Тюкавин о судействе в матче с «Зенитом»: «Мелкие фолы, свистки непонятные. Идет борьба, мы с Барриосом выпрыгиваем, и арбитр ставит фол – для чего?»

Константин Тюкавин объяснил, почему был недоволен судейством в матче с «Зенитом».

В 4-м туре Мир «Динамо» уступило в Санкт-Петербурге со счетом 0:1. Главным арбитром матча был .

– Видел по ходу матча, что у вас и после первого тайма, и после второго были вопросы по судейству. Что конкретно вас не устроило?

– Не то, что не устроило. Просто были мелкие фолы и свистки непонятные – для чего это? Идет борьба в конце первого тайма, выпрыгиваем я и , и он ставит фол. Для чего?

– Не давал бороться – в этом мысль?

– Да, – сказал нападающий « ».