Винисиус отклонил «выгодное предложение» из Саудовской Аравии – его хотели сделать лицом лиги в преддверии ЧМ-2034. Бразилец мечтает взять «Золотой мяч» в «Реале»

Винисиус Жуниор отклонил предложение из Саудовской Аравии.

Как сообщает The Athletic, с агентами вингера « » связалась делегация Государственного инвестиционного фонда (PIF), действующая от имени Министерства спорта Саудовской Аравии.

Власти страны заинтересованы в том, чтобы сделать лицом лиги на фоне предстоящего ЧМ-2034 – Саудовская Аравия является единственным претендентом на проведение турнира.

Винисиус отклонил предложение саудовцев, поскольку бразилец счастлив в «Реале» и мечтает выиграть «Золотой мяч» в качестве игрока мадридского клуба. Ожидается, что Саудовская Аравия возобновит интерес к вингеру в дальнейшем, несмотря на его отказ.