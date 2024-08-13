Орлов о травме Вендела: «Карраскаль как будто вышел с заданием убрать Вендела. Нарушение ожесточенное, злобное. Со спины прыгнул, умышленно бил, не убрал ногу»

Геннадий Орлов высказался о травме Вендела в матче с «Динамо».

На 47-й минуте матча с «Динамо» (1:0) в Мир полузащитника «Зенита» в центре поля сбил . У бразильца возникли проблемы с коленом, потребовалась помощь медперсонала. Вендел решил продолжить игру, но почти сразу попросил о замене.

– По поводу травмы Вендела хочется отдельно поговорить. В том моменте Карраскаль получил только желтую карточку от арбитра, как вам кажется, может быть, стоило как-то более серьезно наказать полузащитника « »? Там довольно опасный был подкат.

– Ну слушайте, ну я же сам футболист, поэтому мне не понятно, почему дали только желтую карточку. Сейчас расскажу, в чем дело. Он всего полторы минуты был в игре. Он же в первом тайме не играл. Как будто он вышел со специальным заданием убрать Вендела. Ему задание удалось, понимаете.

Ну что он сделал – в центре поля, мяч уже откинул Вендел, прокинул. И он прыгает сзади двумя ногами. Во-первых, если отрываются обе ноги от земли, это называется уже бездумное положение, и чаще всего… Тут что получилось, если бы Вендела сразу унесли с поля, наверное, его бы выгнали, Карраскаля. Но Вендел попробовал играть, а потом понял.

Но на самом деле он выбил Вендела из игры, и неизвестно, на сколько. А его нарушение, оно ожесточенное, оно какое-то злобное. Ну ты чего в центре поля, ведь не опасный момент, да? Не у своих ворот. Почему ты вдруг вот так прыгнул сзади и не убрал ногу в последний момент, не смягчил удар, а наоборот пробил по ногам?

Ну вот, это умышленная грубость. Она как должна караться? Ну, арбитр посчитал, что достаточно желтой карточки. Но не знаю, на мой взгляд, получилось-то нарушение серьезное. Не знаю, как дальше там будет рассматриваться это, наверняка «Зенит» как-то обратится в судейский комитет.

Ну, в конце концов жалко футболиста, любого, которого умышленно бьют, ни за что, да еще со спины. Он же со спины прыгнул. Со спины, не в лоб, а со спины, понимаете, – сказал журналист и комментатор в программе «Экспертиза Зенита».