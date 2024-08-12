Зарема о «Спартаке»: «Мне латинский проект не нравится. Не верю, что Барко и Угальде – новые Алекс и Веллитон. Денег вливают не меньше, чем в «Зенит», а отрыв все больше. Титулов можно не ждать»

Теги Спартак Зенит Динамо Москва Веллитон Алекс Мескини Александр Довбня Фернандо Игорь Лещук Эсекиэль Барко Манфред Угальде Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова высказалась о летних трансферах «Спартака».

– Пусть «Спартак» выигрывает, но мне латинский проект не нравится. Считаю, что на одного легионера должно быть два русских, а лучше три. Болельщики уже третий год жаждут побед после ухода Федуна. Многим казалось, что вот, наконец, попрет. И денег вливается в клуб не меньше, чем в «Зенит», но отрыв от них тем не менее все больше.

– Почему не нравится латинский проект?

– Представьте, если бы такие футболисты, как Барко и Угальде, играли против защитников типа Игнашевича и Березуцких. Они бы их сломали при первой же попытке атаки. Поэтому веры, что Барко и Угальде – это новые Алекс и Веллитон, у меня нет. Дай бог, чтобы Барко клал штрафные в стиле Фернандо, но Фернандо – это Фернандо. Он не обладал высокой скоростью, но мог затоптать любого.

Безусловно, будут разгромные победы, яркие вспышки, радость и новые надежды болельщиков, но титулов можно не ждать. Команда, увы, стала очень низкорослой.

Сейчас уровень РПЛ в целом самый низкий за всю историю российского футбола. Игроки в 12 командах не техничны, но будут брать свои очки за счет физики и отсутствия свободного пространства. Единственные, кто прогрессирует в лиге, – это вратари. Лещук не в счет, сорри. «Спартаку» надо было его подписать, а не Довбню. Лещук приносит «Спартаку» удачу», – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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38 комментариев
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Зато Педро Роша и Ханни наверное были новыми Алексом и Веллитоном
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Федун тратил много и бестолково, похоже Зарема одна из самых глупых его трат
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Опять эта бездарность рассказывает свои сказки, при тебе и твоём муже Спартак прям был топ командой, тратили много, результатов никаких
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Почему "латинский", если латиноамериканский?
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Ответ KOT_B_yHTAX
И вроде занимают первые места по сухим играм, по владению, а царевне всё не нравится. Можно подумать в последние годы Спартак был лучше? Сейчас более менее команда, а они опять начинают лодку шатать...
Она же не за Спартак болеет, просто ей обидно, что отобрали дорогую игрушку
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Наконец-то призналась что денег вливают не меньше Зенита…
А то-Газпром, Газпром….Больше денег…
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И вроде занимают первые места по сухим играм, по владению, а царевне всё не нравится. Можно подумать в последние годы Спартак был лучше? Сейчас более менее команда, а они опять начинают лодку шатать...
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Как не меньше?!
Тут же эксперды уверяют, что у Зенита бюджет больше, чем у всех других вместе взятых , и надо делиться?!
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Хорошо чесать, когда сама «работала» 3 недели в отделе аудита и премирования, но разговоров, будто вторая Грановская с трофеями и кейсами покупки и воспитания топ-игроков
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Экспертница жжот напалмом. Вбухали 100 лямов на негров а толку ноль.
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Ну когда твой Муж был владельцем, то мы прям в титулах купались)
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Ответ AntonIQ
Почему "латинский", если латиноамериканский?
" - Мне этот проект не нравится.
Латинский он какой-то.
- Так он же латиноамериканский!
- Да? А какая разница? "
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Да не жена она ему, не жена

Зарема Салихова: «Федун мне сказал: «Хочешь свадьбы – сделай сиськи». Я сказала: «Нет»
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После изобилия титулов, что были при Зареме, настали темные времена
Теперь их можно не ждать
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Ответ r.akhiiarov
Латиноамериканский тоже от «латинский», потому что португальский и испанский - романские языки, произошедшие от латыни
Латинский - относящийся к Древнему Риму или латинянам. В словаре четко сказано)
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Ответ r.akhiiarov
Латиноамериканский тоже от «латинский», потому что португальский и испанский - романские языки, произошедшие от латыни
дада, именно этим она и руководствалась, когда это ляпнула, ага
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Ответ AntonIQ
Почему "латинский", если латиноамериканский?
Латиноамериканский тоже от «латинский», потому что португальский и испанский - романские языки, произошедшие от латыни
+1
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0
Ответ Margor
У Федуна за все время 4-5 хороших приобретений было: Дикань, Алекс, Макгиди, Фернандо и промес
Быстров, Плетикоса, Веллитон, Жиго
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А почему родственников других (до Федуна) владельцев нет в ленте - они, наверняка, и жёстче отжечь могут ☝️🤣🤣🤣
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Ответ antonio1589
Быстров, Плетикоса, Веллитон, Жиго
вот, целый состав можно собрать хороших покупок
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Латинские проекты в РПЛ самые успешные. Бразильцы ЦСКА, теперь бразильцы Зенита…
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"...Команда, увы, стала очень низкорослой..."

Что да, то да. В точку.
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Сколько лет прошло после ухода Алекса?)))
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В чем Спартак точно неоспоримый чемпион - так это в концентрации всякой токсичной швали вокруг клуба.
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У Федуна за все время 4-5 хороших приобретений было: Дикань, Алекс, Макгиди, Фернандо и промес
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Иди на
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А что там с буквами в фамилиях у них, кстати?
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Зухра вернись, наведи порядок!
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У Борзыкина с Кузьмичом сейчас водка обратно пошла.
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