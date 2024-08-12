Байер перешел в «Боруссию» за 30 млн евро. 21-летний форвард «Хоффенхайма» забил 16 голов в прошлом сезоне Бундеслиги
Максимилиан Байер перешел в «Боруссию» из «Хоффенхайма».
Сегодня дортмундский клуб объявил о переходе 21-летнего немецкого нападающего.
Сообщалось, что сумма сделки составила чуть больше 30 млн евро. Байер прошел медосмотр и подписал контракт с «Боруссией» до 30 июня 2029 года.
Форвард стал лучшим бомбардиром «Хоффенхайма» в прошлом сезоне Бундеслиги, забив 16 голов в 33 матчах. Его статистика – здесь.
Фото: bvb.de
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Эх..
Ну а если серьёзно, удачи Дортмунду в новом сезоне!