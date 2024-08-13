«Факел» уволил Черевченко, Альварес перешел в «Атлетико», «Барса» влетела 0:3 в Кубке Гампера, Винисиусу предлагают 1 млрд евро, «Интер» продлил Лаутаро и другие новости

1. В Мир РПЛ случилась первая отставка сезона: «Факел» уволил Игоря Черевченко. Команда набрала 1 очко в 4 матчах чемпионата России.

2. Хулиан Альварес перешел в «Атлетико» из «Манчестер Сити» за 75+20 млн евро. Это рекордная продажа «горожан».

Форвард «Хоффенхайма» Байер перешел в «Боруссию» за 30 млн евро. «Милан» купил у «Тоттенхэма» Эмерсона Рояла за 15 млн евро. «Ливерпуль» продал Карвалью «Брентфорду» за 20+7,5 млн фунтов и 17,5% при перепродаже. А вот Субименди в Мерсисайде не будет: хавбек отказал «красным» и останется в «Сосьедаде».

3. «Аль-Ахли» готов заплатить 1 млрд евро Винисиусу за 5 лет – больше всего в истории спорта. «Реал» не хочет продавать вингера, ссылаясь на 1 млрд отступных. Пишут, что бразилец отклонил «выгодное предложение» из Саудовской Аравии – его хотели сделать лицом лиги в преддверии ЧМ-2034, а он мечтает взять «Золотой мяч» в «Реале». По другим данным, Винисиус обдумывает предложение или даже вообще ничего не отклонял, так как не получал официальных бумаг и хотел бы выяснить точную сумму зарплаты.

4. «Барселона» проиграла «Монако» в Кубке Гампера – 0:3! «Барса» не выиграла Кубок Гампера впервые с 2012-го, а вот «Монако» без Головина взял трофей с 1-й попытки.

5. Защитник Энтони Деанджело, отыгравший 8 сезонов в НХЛ, согласился перейти в СКА.

6. «Интер» объявил о продлении контракта с Лаутаро до 2029 года. Мартинес стал лучшим бомбардиром прошлой Серии А.

7. КДК рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиков «Зенита» на матче с «Динамо».

8. «Барса» начала поиск альтернатив Нико Уильямсу, бюджет – 62 млн евро. Рассматривают Луиса Диаса, Комана и Леау. При этом пишут, что каталонцы пока не могут зарегистрировать Ольмо и ряд других игроков – не хватает 60 млн евро для применения правила «1 к 1».

9. Умер бывший президент Федерации фигурного катания России Валентин Писеев.

10. В Москве пройдет пресс-конференция «о политических итогах» Олимпиады-2024. Участвуют Журова и Климов.

11. Палмер, Сака, Майну, Гарначо, Олисе претендуют на приз лучшему молодому игроку сезона АПЛ от PFA.

12. Экс-жена Матвея Сафонова предложила вратарю «ПСЖ» соглашение по алиментам: «70% на банковский счет на имя ребенка, 30% – на ежедневные нужды. Они на ребенка, а не на мать».

13. Альваро Мората и бизнесвумен Аличе Кампелло расстались после 7 лет брака из-за «множества недопониманий». У пары четверо детей.

14. «Матч ТВ» покажет Паралимпийские игры в Париже, утверждает «Советский спорт».

15. «Феррари» готовит крупный пакет обновлений болида к возобновлению чемпионата.

Цитаты дня.

Тюкавин о судействе в матче с «Зенитом»: «Мелкие фолы, свистки непонятные. Идет борьба, мы с Барриосом выпрыгиваем, и арбитр ставит фол – для чего?»

Зарема о «Спартаке»: «Мне латинский проект не нравится. Не верю, что Барко и Угальде – новые Алекс и Веллитон. Денег вливают не меньше, чем в «Зенит», а отрыв все больше. Титулов можно не ждать»

Том Коронель: «Феррари» сможет выиграть чемпионский титул только с Максом. С Хэмилтоном они не добьются успеха»

Орлов о травме Вендела: «Карраскаль как будто вышел с заданием убрать Вендела. Нарушение ожесточенное, злобное. Со спины прыгнул, умышленно бил, не убрал ногу»

Саа считает, что Роналду может стать успешным тренером: «У него будут страсть Симеоне и авторитет Зидана. Он работал с Моуринью, Анчелотти, Фергюсоном – сумасшедшие знания»

Вячеслав Фетисов: «Бах натворил то, что еще долго разгребать – руку ему не пожму. Самый деконструктивный президент. Когда мы выступали, спорт развивался»

Газзаев о Семаке: «6 лет он мотивирует команду, это искусство. Многие говорят про хороших игроков «Зенита», но что мешает другим клубам так комплектовать команду?»