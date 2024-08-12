Тюкавин о судействе в матче с «Зенитом»: «Мелкие фолы, свистки непонятные. Идет борьба, мы с Барриосом выпрыгиваем, и арбитр ставит фол – для чего?»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Сергей Сергеевич Иванов Вильмар Барриос Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин объяснил, почему был недоволен судейством в матче с «Зенитом».

В 4-м туре Мир РПЛ «Динамо» уступило в Санкт-Петербурге со счетом 0:1. Главным арбитром матча был Сергей Иванов.

– Видел по ходу матча, что у вас и после первого тайма, и после второго были вопросы по судейству. Что конкретно вас не устроило?

– Не то, что не устроило. Просто были мелкие фолы и свистки непонятные – для чего это? Идет борьба в конце первого тайма, выпрыгиваем я и Барриос, и он ставит фол. Для чего?

– Не давал бороться – в этом мысль?

– Да, – сказал нападающий «Динамо».

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129 комментариев
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Постыдился бы рот открывать после того, как Иванов из кожи лез, чтобы вас вытащить, придумав пенальти за попадание мяча в живот Барриосу
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Судья дал только один левый пенальти и дал сломать только Вендела. Как играть в таких условиях? - не понимает Тюкавин.
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Смешно, но он прав. Иванов никому конкретно не подсуживал, он просто не умеет судить - и мешает это и "Зениту", и "Динамо", особенно техничным игрокам.
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Бороться не давал, но ломать позволял.
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Ответ Spiker1606
Комментарий скрыт
А, вот и альтернативная реальность подъехала...
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Ответ Владддд
Интервью, конечно, мы читать не будем
И что там? Нытье про то, что судья бороться не давал? А если б давал, то не только Вендел, а половина игроков Зенита была бы переломана.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Надо играть, а не бороться, уж Тюкавину об этом говорить не стоит. Техничный, быстрый игрок, но куда это делось в матче с Зенитом?
В матче с Зенитом? Он весь старт сезона играет как трупешник
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Судья весь матч закрывал глаза на привычную грубость ваших костоломов. А в качестве кульминации своей работы левый пенальти вам подарил. Надо быть совсем неадекватным, чтобы в таких условиях о судействе ныть. Позорище.
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Судья гад не дал поломать больше игроков Зенита... редиска.
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Надо играть, а не бороться, уж Тюкавину об этом говорить не стоит. Техничный, быстрый игрок, но куда это делось в матче с Зенитом?
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Классика судейская. Двое прыгают, один приземляется на ноги, другой падает. В 90% случаев фол :) Это старая тема из российского судейства. Меня это всегда, когда игроком был, поражало. Спрашиваю: так нарушение мое конкретно в чем? Толкнул рукой? Схватил за что-то? Что я сделал то? Двое прыгаем, один падает, ты свистишь. Классика, карочи :) Если внимательно посмотреть - у нас судьи очень часто так свистят.
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За всю историю Зенита, Зениту судьи никогда не дарили такие пенальти как в эти выходные Динаме, позорнейшее , предвзятое, требующее внимательного разбора судейство Иванова и ВАР( Турбина и Кукуяна).
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Мне кажется, Костя поплыл. Вообще, у динамовцев не видно критической позиции по отношению к своей игре. Никто не говорит: нам надо играть лучше. Требовательнее к себе надо быть, вы же спортсмены....вроде.
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Ответ mean machine/
Постыдился бы рот открывать после того, как Иванов из кожи лез, чтобы вас вытащить, придумав пенальти за попадание мяча в живот Барриосу
Интервью, конечно, мы читать не будем
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+8
Ответ Любитель шоколада
Комментарий скрыт
Разрешено бороться это теперь прыгать двумя ногами? Недавно подводные так поборолись, что Малком на год выбыл. Тут тоже сразу испугались за кресты. Вендела и Клаудиньо и так все лупят по ногам что есть дури, мол не поломаем так хоть психовать начнут. Но уровень «борьбы» с Зенитом у Жемчужины всегда на самом высоком (или низком) уровне.
Да вы в тг зайдите, там массовое стенание, что только один выбыл
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Ответ Dinamik1
Комментарий удален модератором
Откуда у динамы болелы?))
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Не в ту сторону воюет.
Учитывая амплуа и технику Тюкавина, интересно как быстро он заговорит обратное, когда будут с ним много и жёстко играть.
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Я всё ждал, когда зарыдает проигравший и начнёт валить на судью. Долго держались.
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Меньше ныть надо, больше играть
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Лучше бы рассказал как динамовцы недополучили 3-5 жёлтых карточек; как ломали ударами в колени Вендела, Глушенкова и Латышонка; количество фолов Майсторовича, который наиграл на 3 ЖК, минимум (в какой-то момент казалось, что если он начнёт стрелять в Клаудиньо из пистолета, то все равно бы продолжил матч); и крайне спорный пенальти, где отчётливо видно, что мяч отлетал от корпуса Барриоса.

Лишний раз убеждаюсь, что этот переоцененный бездарь такой же нелепый и жалкий, как и его агент Сафонов.
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+7
Тюкавина закрыли наглухо, ещё что-то будет рассказывать про единоборство где сфолил,итак судьишка вам многое позволял.
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Ответ Garikus89
Согласен, чел просто ориентируется на падение, он не видит был фол или нет, просто ждет, а потом уже свистит. От стороны это не зависит)
Ещё как зависит. Он всегда судил в пользе соперников Зенита.
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Не пробовали играть в футбол без борьбы и приёмов из регби ? Постоянные толчки, тычки в спину, захваты за плечи, футболку и т.д. Этого достаточно, чтобы остановить игрока с мячом и завалить его на газон. С мелких фолов при попустительстве судей, потом уже и грубая идёт игра и травмы игроков.
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Очередной, наброс для не смотрящих матчи общественности. Теперь этт разнести по всем СМИ.
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Постыдился бы про судейство говорить после левого пенальти.
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Позорище московское
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Судейство значит плохое было...
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Ответ Любитель шоколада
Комментарий скрыт
Судя по вашим постам становится понятно какой "шоколад" Вы любите!
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Ответ Noel_1
Чего разнылись..ничего там страшного в фоле Кары на Венделе(здоровья ему!) не было.Точно не сравнится с прыжком Сперцяна в ногу Роши.А насчет фолов,так игра была плотная,отсюда и нарушения.
он даже не пытался сыграть в мяч!
жаль нет у нас сейчас игрока типа Хави Гарсии, отправил бы Карраскаля на больничную койку
+7
-3
+4
что то много этого альбиноса в инфопространстве ((
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+4
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