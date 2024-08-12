«Барса» начала поиск альтернатив Нико Уильямсу, бюджет – 62 млн евро. Рассматривают Луиса Диаса, Комана и Леау
«Барселона» начала поиск альтернатив Нико Уильямсу.
Ранее вингер «Атлетика» взял 10-й номер на сезон-2024/25 и заявил о намерении «войти в историю» с клубом из Бильбао. Уильямс по-прежнему не ответил на предложение «Барселоны».
Как сообщает Mundo Deportivo, клуб начал поиск альтернативных вариантов усиления по схожей цене – напомним, трансфер Уильямса обошелся бы «Барселоне» в 62 млн евро (58 млн отступных и еще 4 млн с учетом уплаты налогов).
Среди кандидатов упоминаются, в частности, Луис Диас из «Ливерпуля», Кнгсли Коман из «Баварии» и Рафаэл Леау из «Милана».
Имхо, у них в ла масии найдутся игроки куда более подходящие в систему
В идеале конечно лучше с долгами расплатиться и никого не брать, а продать Лангле, Иньиго и Пабло Торре.
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Имхо, этот сезон можно было бы и с воспитанниками обойтись, заняв 3-4 места.