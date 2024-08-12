«Барса» начала поиск альтернатив Нико Уильямсу, бюджет – 62 млн евро. Рассматривают Луиса Диаса, Комана и Леау

Теги Бавария Милан Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Атлетик серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Кингсли Коман Рафаэл Леау Луис Диас Нико Уильямс Футбол

«Барселона» начала поиск альтернатив Нико Уильямсу.

Ранее вингер «Атлетика» взял 10-й номер на сезон-2024/25 и заявил о намерении «войти в историю» с клубом из Бильбао. Уильямс по-прежнему не ответил на предложение «Барселоны».

Как сообщает Mundo Deportivo, клуб начал поиск альтернативных вариантов усиления по схожей цене – напомним, трансфер Уильямса обошелся бы «Барселоне» в 62 млн евро (58 млн отступных и еще 4 млн с учетом уплаты налогов).

Среди кандидатов упоминаются, в частности, Луис Диас из «Ливерпуля», Кнгсли Коман из «Баварии» и Рафаэл Леау из «Милана».

Материалы по теме

59 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Луиса Диаса и Леау типа будет подписать проще чем Уильямса ?
+55
-1
+54
интересно, если у Барсы нет 60кк на Уильямса, то откуда у них 70 на Диаса?
+26
-2
+24
Там Кьеза за 15 млн ждёт, который мало чем им уступает. Леао со своим вальяжным стилем и ценником в 100500 млн - это прям ошибка будет.
+23
-2
+21
Ответ Владимир Владимир
Там Кьеза за 15 млн ждёт, который мало чем им уступает. Леао со своим вальяжным стилем и ценником в 100500 млн - это прям ошибка будет.
Если они подпишут Леау, или вообще Комана - это будет полный провал)
Имхо, у них в ла масии найдутся игроки куда более подходящие в систему
+11
0
+11
Ответ Winter Soldier
Видать рычаги подергали. Потом чтобы зарегистрировать новичка еще рычаги дергать придется
Про рычаги уже 2 года мусолите. Не надоело? А Барса между тем живет и играет. Лучше иди в своей жизни рычаги подергай.
+7
-1
+6
Лукмана из Аталанты можно попробовать взять.
В идеале конечно лучше с долгами расплатиться и никого не брать, а продать Лангле, Иньиго и Пабло Торре.
+8
-2
+6
Ответ Penguin
Давно видел Кьезу?
Постоянно слежу
+6
-1
+5
Они 58 лямов на Ульямса не нашли, что за бред
+9
-5
+4
Из этой троицы Луис Диас лучший.
+7
-3
+4
ну Милан этого бегунка меньше чем за сотку не продаст
+4
0
+4
Коман в аренду и с обязательным выкупом, единственное, что доступно на рынке в этом финансовом положении барсы.
+4
-1
+3
Сутормин есть, по качествам ничем не уступает, всего за пять евро, берете?
+5
-2
+3
Из этого списка по карману только Коман, и то если в аренду. Диас и Леау стоят дороже намного. И за похлёбку не перейдут.
+2
0
+2
Ответ set32
интересно, если у Барсы нет 60кк на Уильямса, то откуда у них 70 на Диаса?
У Барсы есть деньги на Нико, но сам Баск сомневается в переходе
+4
-2
+2
Ответ superbro
Сутормин есть, по качествам ничем не уступает, всего за пять евро, берете?
Не пять, пятьсот.
+3
-1
+2
Ответ Владимир Владимир
Там Кьеза за 15 млн ждёт, который мало чем им уступает. Леао со своим вальяжным стилем и ценником в 100500 млн - это прям ошибка будет.
Давно видел Кьезу?
+2
0
+2
Вот тебе и Нико в Барселоне, Лапорта-сказал, Лапорта-сделал… Ну что, нам не привыкать..))
+6
-4
+2
Видать рычаги подергали. Потом чтобы зарегистрировать новичка еще рычаги дергать придется
+5
-4
+1
Ответ Alex.K71
Вот тебе и Нико в Барселоне, Лапорта-сказал, Лапорта-сделал… Ну что, нам не привыкать..))
Где он сказал что его подпишет? ссылку в студию.
+3
-2
+1
Ответ XavIniesta2008-2015
Возможно, ожидается подписание нового соглашения с Nike. В условиях фигурирует подписной бонус в 100 миллионов для клуба
Барселона подписывает контракт с Найки:

https://img1.joyreactor.cc/pics/comment/%D0%B3%D0%B8%D1%84%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%B8%D1%84%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-2270051.gif
+1
0
+1
у Барселона итак нынешний состав мощный, в котором 13 игроков купили только за последние 3 сезона за немалые деньги, трансферов намного больше, чем у того же Реала
+1
0
+1
Ответ people people
Если есть бюджет в 62 ляма, то почему не могут взять Нико?)
Не хочет переходить наверное
0
0
0
Ответ KGBeast
Ну да, журналюги хотя бы чуток подумали головой - за неделю до начала чемпионата Милан Леау не отдаст и тем более за 62 млн.
Почему именно 62? Барса может больше предложить, если распишут выплаты на несколько лет.
0
0
0
Ответ set32
интересно, если у Барсы нет 60кк на Уильямса, то откуда у них 70 на Диаса?
Торг
0
0
0
Ответ set32
интересно, если у Барсы нет 60кк на Уильямса, то откуда у них 70 на Диаса?
Возможно, ожидается подписание нового соглашения с Nike. В условиях фигурирует подписной бонус в 100 миллионов для клуба
+3
-3
0
Ответ SHOTKA
Не надоело? Барселона гранд, каких единицы, с соответствующим доходом.
Они думают что у Барсы нет дохода, а он входит в топ по доходам, но из за ЗП и правил лл эти трансферыи сложно выполнить
+2
-2
0
Если есть бюджет в 62 ляма, то почему не могут взять Нико?)
0
0
0
Стерлинг
0
0
0
А где-то сейчас в Ла Массии сидит условный Гонсалес и думает "Блин, дайте мне шанс, как дали Ямалю".

Имхо, этот сезон можно было бы и с воспитанниками обойтись, заняв 3-4 места.
0
0
0
Диас оптимальный вариант.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий