Винисиус отклонил «выгодное предложение» из Саудовской Аравии – его хотели сделать лицом лиги в преддверии ЧМ-2034. Бразилец мечтает взять «Золотой мяч» в «Реале»

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Золотой мяч высшая лига Саудовская Аравия чемпионат мира Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор отклонил предложение из Саудовской Аравии.

Как сообщает The Athletic, с агентами вингера «Реала» связалась делегация Государственного инвестиционного фонда (PIF), действующая от имени Министерства спорта Саудовской Аравии.

Власти страны заинтересованы в том, чтобы сделать Винисиуса лицом лиги на фоне предстоящего ЧМ-2034 – Саудовская Аравия является единственным претендентом на проведение турнира.

Винисиус отклонил предложение саудовцев, поскольку бразилец счастлив в «Реале» и мечтает выиграть «Золотой мяч» в качестве игрока мадридского клуба. Ожидается, что Саудовская Аравия возобновит интерес к вингеру в дальнейшем, несмотря на его отказ.

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32 комментария
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Ну это же бред. Топ 5 футболиста мира сманивать деньгами в Аравию. Было бы ему лет 28-30 и за плечами 20 трофеев, тогда может и ушел бы. А так непонятно вообще на что саудиты надеялись
+32
-8
+24
Ответ ruslan_khaibulov
Ну и дурак мог как Неймар ради миллиардов которые никогда не сожрёт профукать карьеру (ну ведь типа в Барселоне Неймар за еду играл, бедняга денег не видел). Хотя там в песках его никто бы как негра не замечал и привычная шарманка я обиженный негр не работала бы) но по факту я думаю он легко сделает хваленного Мбаппе и именно ему дорогой Мбаппе проиграет конкуренцию именно по игровым навыкам.
Неймару за 30, спортивных амбиций не осталось, есть только финансовые. Ну и нельзя сказать, что он не пытался, но его надломил тот самый матч Барселона-ПСЖ(точнее, отсутствие должного признания после него) и проигранный финал ЛЧ
+17
-3
+14
Ответ Максим Новиков
Ну это же бред. Топ 5 футболиста мира сманивать деньгами в Аравию. Было бы ему лет 28-30 и за плечами 20 трофеев, тогда может и ушел бы. А так непонятно вообще на что саудиты надеялись
Почему бред? Чтобы заманить в 28, а не 32, надо сделать первый шаг, когда ему 23-24
+11
-2
+9
Ответ kpe_k
Звезд мирового футбола..
Что в общем то одно и то же
+6
-1
+5
Надо быть полным дураком, чтобы сейчас в статусе одной из главных звезд мадридского «Реала» в возрасте 24 лет переезжать в СА
+13
-9
+4
Ответ JENNINGS
Надо быть полным дураком, чтобы сейчас в статусе одной из главных звезд мадридского «Реала» в возрасте 24 лет переезжать в СА
Звезд мирового футбола..
+7
-4
+3
Ещё всё можно успеть до 2034 года то
+2
-1
+1
Зато в саудовской Аравии винисиус был бы своим
+1
0
+1
Ответ Максим Новиков
Ну это же бред. Топ 5 футболиста мира сманивать деньгами в Аравию. Было бы ему лет 28-30 и за плечами 20 трофеев, тогда может и ушел бы. А так непонятно вообще на что саудиты надеялись
лет через 8 как раз под пиар ЧМ
+4
-3
+1
Пусть приходят лет через 10-15
+1
-1
0
Что то в это ТО саудовцы не жгут трансферными бомбами
+1
-1
0
Всё логично.
Его карьера на подъёме.

P.S. Но деньги саудиты предложили скорее всего бешеные :)
+1
-1
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Жаль(
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Дожить бы еще
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Что этот афро себе возомнил? )))
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0
Ответ Олег Грачёв
Неймару за 30, спортивных амбиций не осталось, есть только финансовые. Ну и нельзя сказать, что он не пытался, но его надломил тот самый матч Барселона-ПСЖ(точнее, отсутствие должного признания после него) и проигранный финал ЛЧ
Да все лавры доставались Месси
+3
-3
0
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