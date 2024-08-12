Газзаев о Семаке: «6 лет он мотивирует команду, это искусство. Многие говорят про хороших игроков «Зенита», но что мешает другим клубам так комплектовать команду?»

Теги Зенит Сергей Семак Валерий Газзаев Юрий Семин премьер-лига Россия Олег Романцев Матч ТВ Футбол

Валерий Газзаев назвал искусством умение Сергея Семака мотивировать команду.

Под руководством российского специалиста «Зенит» шесть раз подряд завоевал чемпионство в Мир РПЛ.

«На протяжении шести лет Семак мотивирует команду. И это больше искусство. Подобное могли сделать Олег Романцев, Юрий Семин. Это не так просто.

Многие говорят про хороших игроков «Зенита», но что мешает другим клубам так комплектовать команду?

У «Зенита» одна цель – первое место. Дух победителей у них сидит внутри. А турнирная таблица – это зеркало чемпионата. На сколько наиграл, то и получил. Уровень и стабильность – это класс команды», – заявил экс-тренер ЦСКА и сборной России.

После 4 туров Мир РПЛ сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице, набрав 12 очков и не пропустив ни одного гола.

79 комментариев
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Ответ Крыло советов
Алании что помешало)))
Её обокрали. Совсем. Не каждый пёс - друг человека
+84
0
+84
Алании что помешало)))
+79
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+76
Действительно, что мешает Факелу сделать так же?)
+61
-11
+50
Семак кинул бы ему кость, но как веган не может сделать этого.
+41
-6
+35
Пустой лай
+29
-3
+26
If you homeless - just buy a house.
+19
-2
+17
Что мешает трактористу купить замок в Сочи за 1млрд? ой у него же нет этого миллиарда
+20
-6
+14
Многие говорят про хороших игроков «Зенита», но что мешает другим клубам так комплектовать команду?

Ну, например, гораздо меньший бюджет немного мешает. Не то чтобы сильно, но немного не то
+21
-11
+10
Сейчас по примеру жулика начнут писать - "деньги".Бесспорно, деньги нужны, но кроме денег нужны ещё и головы. Умный использует деньги по назначению, дурак пустит их по ветру.
+10
-5
+5
Ответ Кино Музыка
Действительно, что мешает Факелу сделать так же?)
Факел сейчас думает на кого все деньги потратить - на Пятибратова или Семирукова
+7
-2
+5
Ответ Крыло советов
Алании что помешало)))
Водочные деньги закончились, прикрыли доходную лавочку.
+5
-1
+4
Семаку, Зениту и его болельщикам плевать на проблемы других. Что они там могут, что не могут. Пока идёт, нужно выигрывать все, не обращая внимания на вой про деньги, про то "а смог бы Семак с факелом?!". Все это от очень сильного жжения в одном месте.
+6
-2
+4
Ответ TimD
А что основу из латиносов Зенит этим летом купил? или если он 1 раз в 5 лет меньше других потратил значит он тратит меньше других ? ))) и да ТО еще не окончено -он еще может стать лидером по тратам)))
А что, тарасовские первый раз потратились за долгие годы? Выступая всё это время в ЛЕ максимум. Что, Миллер мешал все эти годы планомерно команду собирать и тренера найти, а не Абаскаля?
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Что мешает Оренбургу усилиться? Денег от продажи Сутормина на 2 трансферных окна было
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Ответ Антон Фалафель
Семак кинул бы ему кость, но как веган не может сделать этого.
Лучший коммент
+4
-2
+2
Мешает некомпетентность.
+6
-4
+2
Меня прикалывает, как все, поголовно все на этой ветке пишут "действительно, что мешает Факелу и Крыльям покупать таких же футболистов, что и Зенит".
И ни один, вообще ни один не написал "действительно, что мешает Спартаку, Динамо или Краснодару покупать таких же футболистов, что и Зенит"?
Интересно, почему?
+3
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Ответ R2D2-1
Семак это ЛИЧНОСТЬ. Вне зависимости от клубной принадлежности. Его все уважают. Все во всей огромной России.
Какой приторный комментарий
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Ответ Arthur Nowack
Да че уж ты мелочишься, равные бюджеты еще скажи.
Бюджеты не могут быть равными просто потому, что доходы от участия в соревнованиях (рпл, еврокубки) у Зенита в разы выше, чем у конкурентов.
А вот спонсорские контракты от госкомпаний практически равные.
Это вам так, для справки.
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Ответ schwein
Комментарий скрыт
Бюджет зенита - это бюджеты ЦСКА и Локо в сумме.
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Гавгавыч уже давно не человек.
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Действительно, а что мешает Факелу так комплектоваться, видимо, не хотят.
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Хех. Действительно, что?
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Ответ Сергей Лимонников
Я сотку зарабатываю, смогу ли я купить замок ?
Клаудиньо, Педро, Глушенков... не стоят как замок. Весь этот плач в пользу бедных.
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тут даже знатоков из ЧГК не надо спрашивать. ответ и так ясен-админресурс и газпром
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Семак это ЛИЧНОСТЬ. Вне зависимости от клубной принадлежности. Его все уважают. Все во всей огромной России.
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Ответ Опа, Митяй
Её обокрали. Совсем. Не каждый пёс - друг человека
Не каждый пёс - друг
Не каждый пёс - человек
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Ответ Мельников Михаил
Бюджет зенита - это бюджеты ЦСКА и Локо в сумме.
Бюджет Зенита гораздо больше чем ЦСКА +Локо
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Ответ Крыло советов
Алании что помешало)))
//И это больше искусство. Это не так просто.

С искусством проблемки возникли. Что вы, как маленький - гав-гав же все объяснил.
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Ответ Виталик Украинский
Комментарий скрыт
Я сотку зарабатываю, смогу ли я купить замок ?
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