КДК рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиков «Зенита» на матче с «Динамо»

КДК рассмотрит поведение болельщиков «Зенита» в матче с «Динамо».

Встреча команд в Санкт-Петербурге в 4-м туре Мир завершилась победой « » со счетом 1:0.

«В матче «Зенит» – « » был зафиксирован поздний выход обеих команд из раздевалки перед началом второго тайма на две минуты, а также массовое скандирование оскорбительных выражение болельщиками «Зенита», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.