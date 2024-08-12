Байер перешел в «Боруссию» за 30 млн евро. 21-летний форвард «Хоффенхайма» забил 16 голов в прошлом сезоне Бундеслиги

Максимилиан Байер перешел в «Боруссию» из «Хоффенхайма».

Сегодня дортмундский клуб объявил о переходе 21-летнего немецкого нападающего.

Сообщалось, что сумма сделки составила чуть больше 30 млн евро. Байер прошел медосмотр и подписал контракт с «Боруссией» до 30 июня 2029 года.

Форвард стал лучшим бомбардиром « » в прошлом сезоне Бундеслиги, забив 16 голов в 33 матчах. Его статистика – здесь.

Фото: bvb.de