Саа считает, что Роналду может стать успешным тренером: «У него будут страсть Симеоне и авторитет Зидана. Он работал с Моуринью, Анчелотти, Фергюсоном – сумасшедшие знания»

Луи Саа считает, что из Криштиану Роналду получился бы перспективный тренер.

«У Криштиану есть необходимые способности для того, чтобы стать очень успешным тренером, мы видели его энергию и страсть.

У него будут страсть и авторитет . Это сочетание, а также весь его опыт работы под руководством , и сэра – знания, которые он привнесет, будут просто сумасшедшими.

Дело не только в футболе, но и в том, что он олицетворяет собой очень многое в плане того, как нужно себя вести, как добиваться своих целей. Он может быть тренером, президентом клуба.

То, чего он добился, достойно восхищения. Он такой же человек и тоже делает ошибки, как и остальные, но он никогда не прекращал упорно работать», – отметил экс-форвард «Манчестер Юнайтед» в интервью CSDB.