Экс-жена Сафонова предложила футболисту соглашение по алиментам: «70% на банковский счет на имя ребенка, 30% – на ежедневные нужды. Они на ребенка, а не на мать»
Бывшая жена Матвея Сафонова предложила футболисту соглашение по поводу алиментов.
Сегодня в Москве состоялось заседание суда по делу о задолженности Сафонова по алиментам, которое было отложено. Следующее заседание пройдет 26 августа.
Напомним, Сафонов выехал из России в период между снятием запрета на выезд за границу и его повторным наложением. Задолженность голкипера «ПСЖ» перед бывшей женой по алиментам на дочь составляла 59,23 млн рублей.
«Я всегда придерживаюсь позиции урегулирования конфликтов и споров миром. Убеждена и настаиваю на том, что ни в коем случае ребенок не должен страдать! Все это время я действую только лишь в интересах ребенка! И я надеюсь, что все понимают, что это алименты на ребенка, а не на его мать.
Более того, я предлагала и предлагаю подписать соглашение, где 70% (в законе указано 50%) пойдут на банковский счет, открытый на имя ребенка, и пользоваться которым можно будет исключительно с разрешением органов опеки и попечительства! А 30% пойдут на ежедневные нужды ребенка», – сказала Анастасия Сафонова.
Какой она путь с ним прошла? По сибирским каторгам вместе с ним ездила, как жена декабриста? Или вместо него нормативы по физподготовке на сборах сдавала? Она встречалась с чуваком, который в тинейджерском возрасте уже миллионером стал, благодаря чему она ни в чём вообще не нуждалась за его счёт годами 😄
Что с мужчинами в этой стране, ёлки-палки. Совсем вас в баборабстве загнобили?
В каком мире они живут...
Плюс наверняка опытные и хитрые адвокаты также имеют связи с теми, кто умеет обналичивать вот такие счета, коррупцию и взятки никто не отменял.
То есть Матвей может положить на этот счет кучу денег, и затем как вся эта история приутихнет, то оттуда просто выведут всё подчистую
Женщины-то понятно, они в полном восторге от такой перспективки. Вон погляди, как кидаются на меня с пеной у рта и оскорблениями 😄 Но мужики, которые и рады, чтоб их так пользовали - для меня это загадка природы 🤷🏻♂️
Камон, спортс, имеется в виду 70% от задолженности, а не от зарплаты.