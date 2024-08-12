Субименди отказал «Ливерпулю», хавбек останется в «Сосьедаде» (Relevo)

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Микель Мерино Робен Ле Норман Мартин Субименди деньги Футбол

Мартин Субименди не перейдет в «Ливерпуль» из «Реал Сосьедад».

По информации Relevo, полузащитник принял решение остаться в родном клубе.

Ранее сообщалось, что испанец дал согласие на переход в мерсисайдский клуб. «Ливерпуль» был готов активировать его отступные в размере 60 млн евро.

«Сосьедад», в свою очередь, пытался сохранить ключевого игрока, оказывая на него давление в связи с продажей Робина Ле Нормана в «Атлетико» и возможным уходом Микеля Мерино.

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28 комментариев
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Изначально удивился, когда писали, что Субименди хочет перейти в Ливер. Он ведь заядлый фанат клуба из Сан Себастьяна
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Будет ждать рычагов Барсы.
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Ответ coolclou
Дядя выбрал стать легендой клуба, цепляя раз в полвека трофей и попадая в лч раз в 10 лет. Уважаемо? Да. Уважаемо ли, что кинул клуб, изменив мнение через неделю? Нет
Это из воспоминаний Джеррарда про сорвавшийся переход в Челси в 2005-м?
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Ответ Red Line
Комментарий удален модератором
Красава, ты всем доказал, что ты крут.. Респект таким пацанам как ты 👍👍👍 в натуре лучший..
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Субименди - красавец! Остался верен родному клубу. Поступок, достойный восхищения!
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Это ещё пол беды,говорят что за новым опорником не пойдут?🤨
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Блин, вы можете уже хотя бы на третье трансферное окно купить топового или около топового опорника? С Лавией мурыжили, с Кайседо мурыжили, купили срочно-обморочно Эндо. Теперь с Субименди мурыжат…
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Молодец! Но благодаря работе Тебаса он все равно уйдет рано или поздно.
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Он до этого Арсеналу отказал с мотивацией, что не хочет в Англию переезжать. На что вообще ЛФК надеялся? Похоже хочет поближе к дому быть, либо все ждет предложение от БЧК, как Хатико.
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Очень жаль. Но этот парень достоин уважения, принял условия своего клуба, который предлагает гораздо меньшую зарплату, чем Ливерпуль.
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если он и променяет любимый клуб на порт, то только на барселонский
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Ответ QWertY
Изначально удивился, когда писали, что Субименди хочет перейти в Ливер. Он ведь заядлый фанат клуба из Сан Себастьяна
По пути Хаби Прието. Всю карьеру в одном клубе.
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Классика
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кто бы что не говорил, это заслуживает уважения
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Деку, не спи! Лучше вариантов на трансферном рынке не будет
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Комментарий удален модератором
Красава!
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Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.

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Заранее Вам большое человеческое спасибо.
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Ответ alim_liver_kz
Вчера отравляли, сегодня не захотели. Похоже до конца августа будет эпопея
Комментарий удален модератором
Ответ ostap&mio&dio
Блин, вы можете уже хотя бы на третье трансферное окно купить топового или около топового опорника? С Лавией мурыжили, с Кайседо мурыжили, купили срочно-обморочно Эндо. Теперь с Субименди мурыжат…
А что поделать, если игрок говорит да, а потом по слухам Сосьедад уговаривает его остаться, предлагая контракт хуже со словами "ты всегда будешь хуже Родри"
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