КДК рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиков «Зенита» на матче с «Динамо»
КДК рассмотрит поведение болельщиков «Зенита» в матче с «Динамо».
Встреча команд в Санкт-Петербурге в 4-м туре Мир РПЛ завершилась победой «Зенита» со счетом 1:0.
«В матче «Зенит» – «Динамо» был зафиксирован поздний выход обеих команд из раздевалки перед началом второго тайма на две минуты, а также массовое скандирование оскорбительных выражение болельщиками «Зенита», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.
А как же содержание кричалки? Когда надо написать «Зенит - позор российского футбола!» Вы 100 новостей с этим текстом в заголовке делаете. И что на матче кричали, и что КДК рассмотрит, и что решение вынесено. И всегда полный текст кричалки! Чего ж сейчас то без фактуры? Вы уж не стесняйтесь - чего скромничать?
Кстати, парни сколько там на динамовском счетчике осталось?
Места ЦСКА в групповом этапе.
2013/2014 4-е место
2014/2015 4-е место
2015/2016 4-е место
2016/2017 4-е место
2017/2018 единственное достойное выступление
2018/2019 4-е место
2019/2020 4-е место
2020/2021 4-е место.
2021/2022 не участвуют
CПАРТАК
2012/2013 4-е место в группе ЛЧ
2013/2014 вылет в отборе от Санкт-Галлена
2014/2015 не участвовал
2015/2016 не участвовал
2016/2017 вылет в отборе от АЕКа
2017/2018 3-е место в группе ЛЧ, вылет в первом раунде плей-офф ЛЕ
2018/2019 вылет из квалификации ЛЧ от ПАОК (Салоники), четвёртое место в группе ЛЕ
2019/2020 вылет из квалификации ЛЕ от Браги..