Винисиус не отклонял предложение из Саудовской Аравии. Бразилец не получал официальных бумаг и хотел бы выяснить точную сумму зарплаты (As)

Винисиус не отклонял предложение из Саудовской Аравии.

По информации As, на данный момент бразилец не отверг ни одного предложения, поскольку в официальном виде к нему ничего не поступало.

Ранее сообщалось, что « » твердо намерен подписать футболиста, обеспечив ему внушительную заработную плату.

Игрок был бы не против узнать, какой могла быть предлагаемая зарплата. Он ждет новостей о переговорах, начавшихся между саудовской стороной и « ».

Предполагается, что Винисиусу могут предложить самый выгодный контракт в истории спорта. Так, O Globo сообщает о пятилетнем соглашении, по которому он мог бы заработать более 1 миллиарда евро, включая зарплату и бонусы.

Вместе с тем вингеру будет очень сложно принять решение покинуть «Реал», где он абсолютно счастлив, подчеркивает As.

Винисиус отклонил «выгодное предложение» из Саудовской Аравии – его хотели сделать лицом лиги в преддверии ЧМ-2034. Бразилец мечтает взять «Золотой мяч» в «Реале»