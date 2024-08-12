Субименди отказал «Ливерпулю», хавбек останется в «Сосьедаде» (Relevo)
Мартин Субименди не перейдет в «Ливерпуль» из «Реал Сосьедад».
По информации Relevo, полузащитник принял решение остаться в родном клубе.
Ранее сообщалось, что испанец дал согласие на переход в мерсисайдский клуб. «Ливерпуль» был готов активировать его отступные в размере 60 млн евро.
«Сосьедад», в свою очередь, пытался сохранить ключевого игрока, оказывая на него давление в связи с продажей Робина Ле Нормана в «Атлетико» и возможным уходом Микеля Мерино.
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