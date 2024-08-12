Экс-жена Сафонова предложила футболисту соглашение по алиментам: «70% на банковский счет на имя ребенка, 30% – на ежедневные нужды. Они на ребенка, а не на мать»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция светская хроника Матч ТВ Матвей Сафонов деньги Футбол

Бывшая жена Матвея Сафонова предложила футболисту соглашение по поводу алиментов.

Сегодня в Москве состоялось заседание суда по делу о задолженности Сафонова по алиментам, которое было отложено. Следующее заседание пройдет 26 августа.

Напомним, Сафонов выехал из России в период между снятием запрета на выезд за границу и его повторным наложением. Задолженность голкипера «ПСЖ» перед бывшей женой по алиментам на дочь составляла 59,23 млн рублей.

«Я всегда придерживаюсь позиции урегулирования конфликтов и споров миром. Убеждена и настаиваю на том, что ни в коем случае ребенок не должен страдать! Все это время я действую только лишь в интересах ребенка! И я надеюсь, что все понимают, что это алименты на ребенка, а не на его мать.

Более того, я предлагала и предлагаю подписать соглашение, где 70% (в законе указано 50%) пойдут на банковский счет, открытый на имя ребенка, и пользоваться которым можно будет исключительно с разрешением органов опеки и попечительства! А 30% пойдут на ежедневные нужды ребенка», – сказала Анастасия Сафонова.

176 комментариев
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Так понимаю ребенку в день на нужны надо будет около 1 млн руб 😂
+193
-8
+185
Как же доставляет куколдизм в комментариях 😄 "Ну её можно понять, он ещё молодым был, когда они начали встречаться, весь путь с ним прошла" 😪
Какой она путь с ним прошла? По сибирским каторгам вместе с ним ездила, как жена декабриста? Или вместо него нормативы по физподготовке на сборах сдавала? Она встречалась с чуваком, который в тинейджерском возрасте уже миллионером стал, благодаря чему она ни в чём вообще не нуждалась за его счёт годами 😄
Что с мужчинами в этой стране, ёлки-палки. Совсем вас в баборабстве загнобили?
+162
-35
+127
20лямов на ежедневные нужды))

В каком мире они живут...
+95
-7
+88
Ответ T622222
Так понимаю ребенку в день на нужны надо будет около 1 млн руб 😂
Губа у ребёнка не дура))
+65
-3
+62
Никаких переговоров с террористками
+67
-10
+57
Ответ Vovker
20лямов на ежедневные нужды)) В каком мире они живут...
В затратном.
+43
-4
+39
Ответ T622222
Так понимаю ребенку в день на нужны надо будет около 1 млн руб 😂
Дорогая нынче жизнь в Краснодаре.
+33
0
+33
Спортс вполне может дать фору Спид-Инфо по части желтизны и сплетен...
+33
-7
+26
Ответ Vovker
20лямов на ежедневные нужды)) В каком мире они живут...
Нет, речь не о долге, а о дальнейших алиментах. Если они подписывают алиментное соглашение в итоге, то любая сумма, на которой они сойдутся, будет делиться по таким пропорциям. А сумма долга это скорее дубинка, которой грозят, но которую могут урегулировать в рамках соглашения.
+26
-2
+24
Ответ Богдан Агафонов
То чувство, когда в целом ее можно понять даже. Они начали встречаться , когда ему было 15, он жил в академии, а ей 18, она уже на первый курс поступала. Так что тут история про даму, которая с ним проходила этот путь
Не проходила, а тащилась как балласт на шее
+32
-10
+22
Ответ maximkamraz
Как же доставляет куколдизм в комментариях 😄 "Ну её можно понять, он ещё молодым был, когда они начали встречаться, весь путь с ним прошла" 😪 Какой она путь с ним прошла? По сибирским каторгам вместе с ним ездила, как жена декабриста? Или вместо него нормативы по физподготовке на сборах сдавала? Она встречалась с чуваком, который в тинейджерском возрасте уже миллионером стал, благодаря чему она ни в чём вообще не нуждалась за его счёт годами 😄 Что с мужчинами в этой стране, ёлки-палки. Совсем вас в баборабстве загнобили?
Люди в матрице живут. В матриархальной
+34
-13
+21
Закон по алиментам надо пересматривать. Женскому беспределу нет.
+22
-4
+18
Знает мы эти "ежедневные нужды для детей" 😏
+22
-5
+17
На авито и других площадках полно объявлений «Поможем обналичить детские счета, пособия и тд», и море подобных объявлений.
Плюс наверняка опытные и хитрые адвокаты также имеют связи с теми, кто умеет обналичивать вот такие счета, коррупцию и взятки никто не отменял.
То есть Матвей может положить на этот счет кучу денег, и затем как вся эта история приутихнет, то оттуда просто выведут всё подчистую
+18
-3
+15
Ответ Богдан Агафонов
То чувство, когда в целом ее можно понять даже. Они начали встречаться , когда ему было 15, он жил в академии, а ей 18, она уже на первый курс поступала. Так что тут история про даму, которая с ним проходила этот путь
Понять что? Она же не вместо него занималась и тренировалась, какой она путь проходила? Общение и любовь?
+16
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Ответ Alex
Комментарий скрыт
Он с 18 лет в основе Краснодара. В рублях он очень давно мультимиллионер
+16
-2
+14
Верим, что не для матери
+14
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+14
Давно пора ограничить алименты размером средней зп по региону. Иначе получается полный абсурд при котором хорошо зарабатывающий муж должен содержать не только ребенка, но и обнаглевшую бывшую и всех ее любовников.
+16
-3
+13
А я считаю что не могут алименты превышать прожиточный минимум на взрослого человека, ну НЕ МОГУТ чисто логически. Тем более содержут ребенка оба родителя и от отца требуется 50%. Так что надо менять законы, а не ныть какой жадный Сафонов. Есть ещё вариант отдать ему ребёнка, который бедная нищая мать почему-то не рассматривает. Она хочет лишь самоутвердиться и жить в роскоши ничего не делая.
+16
-4
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Ответ yokich
Никаких переговоров с террористками
Ахаха))) это шикарно))
+12
-2
+10
Ответ yokich
Это не его ребенок. ЕГО ребенок жил бы с ним. А с какой стати кто-то должен платить за чужих детей?
Вот это, кстати, абсолютно правильное рассуждение. Твой ребёнок живёт вместе с тобой. Если же его с помощью законов у тебя забрали, то пусть его содержанием теперь занимается та, кому его отдали. А то получается, что радость быть родителем, наблюдать, как растёт и познаёт мир твой ребёнок - этого всего тебя лишили, но оплачивать свою долю содержания этого самого ребёнка ты всё равно должен. То есть, права забрали, а обязанности при этом остались. Круто 😄
Женщины-то понятно, они в полном восторге от такой перспективки. Вон погляди, как кидаются на меня с пеной у рта и оскорблениями 😄 Но мужики, которые и рады, чтоб их так пользовали - для меня это загадка природы 🤷🏻‍♂️
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Ответ Adanilove1991
Комментарий удален модератором
Долой алиментное рабство
+10
-2
+8
Ответ Богдан Агафонов
То чувство, когда в целом ее можно понять даже. Они начали встречаться , когда ему было 15, он жил в академии, а ей 18, она уже на первый курс поступала. Так что тут история про даму, которая с ним проходила этот путь
Ну получается, что проходила только ради бабла?
+8
-1
+7
Эт выглядит как страшная шутка, в то время как Бокальчуки которые создавали бизнес поделили его в пропорциях 99/1 . И никакого раздела имущества. А теперь расскажите про патриархат
+11
-4
+7
Ребенок любезно будет оплачивать счета матери до совершеннолетия 😂
+7
0
+7
Ответ Богдан Агафонов
То чувство, когда в целом ее можно понять даже. Они начали встречаться , когда ему было 15, он жил в академии, а ей 18, она уже на первый курс поступала. Так что тут история про даму, которая с ним проходила этот путь
какой путь она проходила? Тренировалась вместо него по средам и четвергам чтобы он мог отдохнуть? Путь проходил только он.
+8
-2
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"70% (в законе указано 50%)"
Камон, спортс, имеется в виду 70% от задолженности, а не от зарплаты.
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Ответ T622222
Так понимаю ребенку в день на нужны надо будет около 1 млн руб 😂
По вашей логике. Алименты у него будут около 1.2 миллиарда рублей в год, то есть зарплата около 45-48 миллионов долларов в год) что очевидно не так)
+9
-3
+6
Ответ Проблемы Аршавина
Перепись недопапаш в комментариях))) минусуйте ))
Тыжмать?
+8
-2
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Ответ Андрей Камнев
Правильно и делает, если по закону положено, то нужно платить. Нужно раньше было думать когда детей делал. Если бы у него ЗП была условно 25тр много или мало от этой суммы для детей? Вопрос риторический. Дети не виноваты что у папаши ЗП несколько миллионов в месяц. За то дети смогут получить сохраненное образование, недвижимость и беззаботное детство. Сам "алиметщик" еще и ипотеку бу жене закрываю которую вместе брали, до того как я на лыжи встал))
Королевский аленяка
+8
-2
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