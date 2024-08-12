Мората и бизнесвумен Кампелло расстались после 7 лет брака из-за «множества недопониманий». У пары четверо детей

Теги Милан серия А Италия Сборная Испании по футболу светская хроника Альваро Мората соцсети девушки и спорт Футбол

Альваро Мората и его супруга объявили о расставании.

Нападающий сборной Испании и его жена, модель и бизнесвумен Аличе Кампелло, сообщили о своем решении в соцсетях.

«После некоторого размышления мы с Аличе приняли решение разделить наши пути. Прекрасные отношения, в которых мы очень любили, уважали и помогали друг другу. Это были чудесные годы, благодаря им у нас родились четверо детей, которые, несомненно, являются лучшим, что мы когда-либо делали.

Это болезненное решение, поэтому мы просим уважения и сочувствия. Не выдумывайте истории ради минутной славы – повторюсь, между нами ни разу не было проявлений неуважения, только множество постоянных недопониманий, которые постепенно все портят.

Аличе всегда будет занимать особое место в моем сердце, и все, через что мы прошли вместе, многому нас научило», – написал Мората в сторис.

«Поясню, что [в наших отношениях] не было никаких третьих лиц. Я не хочу, чтобы вы думали, что все, что вы видели на наших фото в соцсетях, было ложью. Мы не могли желать большего друг от друга, но наступает момент, когда недопонимания накапливаются, и постепенно все портится и взрывается.

Просто поблагодарите Альваро за все, что он сделал для меня, за то, как он заботился обо мне и за то, каким отцом и мужем он был, и пожелайте ему всего наилучшего», – написала Кампелло.

Альваро Мората и Аличе Кампелло познакомились в 2016 году и поженились спустя год. У пары родились четверо детей – дочь и трое сыновей.

41 комментарий
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По человечий расстаться и не .бать друг другу мозги и не делить детей - это нормально и зрело.
У самого так получилось
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Мората этим летом прям так нормально мосты посжигал. Сначала объявил, что остаётся в Атлетико, а через неделю свинтил в Милан, теперь вот развод из-за недопониманий. Такое ощущение, что сменил психолога перед Евро
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Она болельщица Юве, дети постоянно в футболка Юве и после его перехода в Милан, как то совпало
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Ответ usen
Мората этим летом прям так нормально мосты посжигал. Сначала объявил, что остаётся в Атлетико, а через неделю свинтил в Милан, теперь вот развод из-за недопониманий. Такое ощущение, что сменил психолога перед Евро
Скорее все это звенья одной цепи. Особенно, если у жены свои дела и бизнес, плюс четверо детей, заботиться ещё об одном 30-летнем ребенке тяжело.
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может быть теперь Мората нормально заиграет, а то всю карьеру ходил тряпкой и каблуком, что и выражалось в его игре
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Жена Сафонова: Аличе, так не надо. Надо вот так!
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Ответ Marcus-light
Скорее все это звенья одной цепи. Особенно, если у жены свои дела и бизнес, плюс четверо детей, заботиться ещё об одном 30-летнем ребенке тяжело.
Сама такого выбрала
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Ответ Антонио Мартынов
В инсте - идеальная семья. Новость прочитал подумал, что не о нем речь
Показуха. Бабы это умеют
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Всего 4 недопонимания)
+10
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+9
Ответ kacnep
Жена Сафонова: Аличе, так не надо. Надо вот так!
Жена Сафонова это голддиггерша, а не женщина. 😃
+12
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найдет бабу получше
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+5
В инсте - идеальная семья. Новость прочитал подумал, что не о нем речь
+5
0
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Ответ usen
Мората этим летом прям так нормально мосты посжигал. Сначала объявил, что остаётся в Атлетико, а через неделю свинтил в Милан, теперь вот развод из-за недопониманий. Такое ощущение, что сменил психолога перед Евро
Одно дуругому не мешает, как говорят в мужской балетной школе.
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Ждем вторую молодость Мораты и его неожиданный взлет ...
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Четырех настрогали понимали, а потом бац понималка сломалась, понимаешь!
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Грустненько, хоть и с дивана, тем более детишек столько, футбольная команда прям
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Перестал попадать
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Ответ shishovv
По человечий расстаться и не .бать друг другу мозги и не делить детей - это нормально и зрело. У самого так получилось
Не делить детей, но при этом алименты ты скорее всего платишь. А не она тебе.
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"жена, модель и бизнесвумен"
Комсомолка, спортсменка, и просто красавица
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Ответ shishovv
дк тут речь не про отношения уже
Ну, я к тому, что в том, что ваши отношения закончились, виновата она и только она
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Ответ Evgeny Valyaev
А не Сафонову нужно с Мораты пример брать, как расставаться и вести себя с бывшей женой и матерью своих детей? А нет, везде же виноваты коварные жены, которые обманывают глупеньких футболистов)
Тебе сюда https://www.youtube.com/watch?v=Isaabed5BW8
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Ответ usen
Мората этим летом прям так нормально мосты посжигал. Сначала объявил, что остаётся в Атлетико, а через неделю свинтил в Милан, теперь вот развод из-за недопониманий. Такое ощущение, что сменил психолога перед Евро
Почему остаётся? Его жена в последнем матче Атлетико, написала пост в Инсте, что они уходят из Атлетико.🤔🤔🤔
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Не простила переход в Милан, ведь дети фанаты Ювентуса? )
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Начнет в Милане свободную жизнь!
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Ответ shishovv
По человечий расстаться и не .бать друг другу мозги и не делить детей - это нормально и зрело. У самого так получилось
Комментарий удален модератором
Неужели это редкий случай, когда расстались по-хорошему?
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Ответ Born is the King
Ей Мората забивал , а вот забивать арсеналам и сити, то для Мораты недостаточно света
Ей он 4 забил, а сколько арсеналаи сити?
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Ответ Kanye East_1116222356
Ждём шуток Генича на эту тему
шуток Гения
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Когда четверо детей , недопонимания лучше уладить
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Ответ Evgeny Valyaev
А не Сафонову нужно с Мораты пример брать, как расставаться и вести себя с бывшей женой и матерью своих детей? А нет, везде же виноваты коварные жены, которые обманывают глупеньких футболистов)
Сафонов не видел своего ребёнка уже больше года, потому что рсп не дает ему видеться. И при этом это именно ему нужно хорошо общаться с РСПшкой. А не ей с ним. Непонятно, что у Аленей в голове.
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