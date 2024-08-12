«Интер» объявил о продлении контракта с Лаутаро до 2029 года. Мартинес стал лучшим бомбардиром прошлой Серии А

«Интер» и Лаутаро Мартинес продлили контракт.

Ранее об этом в интервью заявлял президент Беппе Маротта. Теперь же о соглашении объявлено клубом официально.

Договор рассчитан до 2029 года. Сообщалось, что аргентинец будет получать 9 млн евро в год.

В прошлом сезоне забил 24 гола в Серии А и стал лучшим бомбардиром. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: inter.it