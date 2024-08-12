Байер перешел в «Боруссию» за 30 млн евро. 21-летний форвард «Хоффенхайма» забил 16 голов в прошлом сезоне Бундеслиги

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия трансферы Хоффенхайм деньги Максимилиан Байер Футбол

Максимилиан Байер перешел в «Боруссию» из «Хоффенхайма».

Сегодня дортмундский клуб объявил о переходе 21-летнего немецкого нападающего.

Сообщалось, что сумма сделки составила чуть больше 30 млн евро. Байер прошел медосмотр и подписал контракт с «Боруссией» до 30 июня 2029 года. 

Форвард стал лучшим бомбардиром «Хоффенхайма» в прошлом сезоне Бундеслиги, забив 16 голов в 33 матчах. Его статистика – здесь

Фото: bvb.de

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31 комментарий
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Ошалеть, Боруссия купила целый клуб
+44
-1
+43
Байер не в Байере
Сальва Севилья не в Севилье
Эвертон не в Эвертоне..
Эх..
+30
0
+30
Ответ Бегемотик
Байер не в Байере Сальва Севилья не в Севилье Эвертон не в Эвертоне.. Эх..
Зато Гвардиол в сити Гвардиолы
+28
0
+28
Байер перешёл в «Боруссию», чтобы противостоять Баварии ))))
+9
0
+9
Ответ Бегемотик
Байер не в Байере Сальва Севилья не в Севилье Эвертон не в Эвертоне.. Эх..
Сарагоса не в Сарагосе.
+7
0
+7
Ответ Бегемотик
Байер не в Байере Сальва Севилья не в Севилье Эвертон не в Эвертоне.. Эх..
Мостовой не в себе
+5
0
+5
Ответ Бегемотик
Байер не в Байере Сальва Севилья не в Севилье Эвертон не в Эвертоне.. Эх..
этого Сальву Севильи в нескольких ФИФА помню) все время седой был)
+4
0
+4
Боруссия купила Байер, чтобы уже наверняка выиграть Бундеслигу)
+4
0
+4
Ответ superbro
Ошалеть, Боруссия купила целый клуб
Причём клуб-конкурент на чемпионство. Звучит как план, чисто в стиле БД - купить Байер и проиграть ему Бундеслигу)
+3
0
+3
Ответ Бегемотик
Байер не в Байере Сальва Севилья не в Севилье Эвертон не в Эвертоне.. Эх..
Валенсия не в Валенсии
+3
0
+3
Ответ hiper26
Сарагоса не в Сарагосе.
Валенсия не в Валенсии
+2
0
+2
Ответ Бегемотик
Байер не в Байере Сальва Севилья не в Севилье Эвертон не в Эвертоне.. Эх..
Зенит не в пердиве(
+1
0
+1
Ответ Бегемотик
Байер не в Байере Сальва Севилья не в Севилье Эвертон не в Эвертоне.. Эх..
Рома не в Роме, Слуцкий не в Слуцке, Марсело не в Марселе.
+1
0
+1
Ответ Anya Belova
Байер перешёл в «Боруссию», чтобы противостоять Баварии ))))
Скорее Боруссия купила Байер, чтобы наконец-то противостоять Баварии)
+1
0
+1
Удачи в Дортмунде и много голов!
+1
0
+1
А я говорил, что весь Байер скупят!
+1
0
+1
У меня чуть мозг не сломался
+1
0
+1
Каламбур или просто игра слов?
Ну а если серьёзно, удачи Дортмунду в новом сезоне!
0
0
0
Ответ Бегемотик
Байер не в Байере Сальва Севилья не в Севилье Эвертон не в Эвертоне.. Эх..
Марсело Салаета не в УПЛ
0
0
0
Ответ Бегемотик
Байер не в Байере Сальва Севилья не в Севилье Эвертон не в Эвертоне.. Эх..
Зато Севилья в Бетисе был. Гремучая смесь
0
0
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Максимально интригующий заголовок)
0
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Ответ Бегемотик
Байер не в Байере Сальва Севилья не в Севилье Эвертон не в Эвертоне.. Эх..
Сарагоса не в Сарагосе
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Таких заголовков как как на спортсру нет ни на одном ресурсе в мире!
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Ответ rw_nico
Скорее Боруссия купила Байер, чтобы наконец-то противостоять Баварии)
Байер перешёл в Боруссию, Боруссия перешла в Баварию.
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алень, блин. в Байере ждали его
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А в сборную его взяли на ЧМ?
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Сбор шутников объявляется открытым
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