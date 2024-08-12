В Москве пройдет пресс-конференция «о политических итогах» Олимпиады-2024. Участвуют Журова и Климов

Теги Светлана Журова Олимпийская сборная России Олимпиада-2024 Политика Андрей Климов Легкая атлетика

13 августа в Москве пройдет пресс-конференция по итогам Олимпиады-2024.

Она состоится в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», начало – 14:00 по московскому времени.

Тема: «Пресс-конференция о политических итогах XXXIII летних Олимпийских игр, которые прошли во Франции 26 июля – 11 августа 2024 года».

В ней примут участие первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова, а также председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ и заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

На Играх в Париже в нейтральном статусе выступили 15 российских спортсменов. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро в парном разряде.

Материалы по теме

95 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
"Я бежал за вами три дня, чтобы сказать как вы мне безразличны." (с)
+154
-4
+150
Так они же все дружно не смотрели Олимпиаду! Как они могут оценивать ее итоги?
+113
-6
+107
председатель комиссии по защите государственного суверенитета не хочет поговорить про Курскую область?
+87
-2
+85
Ну что они скажут, очевидно же: все вокруг пи..расы, одни мы Д’Артаньяны .
+63
-3
+60
"Политические итоги Олимпийских игр"... какая же лютая дичь.
+36
0
+36
Ответ Ебздрогыч
Так они же все дружно не смотрели Олимпиаду! Как они могут оценивать ее итоги?
Ненавижу термин "методички", но видимо именно в них написано какая ужасная была Олимпиада. Послушно следуют заданной теме.
Интересно, что означает "политические итоги". Даже боюсь предположить...
+34
0
+34
Спорт вне политики!!!
+31
-1
+30
Ответ //Paladin//
Так дети этих депутатиков в Курской области точно не живут.
Ну, да - они же в Париже - про Париж им говорить интереснее.
+24
0
+24
Что хотят обсуждать, если никто не смотрел. "Я только одним глазком". Мракобесы.
+23
-2
+21
Ответ Viks
председатель комиссии по защите государственного суверенитета не хочет поговорить про Курскую область?
Так дети этих депутатиков в Курской области точно не живут.
+20
0
+20
Если вам кажется, что ваша работа бесполезна, вспомните что существуют участники такой конференции
+20
-1
+19
основная тема - как было ужасно на вечеринке, куда нас не позвали
+15
0
+15
А казалось дно уже нащупано, но не стоило недооценивать этих клоунов.
+14
-1
+13
На словах постоянно клянут "коллективный запад" и говорят какие мы великие, самодостаточные, должны идти своим путём и что без России там всё загнётся. А на деле только туда и смотрят, постоянно по холопски обсуждают их жизнь, соревнования, культуру, выборы. Ну и кто кому больше нужен, мы им или они нам? Стали бы там устраивать пресс-конференцию по итогам игр БРИКС?
+12
0
+12
«о политических итогах» Олимпиады-2024 --- А кто-то вопил про спорт вне политики!
+14
-2
+12
А может не надо а?
+11
-1
+10
Лица, не имевшие отношения к Парижской Олимпиаде, подводят итоги)))))
+10
0
+10
Олимпиада практически прошла мимо России, но полилические итоги надо подвести. Дикость какая-то.
+10
-1
+9
Будет обсуждаться наша победа неучастием в этом притоне сатанизма.
+10
-1
+9
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Россиян не смотрел ?!
Зря
+9
0
+9
А по играм дружбы будет пресс-конференция «о политических итогах»?
+8
0
+8
Более важных проблем в стране конечно нету))
+9
-1
+8
"Участвуют Журова и Климов" --- Сегодня, на арене цирка...
+10
-3
+7
Не подвели ещё итоги чемпионата по хрусту огурцов, а уже за Олимпиаду взялись. Многостаночники!
И каких только комитетов не придумают, лишь бы ни черта не делать, а только осваивать государственное бабло.
+7
0
+7
"Политических итогах" для кого? Для тех, кого там не было?
Как они могут оценивать олимпиаду, если они её даже не смотрели как они сами во всю глотку орали? Получается, они снова лгут? Что ж, не впервой.
Итоги примерно следующие: олимпийское движение умирает, церемония открытия просто бал Сатаны, Сена грязная, трансгендеры, мужики бьют баб и забирают золото, Байлс на таблетках, без России все умирает. Если я что-то забыл, то накиньте в ответах.
Лучше бы про Курскую область поговорили хотя бы, но кого это там волнует?
+7
0
+7
Ответ Ебздрогыч
Так они же все дружно не смотрели Олимпиаду! Как они могут оценивать ее итоги?
Итоги Олимпиады были ими оценены задолго до ее начала.
+7
0
+7
А ппо Курскую и Белгородскую областя не будут говорить 🤔🤔🤔
+6
0
+6
Ответ Olenyuksi
"Я бежал за вами три дня, чтобы сказать как вы мне безразличны." (с)
Я бежал за вами три дня, чтобы сказать, что спорт вне политики (с) пресс-конференция «о политических итогах» Олимпиады-2024
+7
-1
+6
Ответ Le_Mogul
Ну что они скажут, очевидно же: все вокруг пи..расы, одни мы Д’Артаньяны .
.... вот поэтому, наша сексуальная жизнь и неустроенна.
+5
0
+5
Ответ Viks
председатель комиссии по защите государственного суверенитета не хочет поговорить про Курскую область?
А Πесκοв выступит❓🤔 - вроде он как раз во Франции последнюю неделю околачивался, ведь в Росси же ничего заслуживающего его внимания не произошло🤦🏻
+5
0
+5
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий