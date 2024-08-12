Кубок Гампера. «Барселона» сыграет с «Монако»

«Барселона» сыграет с «Монако» в матче за Кубок Жоана Гампера.

Из-за реконструкции «Камп Ноу» игра пройдет на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса.

Кубок Жоана Гампера – товарищеский турнир, ежегодно организуемый «Барселоной». С 1997 года он состоит из одного матча. «Блауграна» 46 раз выигрывала трофей, в том числе 11 последних раз подряд.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет из-за травмы.

Кубок Жоана Гампера

Барселона, Испания

«Барселона» – «Монако» – 21:00

«Барселона»: тер Стеген, Бальде, Иньиго Мартинес, Кристенсен, Кунде, Берналь, Касадо, Пабло Торре, Пау Виктор, Рафинья, Левандовски.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.