В Москве пройдет пресс-конференция «о политических итогах» Олимпиады-2024. Участвуют Журова и Климов

13 августа в Москве пройдет пресс-конференция по итогам Олимпиады-2024.

Она состоится в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», начало – 14:00 по московскому времени.

Тема: «Пресс-конференция о политических итогах XXXIII летних Олимпийских игр, которые прошли во Франции 26 июля – 11 августа 2024 года».

В ней примут участие первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова, а также председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ и заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

На Играх в в нейтральном статусе выступили 15 российских спортсменов. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро в парном разряде.