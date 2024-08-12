Экс-жена Сафонова предложила футболисту соглашение по алиментам: «70% на банковский счет на имя ребенка, 30% – на ежедневные нужды. Они на ребенка, а не на мать»

Бывшая жена Матвея Сафонова предложила футболисту соглашение по поводу алиментов.

Сегодня в Москве состоялось заседание суда по делу о задолженности Сафонова по алиментам, которое было отложено. Следующее заседание пройдет 26 августа.

Напомним, Сафонов выехал из России в период между снятием запрета на выезд за границу и его повторным наложением. Задолженность голкипера « » перед бывшей женой по алиментам на дочь составляла 59,23 млн рублей.

«Я всегда придерживаюсь позиции урегулирования конфликтов и споров миром. Убеждена и настаиваю на том, что ни в коем случае ребенок не должен страдать! Все это время я действую только лишь в интересах ребенка! И я надеюсь, что все понимают, что это алименты на ребенка, а не на его мать.

Более того, я предлагала и предлагаю подписать соглашение, где 70% (в законе указано 50%) пойдут на банковский счет, открытый на имя ребенка, и пользоваться которым можно будет исключительно с разрешением органов опеки и попечительства! А 30% пойдут на ежедневные нужды ребенка», – сказала Анастасия Сафонова.