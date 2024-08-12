«Интер» объявил о продлении контракта с Лаутаро до 2029 года. Мартинес стал лучшим бомбардиром прошлой Серии А

Теги Интер серия А Италия Лаутаро Мартинес Футбол

«Интер» и Лаутаро Мартинес продлили контракт.

Ранее об этом в интервью заявлял президент Беппе Маротта. Теперь же о соглашении объявлено клубом официально.

Договор рассчитан до 2029 года. Сообщалось, что аргентинец будет получать 9 млн евро в год.

В прошлом сезоне Мартинес забил 24 гола в Серии А и стал лучшим бомбардиром. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: inter.it

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13 комментариев
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бычок, ты дома⚫🔵
если также продолжит забивать, то есть шанс обогнать Меаццу!
осталось 155 голов, верим :)
+11
-1
+10
Сейчас такие времена, что топы играют не в Италии. Поэтому то, что Лаутаро остается в сериале - плюс для всей лиги
+5
-1
+4
Ответ Е.Р.
знатно этот аргентинский дуб развел днаря Маротту. он будет получать скорее всего 11 с бонусами. такие зарплаты только у элитных футболистов. а этот пенёк дубовый типа как Тотенхем из фильма. для его потолок со всеми премиями 7, а не 11. а потом удивляются, почему с такими зарплатами клуб убыточный.
с какого перепуга лучший игрок чемпионата должен получать 7 лямов?)
+5
-2
+3
Ответ Джонатан Блантраун
А кто тогда топовый?
Баженов, Мелкадзе, Прудников, Жано...
+2
-2
0
Ответ Jason Williams
с какого перепуга лучший игрок чемпионата должен получать 7 лямов?)
это больше говорит об уровне Сериала. и этот уровень донный.
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