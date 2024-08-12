В Москве пройдет пресс-конференция «о политических итогах» Олимпиады-2024. Участвуют Журова и Климов
13 августа в Москве пройдет пресс-конференция по итогам Олимпиады-2024.
Она состоится в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», начало – 14:00 по московскому времени.
Тема: «Пресс-конференция о политических итогах XXXIII летних Олимпийских игр, которые прошли во Франции 26 июля – 11 августа 2024 года».
В ней примут участие первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова, а также председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ и заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
На Играх в Париже в нейтральном статусе выступили 15 российских спортсменов. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро в парном разряде.
Интересно, что означает "политические итоги". Даже боюсь предположить...
Зря
И каких только комитетов не придумают, лишь бы ни черта не делать, а только осваивать государственное бабло.
Как они могут оценивать олимпиаду, если они её даже не смотрели как они сами во всю глотку орали? Получается, они снова лгут? Что ж, не впервой.
Итоги примерно следующие: олимпийское движение умирает, церемония открытия просто бал Сатаны, Сена грязная, трансгендеры, мужики бьют баб и забирают золото, Байлс на таблетках, без России все умирает. Если я что-то забыл, то накиньте в ответах.
Лучше бы про Курскую область поговорили хотя бы, но кого это там волнует?