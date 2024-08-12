Газзаев о Семаке: «6 лет он мотивирует команду, это искусство. Многие говорят про хороших игроков «Зенита», но что мешает другим клубам так комплектовать команду?»

Валерий Газзаев назвал искусством умение Сергея Семака мотивировать команду.

Под руководством российского специалиста «Зенит» шесть раз подряд завоевал чемпионство в Мир .

«На протяжении шести лет мотивирует команду. И это больше искусство. Подобное могли сделать , . Это не так просто.

Многие говорят про хороших игроков « », но что мешает другим клубам так комплектовать команду?

У « » одна цель – первое место. Дух победителей у них сидит внутри. А турнирная таблица – это зеркало чемпионата. На сколько наиграл, то и получил. Уровень и стабильность – это класс команды», – заявил экс-тренер ЦСКА и сборной России.

После 4 туров Мир РПЛ сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице, набрав 12 очков и не пропустив ни одного гола.