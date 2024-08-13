Орлов о травме Вендела: «Карраскаль как будто вышел с заданием убрать Вендела. Нарушение ожесточенное, злобное. Со спины прыгнул, умышленно бил, не убрал ногу»

Теги Зенит премьер-лига Россия травмы судьи Динамо Москва Геннадий Орлов Сергей Сергеевич Иванов Хорхе Карраскаль Вендел Здоровье Футбол

Геннадий Орлов высказался о травме Вендела в матче с «Динамо».

На 47-й минуте матча с «Динамо» (1:0) в Мир РПЛ полузащитника «Зенита» в центре поля сбил Хорхе Карраскаль. У бразильца возникли проблемы с коленом, потребовалась помощь медперсонала. Вендел решил продолжить игру, но почти сразу попросил о замене.

– По поводу травмы Вендела хочется отдельно поговорить. В том моменте Карраскаль получил только желтую карточку от арбитра, как вам кажется, может быть, стоило как-то более серьезно наказать полузащитника «Динамо»? Там довольно опасный был подкат.

– Ну слушайте, ну я же сам футболист, поэтому мне не понятно, почему дали только желтую карточку. Сейчас расскажу, в чем дело. Он всего полторы минуты был в игре. Он же в первом тайме не играл. Как будто он вышел со специальным заданием убрать Вендела. Ему задание удалось, понимаете.

Ну что он сделал – в центре поля, мяч уже откинул Вендел, прокинул. И он прыгает сзади двумя ногами. Во-первых, если отрываются обе ноги от земли, это называется уже бездумное положение, и чаще всего… Тут что получилось, если бы Вендела сразу унесли с поля, наверное, его бы выгнали, Карраскаля. Но Вендел попробовал играть, а потом понял.

Но на самом деле он выбил Вендела из игры, и неизвестно, на сколько. А его нарушение, оно ожесточенное, оно какое-то злобное. Ну ты чего в центре поля, ведь не опасный момент, да? Не у своих ворот. Почему ты вдруг вот так прыгнул сзади и не убрал ногу в последний момент, не смягчил удар, а наоборот пробил по ногам?

Ну вот, это умышленная грубость. Она как должна караться? Ну, арбитр Иванов посчитал, что достаточно желтой карточки. Но не знаю, на мой взгляд, получилось-то нарушение серьезное. Не знаю, как дальше там будет рассматриваться это, наверняка «Зенит» как-то обратится в судейский комитет.

Ну, в конце концов жалко футболиста, любого, которого умышленно бьют, ни за что, да еще со спины. Он же со спины прыгнул. Со спины, не в лоб, а со спины, понимаете, – сказал журналист и комментатор в программе «Экспертиза Зенита».

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34 комментария
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Три дня прошло после этой «жуткой травмы» а Вендела даже врачам не показали. Сказки только рассказывают.

Наверное чтобы не травмировать их психику этой «жуткой травмой».
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Похоже, что Карраскаль не только Венделу синяк поставил, но и Гену травмировал.
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Ответ Любитель шоколада
Орлов что то слабо набрасывает. А где же «был подкат двумя ногами», «Карраскаль рецидивист», «а вот в прошлом году не удалили Макарова и поэтому проиграли» и тому подсобное питерское нытье ?
Ты бы лучше так внимательно следил не за словами Орлова, а за маяком з***п. Там ещё у Динамо много работы)
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ГСО стоит иногда закусывать)) Никакой тренер в жизни не даст задание игроку сломать другого, если он не имбецил))

Личка уж явно не из таких)
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У самих Барриос, которого судьи прощают по понятным причинам, постоянно играет грубо.
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Ответ Любитель шоколада
Я за ЦСКА болею. В прошлом сезоне Зенит ни одного матча против ЦСКА выиграть не смог.
Зато смог выиграть чемпионат. А ЦСКА, который Зениту не проиграл, где в итоге оказался? В настолько шоколадном месте, что даже тренера уволили...
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Ответ PlamBEER_
Зато смог выиграть чемпионат. А ЦСКА, который Зениту не проиграл, где в итоге оказался? В настолько шоколадном месте, что даже тренера уволили...
Ну выиграли и выиграли. Даже хорошо что это произошло. Иначе поток слез от «мы проиграют чемпионат потому что в матче с Динамо не удалили Макарова» привел бы к выходу Невы из берегов.
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Ответ Доктор Верховцев
Ща местные эксперды с масквы пояснят за подкаты и травмы.
Доктор ,себе голову подлечи сначала, чтобы комплексы не выпирали и объяснения понимались, а то так и останешься озлобленным на всех и вся...
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Орлов:
- Прекратим разговаривать, послушаем меня, опытного футболиста. Сейчас расскажу, как дело было.
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Еще через три дня это будет история, которая еще обрастет новыми подробностями, типа что К с разбега бросился двумя ногами в В.
Ничего странного)
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Горацио, я гибну! Мать прощай!- Юра! Я здесь!
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Вот насколько,я не особо люблю Зенит,но то что вытворил это существо на букву К. это нечто,первым же действием на поле вырубить системообразующего игрока у соперника,красава че
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Всем привет! Кто интересуется ставками, то советую найти старый сервис прогнозов на спорт в любом поиске. 11 лет ему. Многие с ними работают. Играют против букмекеров. Ищите по фразе «серебряный прогноз». На МАТЧ ТВ сюжет про них был.
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Ответ Любитель шоколада
Три дня прошло после этой «жуткой травмы» а Вендела даже врачам не показали. Сказки только рассказывают. Наверное чтобы не травмировать их психику этой «жуткой травмой».
И странно , армейцы отчитались о травме Рошы, а тут непонятно, может и правда толком ее и нет.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Геннадий Сергеевич как обычно несколько сгущает краски, но в одном он прав, не надо сзади атаковать, это всегда чревато. Думаю намерения не было нанести травму, но Венделу от этого не легче, пару игр пропустит в лучшем случае.
« не надо сзади атаковать, это всегда чревато»

Вы определитесь что в реальности было. А то история все ужасней и ужасней с каждым разом выглядит.

А то
-атаковал сзади
-но попал по колену
-атаковал двумя ногами
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Ответ elkipalki
У самих Барриос, которого судьи прощают по понятным причинам, постоянно играет грубо.
А у них -это другое
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