согласно договору на проведение матча Россия – Бруней, соперник россиян должен быть представлен первой сборной», – сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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