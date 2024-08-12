Винисиус не отклонял предложение из Саудовской Аравии. Бразилец не получал официальных бумаг и хотел бы выяснить точную сумму зарплаты (As)
Винисиус не отклонял предложение из Саудовской Аравии.
По информации As, на данный момент бразилец не отверг ни одного предложения, поскольку в официальном виде к нему ничего не поступало.
Ранее сообщалось, что «Аль-Ахли» твердо намерен подписать футболиста, обеспечив ему внушительную заработную плату.
Игрок был бы не против узнать, какой могла быть предлагаемая зарплата. Он ждет новостей о переговорах, начавшихся между саудовской стороной и «Реалом».
Предполагается, что Винисиусу могут предложить самый выгодный контракт в истории спорта. Так, O Globo сообщает о пятилетнем соглашении, по которому он мог бы заработать более 1 миллиарда евро, включая зарплату и бонусы.
Вместе с тем вингеру будет очень сложно принять решение покинуть «Реал», где он абсолютно счастлив, подчеркивает As.
Винисиус отклонил «выгодное предложение» из Саудовской Аравии – его хотели сделать лицом лиги в преддверии ЧМ-2034. Бразилец мечтает взять «Золотой мяч» в «Реале»
Соболев.
- Каждому!
Это я к тому, что жить можно и без бумажки тоже
А Папа Карло придумает как быстро перестроить схему. Все в плюсе))
А то думали как разместить одновременно Мбаппе, Винисиуса, Родриго и Беллингема.