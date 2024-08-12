Мората и бизнесвумен Кампелло расстались после 7 лет брака из-за «множества недопониманий». У пары четверо детей

Альваро Мората и его супруга объявили о расставании.

Нападающий сборной и его жена, модель и бизнесвумен Аличе Кампелло, сообщили о своем решении в соцсетях.

«После некоторого размышления мы с Аличе приняли решение разделить наши пути. Прекрасные отношения, в которых мы очень любили, уважали и помогали друг другу. Это были чудесные годы, благодаря им у нас родились четверо детей, которые, несомненно, являются лучшим, что мы когда-либо делали.

Это болезненное решение, поэтому мы просим уважения и сочувствия. Не выдумывайте истории ради минутной славы – повторюсь, между нами ни разу не было проявлений неуважения, только множество постоянных недопониманий, которые постепенно все портят.

Аличе всегда будет занимать особое место в моем сердце, и все, через что мы прошли вместе, многому нас научило», – написал Мората в сторис.

«Поясню, что [в наших отношениях] не было никаких третьих лиц. Я не хочу, чтобы вы думали, что все, что вы видели на наших фото в соцсетях, было ложью. Мы не могли желать большего друг от друга, но наступает момент, когда недопонимания накапливаются, и постепенно все портится и взрывается.

Просто поблагодарите Альваро за все, что он сделал для меня, за то, как он заботился обо мне и за то, каким отцом и мужем он был, и пожелайте ему всего наилучшего», – написала Кампелло.

и Аличе Кампелло познакомились в 2016 году и поженились спустя год. У пары родились четверо детей – дочь и трое сыновей.