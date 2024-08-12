Винисиус отклонил «выгодное предложение» из Саудовской Аравии – его хотели сделать лицом лиги в преддверии ЧМ-2034. Бразилец мечтает взять «Золотой мяч» в «Реале»
Винисиус Жуниор отклонил предложение из Саудовской Аравии.
Как сообщает The Athletic, с агентами вингера «Реала» связалась делегация Государственного инвестиционного фонда (PIF), действующая от имени Министерства спорта Саудовской Аравии.
Власти страны заинтересованы в том, чтобы сделать Винисиуса лицом лиги на фоне предстоящего ЧМ-2034 – Саудовская Аравия является единственным претендентом на проведение турнира.
Винисиус отклонил предложение саудовцев, поскольку бразилец счастлив в «Реале» и мечтает выиграть «Золотой мяч» в качестве игрока мадридского клуба. Ожидается, что Саудовская Аравия возобновит интерес к вингеру в дальнейшем, несмотря на его отказ.
Его карьера на подъёме.
P.S. Но деньги саудиты предложили скорее всего бешеные :)