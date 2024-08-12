«Барса» начала поиск альтернатив Нико Уильямсу, бюджет – 62 млн евро. Рассматривают Луиса Диаса, Комана и Леау

«Барселона» начала поиск альтернатив Нико Уильямсу.

Ранее вингер « » взял 10-й номер на сезон-2024/25 и заявил о намерении «войти в историю» с клубом из Бильбао. Уильямс по-прежнему не ответил на предложение «Барселоны».

Как сообщает Mundo Deportivo, клуб начал поиск альтернативных вариантов усиления по схожей цене – напомним, трансфер обошелся бы «Барселоне» в 62 млн евро (58 млн отступных и еще 4 млн с учетом уплаты налогов).

Среди кандидатов упоминаются, в частности, из « », Кнгсли Коман из «Баварии» и из « ».