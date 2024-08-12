Саа считает, что Роналду может стать успешным тренером: «У него будут страсть Симеоне и авторитет Зидана. Он работал с Моуринью, Анчелотти, Фергюсоном – сумасшедшие знания»
Луи Саа считает, что из Криштиану Роналду получился бы перспективный тренер.
«У Криштиану есть необходимые способности для того, чтобы стать очень успешным тренером, мы видели его энергию и страсть.
У него будут страсть Диего Симеоне и авторитет Зинедина Зидана. Это сочетание, а также весь его опыт работы под руководством Жозе Моуринью, Карло Анчелотти и сэра Алекса Фергюсона – знания, которые он привнесет, будут просто сумасшедшими.
Дело не только в футболе, но и в том, что он олицетворяет собой очень многое в плане того, как нужно себя вести, как добиваться своих целей. Он может быть тренером, президентом клуба.
То, чего он добился, достойно восхищения. Он такой же человек и тоже делает ошибки, как и остальные, но он никогда не прекращал упорно работать», – отметил экс-форвард «Манчестер Юнайтед» в интервью CSDB.
Не верю..