Вячеслав Фетисов: «Бах натворил то, что еще долго разгребать – руку ему не пожму. Самый деконструктивный президент. Когда мы выступали, спорт развивался»

Теги Вячеслав Фетисов МОК КХЛ Томас Бах Политика Матч ТВ Хоккей

Вячеслав Фетисов раскритиковал Томаса Баха.

Бах ранее заявил, что не будет переизбираться на должность президента Международного олимпийского комитета в 2025 году. Он возглавляет МОК с 2013 года.

«Бах вошел в историю как самый деконструктивный президент олимпийского движения. Он натворил то, что придется еще долго разгребать.

Хочется, чтобы следующий президент был влиятельным и самостоятельным человеком, чтобы он занимался объединением людей в разных ситуациях.

Когда мы выступали, спорт развивался и служил объединяющей силой. Бах эти принципы угробил.

Я уже говорил, что не пожму ему руку ни при каких обстоятельствах.

Верю, что найдется человек, который будет думать не о конфликтах, а о том, как их решить», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

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13 комментариев
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Можно подумать Бах ему руку подаст
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Заменить в заголовке "Бах" на "Пыня" - и уже адекватный спич получится.
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Бедный Бах, как же он теперь выдержит без крепкого рукопожатия Славика?
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Кому ты нафиг сдался Славик, руки он не пожмёт. Какой важный курица.
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ну и за "деконструктивный" отдельное спасибо. Загитова держит пиво.
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"Бах" заменить на "Путин" надо
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Ответ Непристойное предложение
"Бах" заменить на "Путин" надо
а "раскритиковал" на "лизнул"
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Когда Себастьян Коу возглавит МОК, выяснится, что Бах был очень неплох :)
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Славик, когда вы (черт его знает, кто именно эти "мы", но подозреваю, что те, кто теперь в Госдуме), играли в хоккей, все было сравнительно хорошо, а потом Вы занялись тем, чем не умеют заниматься люди, всю жизнь игравшие в хоккей, причем тут Бах...
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Ну да, когда при Фетисове, во времена Самаранча, в 1984 российские спортсмены не ездили на олимпиаду это так объеденяло.

Когда Кубертен не пустил русских на ОИ-1920, разгребали до 1952 года.

До сих пор Кубертен и Самаранч, самые любимые в РФ президенты МОК. Видимо Бах станет третьим. Со временем.
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Если новым президентом МОК станет Коу - окажется что Бах то был совсем не плох,
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4 мировых рекорда. Некоторые такие, что на века, Славе и не снились. Смешон в своей бессильной злобе когда-то неплохой защитник...
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так ты же его хотел в борт впечатать фетиска, не?
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