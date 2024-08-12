Кубок Гампера. «Барселона» сыграет с «Монако»

Теги Монако Барселона лига 1 Франция Ла Лига товарищеские матчи (клубы) результаты Кубок Жоана Гампера Футбол

«Барселона» сыграет с «Монако» в матче за Кубок Жоана Гампера.

Из-за реконструкции «Камп Ноу» игра пройдет на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса.

Кубок Жоана Гампера – товарищеский турнир, ежегодно организуемый «Барселоной». С 1997 года он состоит из одного матча. «Блауграна» 46 раз выигрывала трофей, в том числе 11 последних раз подряд.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет из-за травмы.

Кубок Жоана Гампера

Барселона, Испания

«Барселона» – «Монако» – 21:00

«Барселона»: тер Стеген, Бальде, Иньиго Мартинес, Кристенсен, Кунде, Берналь, Касадо, Пабло Торре, Пау Виктор, Рафинья, Левандовски.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

92 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вроде бы Барселона играет товарищеский турнир в честь основателя клуба, готовится к сезону, стартующему через неделю.

А болельщики Реала пытаются пошутить смешнее )
Хотя их любимый клуб сам устраивал такой же «Кубок Сантьяго Барнабеу» )
+93
-38
+55
Ответ Кирилл
Вроде бы Барселона играет товарищеский турнир в честь основателя клуба, готовится к сезону, стартующему через неделю. А болельщики Реала пытаются пошутить смешнее ) Хотя их любимый клуб сам устраивал такой же «Кубок Сантьяго Барнабеу» )
Да там почему то на каждую тему про Барселону полыхает дико, вроде и ЛЧ взяли, но Барселона спать спокойно не даёт, и да это тренировочный турнир
+71
-28
+43
А помните кубок РЖД был. Приезжали отличные команды - Реал, Челси, Милан, Севилья
+38
-1
+37
Как бы «Монако» Головина. Ошибка в заголовке
+28
-2
+26
Ответ jerry40
А помните кубок РЖД был. Приезжали отличные команды - Реал, Челси, Милан, Севилья
Всё просрали
+23
-5
+18
Ответ jerry40
А помните кубок РЖД был. Приезжали отличные команды - Реал, Челси, Милан, Севилья
И кубок первого канала с Динамо Киев, Шахтёром, ЦСКА, Спартаком и израильскими командами
+21
-3
+18
Ответ as009595@icloud.com
Давай Барса, только победа, вперед, надо сразу выполнить план на сезон
О-оригинальность
+17
-7
+10
Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
Вас не зовут на этот турнир, вот вы и беситесь
+21
-11
+10
Ответ Кирилл
Вроде бы Барселона играет товарищеский турнир в честь основателя клуба, готовится к сезону, стартующему через неделю. А болельщики Реала пытаются пошутить смешнее ) Хотя их любимый клуб сам устраивал такой же «Кубок Сантьяго Барнабеу» )
Может потому что болельщики Барселоны делают то же самое в комментариях к новостям Мадрида?
Пускают оскорбительные высказывания и дешевые шуточки

Не нужно делать вид, что это одностороннее движение)
+21
-14
+7
Ответ Кирилл
Вроде бы Барселона играет товарищеский турнир в честь основателя клуба, готовится к сезону, стартующему через неделю. А болельщики Реала пытаются пошутить смешнее ) Хотя их любимый клуб сам устраивал такой же «Кубок Сантьяго Барнабеу» )
Иди посмотри ниже, кто первыми отписывается под новостями о Реале и тем что с ним связано. С обоих сторон есть отбитые. С вашей больше конечно
+17
-13
+4
Как же тошнит от этих войдов и декстер морганов. Хорошо. что скоро сентябрь
+7
-4
+3
Ответ Cristiano Ronaldo
Комментарий скрыт
Никогда не видел подобного, скинь ссылку
+13
-10
+3
Гампер очень сильно помог Барселоне, бутсами,футболками ,шортами и многим другим, и молодцы Каталонцы что помнят его и есть этот турнир!
+2
0
+2
Ответ Заяцволк
Я там недавно спрашивал, получит ли незарегистрированный Ольмо трофей, если Барса выиграет, вроде логичный вопрос, а мне не ответили, сказали, что я хейтер )))
Давай поясню тебе, маленький. Ольмо фигурирует в заявке на данный турнир в составе одной из команд(и скорее всего появитсяна поле). А трофей выигрывает команда. Соотвественно, логично, что Ольмо будет считаться победителем данного турнира если его команда победит.
Простоейшая логик, но полубратьям мадрида все надо доступно объяснять, но так исторически повелось, я привык.
+4
-2
+2
Ответ Любезный Коссутий
кубок Бампера - любимый трофей нашей Барсы. удачи им 💪
Ок пусть для тебя это кубок бампера, но почему ты следишь за Барселоной? и собираешься смотреть этот матч?!
+2
0
+2
Ответ Trixi
Могли бы и в честь Клаттенбурга ,Чакыра провести...Легенты как никак
ну таких легенд у них очень много ..... надо для действительно выдающихся личностей, например Бернабеу
за гражданскую войну где он добровольно поступил на службу в войска Франко награжден Военным крестом Мерито, Крестом Герры и Крестом Кампании

Он описал, как брал деревню за деревней в Каталонии, где старушки выглядывали из-за занавесок, а старики в отчаянии рыдали. «Когда пенсионер плачет от ненависти, это потому, что городу уже ничем не помочь», — сказал он.
+3
-2
+1
Любимый турнир реалофилов
+21
-20
+1
Ответ Давид Агамян
где посмотреть можно, кто в курсе?
на спорткасте
+1
0
+1
Удачи Барселоне и без травм самое главное. Посмотрим что там смог наработать Флик,хотя я думаю первые выводы по его работе можно будет делать спустя месяц,а то и два после начала сезона.
+1
0
+1
Ответ Заяцволк
Ну вот, всё чётко объяснил, спасибо ! )) Если что, я реально не из Мадрида, за Ювентус болею, и не хейтер Барсы, просто угараю иногда )
так я и не говорил что ты из Мадрида ... а за кого в свободное время притапливают полубратья мне вообще по барабану =)))
+2
-1
+1
Ответ Alexlagodny
A где посмотреть можно?
Виталспорт, в вк
+1
0
+1
Давай Барса, только победа, вперед, надо сразу выполнить план на сезон
+29
-28
+1
Ответ Nike of FW
Давай поясню тебе, маленький. Ольмо фигурирует в заявке на данный турнир в составе одной из команд(и скорее всего появитсяна поле). А трофей выигрывает команда. Соотвественно, логично, что Ольмо будет считаться победителем данного турнира если его команда победит. Простоейшая логик, но полубратьям мадрида все надо доступно объяснять, но так исторически повелось, я привык.
Ну вот, всё чётко объяснил, спасибо ! ))
Если что, я реально не из Мадрида, за Ювентус болею, и не хейтер Барсы, просто угараю иногда )
+2
-2
0
За Барсу 🙏🙏🙏
+4
-4
0
Комментарий удален модератором
Удачи Милану!
+2
-2
0
Приятно видеть как у болел сливочного проекта подгорает от этого турнира ....А ведь они не могу провести в честь своих : одних из первых президентов Juan Padrós и Carlos Padrós которые уроженцы Барселоны, но поднимали проект Реала .... ну или хотя бы в честь Франко при котором достигли высот , ну или в честь свего лучшего воспитаника José Plaza Pedraz много лет возглавлявшего судейский корпус при правлении которого клуб взял множество титулов и который заявлял, что пока он в правлении барса не возьмет ни одного чемпионства "Mientras Plaza sea presidente, el Barça no será campeón" и почти сдержал слово .... но реал не чтит историю ....
+13
-13
0
А где будет трансляция?
0
0
0
Ответ войд
Комментарий скрыт
Первый , а не последний . Дальше будете сидеть в одном месте и завидовать . Причём больше на ветках Барселоны вас не будет видно .
+1
-1
0
Ответ Green grass
Вроде бы традиционный товарищеский матч клуба и их фаны должны обсуждать расклады, но они ноют про фанов Реала
Так а что на этой ветке тогда вообще делают фанаты Реала, можете рассказать ?)
Какой смысл заходить им сюда и что-то писать ?)
+5
-5
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий