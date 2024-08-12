Саа считает, что Роналду может стать успешным тренером: «У него будут страсть Симеоне и авторитет Зидана. Он работал с Моуринью, Анчелотти, Фергюсоном – сумасшедшие знания»

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Луи Саа считает, что из Криштиану Роналду получился бы перспективный тренер.

«У Криштиану есть необходимые способности для того, чтобы стать очень успешным тренером, мы видели его энергию и страсть.

У него будут страсть Диего Симеоне и авторитет Зинедина Зидана. Это сочетание, а также весь его опыт работы под руководством Жозе Моуринью, Карло Анчелотти и сэра Алекса Фергюсона – знания, которые он привнесет, будут просто сумасшедшими.

Дело не только в футболе, но и в том, что он олицетворяет собой очень многое в плане того, как нужно себя вести, как добиваться своих целей. Он может быть тренером, президентом клуба.

То, чего он добился, достойно восхищения. Он такой же человек и тоже делает ошибки, как и остальные, но он никогда не прекращал упорно работать», – отметил экс-форвард «Манчестер Юнайтед» в интервью CSDB.

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26 комментариев
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Не представляю Криша тренером. Нужно убить в себе игрока, он этого никогда не сможет. Пишу это с уважением, хотя не являюсь его поклонником. Криш это невероятная, часто запредельная жажда игры и голов. Ну какой из него тренер?
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Тренировки будут начинаться в 6 утра, а заканчивать будут в 9 вечера. Потом Рон-тренер будет заезжать за несколькими игроками, чтобы в 2 часа ночи совершить пробежку.
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Из него тренер, как из овна пуля. Тупой напыщенный павлин, неспособный объективно оценивать ничего, начиная со своего отражения в зеркале. Так и представляю, как команде, которую он тренирует, судья дает право пробить штрафной. Или пенальти.
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
наяриваешь на него? только честно
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Комментарий удален пользователем
все будут играть в атаку, нападающие будут освобождены от оборонительной работы, а все пенальти Роналду будет исполнять лично.
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Комментарий удален пользователем
Сумасшедшие знания у Сумасшедшего ))
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Очень сильно удивлюсь если Криш станет тренером, ещё и хорошим
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Лол, Рон сам то не всегда себя держит в руках, вернее свои эмоции, а тут нужно 24 мужика разного возраста, темперамента, характера, ментальности и культуры контролировать..

Не верю..
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Роналду - лучший футболист в истории, а в недалеком будущем станет ещё и лучшим тренером в истории, потому что Криштиану - это победитель по жизни, он всегда настроен на победу, он не тютя как унылая серость Месси, Роналду - это настоящий мужик и чемпион 👍👍👍👍.
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Роналду никогда не станет тренером, я уверен знания и навыки у него, но его характер и эго не для тренера
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Роналду по-мужицки готов слить свою сборную в угоду личным амбициям (и при этом всё равно ходить с нулём полезных действий в ПО ЧМ) и уповать на Эдеров. Не то, что тютя Месси с голевыми действиями на каждой стадии ПО ЧМ и двумя МВП ЧМ🤓
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Ответ Геннадий Тимченко
Голевые действия Месси породили ставшую знаменитой кричалку, которую, находясь в шоковом состоянии недавно выложил обокраденный Энцо, после того, как Месси заявил, что, словно Эш из "Зловещих мертвецов 2", потерял контроль над конечностью: "Сразу после касания я сказал Энцо, что не собирался забирать гол себе, вовсе нет - моя нога сама дернулась"❓🤔
Продолжайте наблюдение и, по возможности, нажимайте кнопку вызова медсестры, чтобы не пропускать приёмы витаминок🙏
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