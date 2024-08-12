Субименди отказал «Ливерпулю», хавбек останется в «Сосьедаде» (Relevo)

Мартин Субименди не перейдет в «Ливерпуль» из «Реал Сосьедад».

По информации Relevo, полузащитник принял решение остаться в родном клубе.

Ранее сообщалось, что испанец дал согласие на переход в мерсисайдский клуб. « » был готов активировать его отступные в размере 60 млн евро.

« », в свою очередь, пытался сохранить ключевого игрока, оказывая на него давление в связи с продажей Робина Ле Нормана в «Атлетико» и возможным уходом Микеля Мерино.