Газзаев о Семаке: «6 лет он мотивирует команду, это искусство. Многие говорят про хороших игроков «Зенита», но что мешает другим клубам так комплектовать команду?»
Валерий Газзаев назвал искусством умение Сергея Семака мотивировать команду.
Под руководством российского специалиста «Зенит» шесть раз подряд завоевал чемпионство в Мир РПЛ.
«На протяжении шести лет Семак мотивирует команду. И это больше искусство. Подобное могли сделать Олег Романцев, Юрий Семин. Это не так просто.
Многие говорят про хороших игроков «Зенита», но что мешает другим клубам так комплектовать команду?
У «Зенита» одна цель – первое место. Дух победителей у них сидит внутри. А турнирная таблица – это зеркало чемпионата. На сколько наиграл, то и получил. Уровень и стабильность – это класс команды», – заявил экс-тренер ЦСКА и сборной России.
После 4 туров Мир РПЛ сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице, набрав 12 очков и не пропустив ни одного гола.
Ну, например, гораздо меньший бюджет немного мешает. Не то чтобы сильно, но немного не то
И ни один, вообще ни один не написал "действительно, что мешает Спартаку, Динамо или Краснодару покупать таких же футболистов, что и Зенит"?
Интересно, почему?
А вот спонсорские контракты от госкомпаний практически равные.
Это вам так, для справки.
Не каждый пёс - человек
С искусством проблемки возникли. Что вы, как маленький - гав-гав же все объяснил.