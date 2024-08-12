КДК рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиков «Зенита» на матче с «Динамо»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва КДК РФС Артур Григорьянц Спорт-Экспресс Футбол

КДК рассмотрит поведение болельщиков «Зенита» в матче с «Динамо».

Встреча команд в Санкт-Петербурге в 4-м туре Мир РПЛ завершилась победой «Зенита» со счетом 1:0.

«В матче «Зенит» – «Динамо» был зафиксирован поздний выход обеих команд из раздевалки перед началом второго тайма на две минуты, а также массовое скандирование оскорбительных выражение болельщиками «Зенита», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

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51 комментарий
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Sports?!?
А как же содержание кричалки? Когда надо написать «Зенит - позор российского футбола!» Вы 100 новостей с этим текстом в заголовке делаете. И что на матче кричали, и что КДК рассмотрит, и что решение вынесено. И всегда полный текст кричалки! Чего ж сейчас то без фактуры? Вы уж не стесняйтесь - чего скромничать?
+87
-6
+81
С каких пор Жемчужина футбола стало оскорблением?

Кстати, парни сколько там на динамовском счетчике осталось?
+40
-12
+28
Спортс мог бы поподробнее написать, что за кричалки были и какое содержание, а то про Зенит так отдельной новостью делаете, а тут как то сжато.
+30
-3
+27
Ответ Честный контроль
Комментарий удален модератором
Не напомнишь, а что это за команда из России 4( четыре) раза подряд заняла почетное 4 место в группе ЛЧ? Вот уж действительно......достижение! На века!
+22
-5
+17
Ответ Z1980
С каких пор Жемчужина футбола стало оскорблением? Кстати, парни сколько там на динамовском счетчике осталось?
Юбилей у них, 2450
+15
0
+15
А что такое, Фан Уйди не помогает? Предлагаю рот всем скотчем перед входом заклеивать и руки связывать на время матча.
+13
0
+13
в петровском парке есть маяк
+13
-1
+12
Ответ korablev
Sports?!? А как же содержание кричалки? Когда надо написать «Зенит - позор российского футбола!» Вы 100 новостей с этим текстом в заголовке делаете. И что на матче кричали, и что КДК рассмотрит, и что решение вынесено. И всегда полный текст кричалки! Чего ж сейчас то без фактуры? Вы уж не стесняйтесь - чего скромничать?
"Кто живёт на дне океана?!"
+13
-2
+11
Ответ Андрей Кобранов
Кулюторная столица во всей красе …..
Человек, который к 59 годам не выучил правописание простейших слов, пишет о культуре... Да и уровень обобщений примерно из начальной школы.
+13
-2
+11
Так что всё таки кричали?
+10
-2
+8
Ответ Александр Жердин
Так что всё таки кричали?
Возможно КДК не понравилось конструктивное предложение об организации процесса раздельного сбора мусора.
+10
-3
+7
Ответ Kazan R
Ответка Спартаку😊
Спартаку?? Из какой части этой статьи Вы узнали такое? И вообще откуда узнали? Я вот на этом матче не был и по этой причине ничего про содержание кричалок не знаю. А Вы с чего это взяли?
+6
0
+6
Ответ Александр Васильев
есть команды и похлеще) Места ЦСКА в групповом этапе. 2013/2014 4-е место 2014/2015 4-е место 2015/2016 4-е место 2016/2017 4-е место 2017/2018 единственное достойное выступление 2018/2019 4-е место 2019/2020 4-е место 2020/2021 4-е место. 2021/2022 не участвуют CПАРТАК 2012/2013 4-е место в группе ЛЧ 2013/2014 вылет в отборе от Санкт-Галлена 2014/2015 не участвовал 2015/2016 не участвовал 2016/2017 вылет в отборе от АЕКа 2017/2018 3-е место в группе ЛЧ, вылет в первом раунде плей-офф ЛЕ 2018/2019 вылет из квалификации ЛЧ от ПАОК (Салоники), четвёртое место в группе ЛЕ 2019/2020 вылет из квалификации ЛЕ от Браги..
Ну "мусор с Родины водки" - это вообще отдельная тема!
+4
0
+4
Ответ Александр Жердин
Не напомнишь, а что это за команда из России 4( четыре) раза подряд заняла почетное 4 место в группе ЛЧ? Вот уж действительно......достижение! На века!
есть команды и похлеще)
Места ЦСКА в групповом этапе.

2013/2014 4-е место
2014/2015 4-е место
2015/2016 4-е место
2016/2017 4-е место
2017/2018 единственное достойное выступление
2018/2019 4-е место
2019/2020 4-е место
2020/2021 4-е место.
2021/2022 не участвуют

CПАРТАК
2012/2013 4-е место в группе ЛЧ
2013/2014 вылет в отборе от Санкт-Галлена
2014/2015 не участвовал
2015/2016 не участвовал
2016/2017 вылет в отборе от АЕКа
2017/2018 3-е место в группе ЛЧ, вылет в первом раунде плей-офф ЛЕ
2018/2019 вылет из квалификации ЛЧ от ПАОК (Салоники), четвёртое место в группе ЛЕ
2019/2020 вылет из квалификации ЛЕ от Браги..
+7
-3
+4
Мне все интересно что за кричалки и кто их скандирует?.. если у нас фан айди и на трибунах нет активных типа болел.
+3
0
+3
Тексты кричалок в студию!!!
+4
-1
+3
Ответ red hikkikomori
Комментарий скрыт
На 10 тысяч рублей? У Зенита почему-то штрафы 500 тыс рублей.
+2
0
+2
Ответ viktorpavlov70
Неужели скандировали "Зенит - позор российского футбола"?
Нет Зенит - призёр российского футбола.
+2
0
+2
Ответ Директор ФК Свисток
Похоже ты неутомим. Раз за твоего сердечного друга.
так я и не скрываю, что ненавижу москоманды на генетическом уровне)
+1
0
+1
Ответ Митя Танин
Комментарий удален модератором
Не-не, никто ничего такого не списывал, никаких поблажек
+2
-1
+1
Ответ Мукунку хороший
Главное что все про зенит понимают..
А про "Мусор с Родины водки"?
+3
-2
+1
Ответ Мукунку хороший
Главное что все про зенит понимают..
Про Зенит понятно, чемпион итд, а вот про Динамо - как-то скромно.
+1
0
+1
Ответ Мукунку хороший
Главное что все про зенит понимают..
Даже Мунки за Зенит!
+1
0
+1
Ответ korablev
Sports?!? А как же содержание кричалки? Когда надо написать «Зенит - позор российского футбола!» Вы 100 новостей с этим текстом в заголовке делаете. И что на матче кричали, и что КДК рассмотрит, и что решение вынесено. И всегда полный текст кричалки! Чего ж сейчас то без фактуры? Вы уж не стесняйтесь - чего скромничать?
Они работают по подпиндосским методичкам.
+1
0
+1
Ответ Z1980
С каких пор Жемчужина футбола стало оскорблением? Кстати, парни сколько там на динамовском счетчике осталось?
Комментарий удален модератором
Ответ Александр Васильев
я не устану повторять - это кричали
Похоже ты неутомим. Раз за твоего сердечного друга.
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Оштрафуют на 1000 рублей
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Чемпионские кричалки, че вы уж
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Ответ Александр Жердин
Так что всё таки кричали?
Комментарий удален модератором
Один стадион в Питере против ПЯТИ мослиги.
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