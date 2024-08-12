Винисиус не отклонял предложение из Саудовской Аравии. Бразилец не получал официальных бумаг и хотел бы выяснить точную сумму зарплаты (As)

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Винисиус Жуниор деньги Футбол

Винисиус не отклонял предложение из Саудовской Аравии.

По информации As, на данный момент бразилец не отверг ни одного предложения, поскольку в официальном виде к нему ничего не поступало.

Ранее сообщалось, что «Аль-Ахли» твердо намерен подписать футболиста, обеспечив ему внушительную заработную плату.

Игрок был бы не против узнать, какой могла быть предлагаемая зарплата. Он ждет новостей о переговорах, начавшихся между саудовской стороной и «Реалом».

Предполагается, что Винисиусу могут предложить самый выгодный контракт в истории спорта. Так, O Globo сообщает о пятилетнем соглашении, по которому он мог бы заработать более 1 миллиарда евро, включая зарплату и бонусы.

Вместе с тем вингеру будет очень сложно принять решение покинуть «Реал», где он абсолютно счастлив, подчеркивает As.

Винисиус отклонил «выгодное предложение» из Саудовской Аравии – его хотели сделать лицом лиги в преддверии ЧМ-2034. Бразилец мечтает взять «Золотой мяч» в «Реале»

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27 комментариев
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Там такой кэш! Что для Мадрида, что для Винисиуса. Тут всё надо тщательно обдумать
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"Бумага точно была!"(с)
Соболев.
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Для Реала продать его по запредельной цене арабам это убить двух зайцев. Решить вопрос с местом для Мбаппе и отлично заработать.
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Правильно делает, а то приедет играть туда, а там зарплата 16 тысяч российских рублей в месяц.
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Футбол футболом конечно, но как отказаться от таких денег, работа легче , бабла в разы больше. Пару ЛЧ выиграл уже, можно и на заработки
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С такими выплатами арабы раздует еще сильнее рынок. Реал за ту сумму купит пару тройку футболистов максимум. Все будут повышать цену, когда знают, что у клуба есть такие деньги. Пост Неймаровская Барса подтвердит.
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- Триста тридцать.
- Каждому!
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Если это правда, OMG, 350 зеленыхв год! Это как??? А еще и до 2034 года. За 10 лет сколько можно заработать? Мир астанавись :(
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Ответ Dragnil
С такими выплатами арабы раздует еще сильнее рынок. Реал за ту сумму купит пару тройку футболистов максимум. Все будут повышать цену, когда знают, что у клуба есть такие деньги. Пост Неймаровская Барса подтвердит.
Так они только подписали игрока на его позицию. Слышала он неплохой футболист. Зачем Реалу на рынок выходить?
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Реал столько сил и лет вложил, чтобы собрать нынешний состав. Клуб каждый евроцент экономил. Были периоды, когда трансферов вообще не было. И вот приперлись какие-то арабы и решили лишить нас (я же не один так думаю?) этого болельщитского предвкушения идеально собранного Мадрида на поле. Я хочу наконец посмотреть как соперники будут бояться выходить на поле перед таким Реалом. Арабы вы там совсем звиданулись? зачем вам звезда к ЧМ, если до ЧМ еще десять лет?!
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Ответ yrok77
Ты чем читаешь? Миллиард это предполагаемая зарплата футболиста за 5 лет. Про стоимость трансфера в новости ни слова не увидел
Там отступные миллиард
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Ответ Astret
Было бы интересно посмотреть на такой переход. 1 лярд это немаленькие деньги даже для Реала.
Ты чем читаешь? Миллиард это предполагаемая зарплата футболиста за 5 лет. Про стоимость трансфера в новости ни слова не увидел
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Там внутри есть всё: пальмы, девушки, голубые экспрессы, синее море, белый пароход, мало поношенный смокинг, лакей-японец, собственный бильярд, платиновые зубы, целые носки, обеды на чистом животном масле и, главное, мои маленькие друзья, слава и власть, которую дают деньги. (с)
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Ничего страшного, Мостовой тоже без официальной бумаги сидит, и ничего, иногда помещают сюда его заметки.
Это я к тому, что жить можно и без бумажки тоже
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100 млн за пять лет зарплата остальное бонусом, если выиграет золотой мяч и забьёт больше 1000 мячей за 5 лет)))
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Дают бери, на его месте я бы пешком пошёл. Тем более лига топ будет в Неймаром, Малкомом и Сане зажигать, вероятно скоро ещё кто-то приедет. А в реале будет под Мбапе сидеть.
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Ну если бы реально предложили ЗП 350 в год чистыми, то думаю он или тот же Беллингем уже были бы в Саудовской Аравии, или бойкотировали тренировки.
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Продаешь Винни, Мбаппе безальтернативно играет на своем фланге спокойно, покупаешь Влаховича или Осимхена. Чистый профит в 200 мультов. При этом качество хуже не становится.

А Папа Карло придумает как быстро перестроить схему. Все в плюсе))
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Ответ Astret
Было бы интересно посмотреть на такой переход. 1 лярд это немаленькие деньги даже для Реала.
Это огромные деньги для любого клуба, они столько зарабатывают за сезон, причем чистая прибыль была вроде всего около 15млн, даже если отдадут за 300, это уже более чем достаточно
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Было бы интересно посмотреть на такой переход. 1 лярд это немаленькие деньги даже для Реала.
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Всё горячее и горячее :)
А то думали как разместить одновременно Мбаппе, Винисиуса, Родриго и Беллингема.
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Ответ Тимур Эминов
Там отступные миллиард
Вряд ли столько заплатят
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Ответ ivannumber1
Продаешь Винни, Мбаппе безальтернативно играет на своем фланге спокойно, покупаешь Влаховича или Осимхена. Чистый профит в 200 мультов. При этом качество хуже не становится. А Папа Карло придумает как быстро перестроить схему. Все в плюсе))
Спасибо, но даром этот Влахович не нужен
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Ответ ivannumber1
Продаешь Винни, Мбаппе безальтернативно играет на своем фланге спокойно, покупаешь Влаховича или Осимхена. Чистый профит в 200 мультов. При этом качество хуже не становится. А Папа Карло придумает как быстро перестроить схему. Все в плюсе))
Влахович ?Бгг
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