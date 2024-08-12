Кубок Гампера. «Барселона» сыграет с «Монако»
«Барселона» сыграет с «Монако» в матче за Кубок Жоана Гампера.
Из-за реконструкции «Камп Ноу» игра пройдет на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса.
Кубок Жоана Гампера – товарищеский турнир, ежегодно организуемый «Барселоной». С 1997 года он состоит из одного матча. «Блауграна» 46 раз выигрывала трофей, в том числе 11 последних раз подряд.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет из-за травмы.
Кубок Жоана Гампера
Барселона, Испания
«Барселона» – «Монако» – 21:00
«Барселона»: тер Стеген, Бальде, Иньиго Мартинес, Кристенсен, Кунде, Берналь, Касадо, Пабло Торре, Пау Виктор, Рафинья, Левандовски.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
А болельщики Реала пытаются пошутить смешнее )
Хотя их любимый клуб сам устраивал такой же «Кубок Сантьяго Барнабеу» )
Пускают оскорбительные высказывания и дешевые шуточки
Не нужно делать вид, что это одностороннее движение)
Простоейшая логик, но полубратьям мадрида все надо доступно объяснять, но так исторически повелось, я привык.
за гражданскую войну где он добровольно поступил на службу в войска Франко награжден Военным крестом Мерито, Крестом Герры и Крестом Кампании
Он описал, как брал деревню за деревней в Каталонии, где старушки выглядывали из-за занавесок, а старики в отчаянии рыдали. «Когда пенсионер плачет от ненависти, это потому, что городу уже ничем не помочь», — сказал он.
Если что, я реально не из Мадрида, за Ювентус болею, и не хейтер Барсы, просто угараю иногда )
Какой смысл заходить им сюда и что-то писать ?)