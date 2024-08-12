Вячеслав Фетисов: «Бах натворил то, что еще долго разгребать – руку ему не пожму. Самый деконструктивный президент. Когда мы выступали, спорт развивался»

Вячеслав Фетисов раскритиковал Томаса Баха.

Бах ранее заявил, что не будет переизбираться на должность президента Международного олимпийского комитета в 2025 году. Он возглавляет МОК с 2013 года.

«Бах вошел в историю как самый деконструктивный президент олимпийского движения. Он натворил то, что придется еще долго разгребать.

Хочется, чтобы следующий президент был влиятельным и самостоятельным человеком, чтобы он занимался объединением людей в разных ситуациях.

Когда мы выступали, спорт развивался и служил объединяющей силой. Бах эти принципы угробил.

Я уже говорил, что не пожму ему руку ни при каких обстоятельствах.

Верю, что найдется человек, который будет думать не о конфликтах, а о том, как их решить», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.