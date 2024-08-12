Альварес перешел в «Атлетико» из «Ман Сити» за 75+20 млн евро. Это рекордная продажа «горожан»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига Сборная Аргентины по футболу трансферы Хулиан Альварес Футбол

Форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес стал игроком «Атлетико».

Мадридский клуб объявил о трансфере 24-летнего аргентинца. Контракт с Хулианом рассчитан на 6 сезонов, до 2030 года.

Сообщалось, что «Атлетико» заплатит за Альвареса рекордные для «горожан» 75+20 млн евро.

Фото: atleticodemadrid.com

Статистику футболиста сборной Аргентины можно изучить здесь.

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72 комментария
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Атлетико проводит идельное трансферное окно в соотношении цена/качество, взяли топового Альвареса за 75+20 млн, к примеру Боули за такую же сумму покупал Мудрика. Этот сезон в Ла Лиге обещает быть очень интересным, с нетерпением жду старта чемпионата.
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Ответ Папа Футбола
Атлетико проводит идельное трансферное окно в соотношении цена/качество, взяли топового Альвареса за 75+20 млн, к примеру Боули за такую же сумму покупал Мудрика. Этот сезон в Ла Лиге обещает быть очень интересным, с нетерпением жду старта чемпионата.
Идеальное ТО
Отпустили Эрмосо, Савича, Морату, Депая и Сауля за копейки
Играя в ТРИ ЦЗ имеют 3 ЦЗ(Ле Норман, травмат Хосема и Витсель) упустили опорника в Марсель за копейки, имеют донного Молину на ПЗ. Идеальное ТО, не укрепили позиции важные, пол основы ушли, но зато пиарное аргентинское чудо за сто лям!
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шикарный игрок для системы Симеоне
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Хороший трансфер. Все стороны в выигрыше
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Ответ Папа Футбола
Атлетико проводит идельное трансферное окно в соотношении цена/качество, взяли топового Альвареса за 75+20 млн, к примеру Боули за такую же сумму покупал Мудрика. Этот сезон в Ла Лиге обещает быть очень интересным, с нетерпением жду старта чемпионата.
Согласен. Атлетико укрепляется настолько мощно, что вполне сможет за чемпионство с мадридским Реалом поспорить. Ещё прошли слухи, что Челси начал переговоры по приобретению Жоау Феликса. Это ещё круче, чем сбыт Омородиона!
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Ответ Далер Гайнеев
Недооцененный парень, играл бы в основе любого клуба мира, но подвинуть скандинавского дуболома нереально, даже если у того 10 касаний за игру и растворение в решающих стадиях ЛЧ.
А как аргентинская пиарная играла в решающих играх? Вот на ОИ что показала?

Там тень Холланда мешала?
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Ответ Далер Гайнеев
Недооцененный парень, играл бы в основе любого клуба мира, но подвинуть скандинавского дуболома нереально, даже если у того 10 касаний за игру и растворение в решающих стадиях ЛЧ.
Ты реально веришь, что Пеп, который готов играть 11 полузащитниками, недооценил Альвареса и переоценил Холанда?) про растворение в ЛЧ уже не смешно) так можно сказать почти про любого игрока - растворился в ПО ЛЧ, в дерби, на ЧМ, на ЧЕ, в финале кубка. Пепу сильно не хватало элитного страйкера. А игроков типа Альвареса у него с избытком. Да и в целом в мире игроков типа Альвареса - десятки. Типа Холанда - единицы. Он точно так же давно мечтал об Ибре.
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Ответ Crosser
Если еще Галлахер подъедет! Матрасики в этом сезоне будут претендовать на золото.
У клуба 3 цз, на что они претендовать будут?
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Добро пожаловать на борт, амиго!
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Надеюсь и верю, что теперь Альварес сможет раскрыться на все 💯, парень сильный и очень выносливый, играет везде и всегда, ему нужно время на поле и он его получит, аргентинец Симеоне прекрасно это понимает, иначе зачем было покупать! Ну и конечно уже своей игрой и голами Хулиан ещё с чемпионата мира 2022 показал, что он настоящий топ-игрок!!!🇦🇷
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Ответ Бегемотик
Идеальное ТО Отпустили Эрмосо, Савича, Морату, Депая и Сауля за копейки Играя в ТРИ ЦЗ имеют 3 ЦЗ(Ле Норман, травмат Хосема и Витсель) упустили опорника в Марсель за копейки, имеют донного Молину на ПЗ. Идеальное ТО, не укрепили позиции важные, пол основы ушли, но зато пиарное аргентинское чудо за сто лям!
Да он ради плюсиков накатал вату, зачем-то упомянул трансфер Мудрика и рассказал какой классный будет сезон.
Топовая аналитика(нет).
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Удачи Альваресу, очень недооцененный футболист , выиграл все что можно практически , новый вызов и интересная команда у Атлетико вырисовывается в новом сезоне…
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Недооцененный парень, играл бы в основе любого клуба мира, но подвинуть скандинавского дуболома нереально, даже если у того 10 касаний за игру и растворение в решающих стадиях ЛЧ.
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Ну давай паря, все в твоих руках. Игрок основы, покажи на что способен, удачи.
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Если еще Галлахер подъедет! Матрасики в этом сезоне будут претендовать на золото.
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Ответ Бегемотик
11 голов за 100 лям. Хорошая цена и качество.
Можно пересчитать по пальцам количество матчей, в которых он играл на своей родной позиции. Так что да, 11 голов для полузащитника очень даже.
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Отпустили сразу четырёх центральных защитников, а подписали только одного. В итоге на сезон пять центрбэков, но среди них хронический травмат, Аспиликуэта и какой-то Моуриньо из сегунды.
Справа очень спорный Молина без толкового бэкапа, слева не менее спорные Рейнилдо и Галан. Куча игроков в полузащите + берут Галлахера, хотя без трансфера Омородиона на Конора нет денег.

Хз что там вертит Симеоне на предсезонке, но смотрится всё это крайне спорно. При этом трансфер Альвареса дешевле девятизначной суммы это мастхэв, тут желание Атлетико понятно.
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вот и посмотрим на покупки атлетов))если сезон закончат ниже 2 места значит покупки себя явно не оправдали
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Повезло Атлетико, купить классного нападающего. Он отлично подходит в систему Семионе, как оттянутый форвард.
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Ответ Папа Футбола
Атлетико проводит идельное трансферное окно в соотношении цена/качество, взяли топового Альвареса за 75+20 млн, к примеру Боули за такую же сумму покупал Мудрика. Этот сезон в Ла Лиге обещает быть очень интересным, с нетерпением жду старта чемпионата.
Этот сезон в Ла Лиге обещает быть очень интересным, с нетерпением жду старта чемпионата.

.............
У клубов Ла лиги(Не про Барсу и РМ речь, они всегда особенные) скупили последние таланты, никаких толковых трансферов. Вы как Тебас не замечаете никаких проблем. Ведь у РМ Мбаппе ж.
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Матрасники на бумаге проводят самую лучшую трансферную компанию , по цене / качеству
Посмотрим как будет на поле
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Отличный игрок для Атлетико.

P.S. С утра об этом уже писали. Зачем повторяться ?
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Ответ Crosser
Сезон покажет. По составу уже интереснее выглядеть чем у Барселоны. Как фанат сине-гранатовых говорю.
и в чем же он сильнее?))у барсы топовая полузащита.атлетам о такой только мечтать)
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Ответ Папа Футбола
Атлетико проводит идельное трансферное окно в соотношении цена/качество, взяли топового Альвареса за 75+20 млн, к примеру Боули за такую же сумму покупал Мудрика. Этот сезон в Ла Лиге обещает быть очень интересным, с нетерпением жду старта чемпионата.
В каком он месте топовый?посмотри лаутаро игру и альвареса , просто небо и земля, сомневаюсь , что он больше 15 забьеь за атлетико
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Ответ Predator87
и в чем же он сильнее?))у барсы топовая полузащита.атлетам о такой только мечтать)
Если мы берём здесь и сейчас. Араухо, Де Йонг, Гави на травмах. Защита у АМ сильнее даже с ветераном Витселем. У нас Барсы просто нету равноценной замены уругвайцу. Полузащита за Барселоной даже с учетом травм: Педри, Гюндоган, Лопес, Ольмо. Атака за матрасиками. Если Сёрлот будет играть как в прошлом сезоне, Альварес, Гризманн, Феликс по именам выглядит сильнее, по игре будем смотреть. У Барсы Левандовски, Рафинья, Ямаль. Не думаю что Торрес, Роке, Пау Виктор или Фати выдадут прорывной сезон. Кто-то будет продан/аренда.
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Ответ Папа Футбола
Атлетико проводит идельное трансферное окно в соотношении цена/качество, взяли топового Альвареса за 75+20 млн, к примеру Боули за такую же сумму покупал Мудрика. Этот сезон в Ла Лиге обещает быть очень интересным, с нетерпением жду старта чемпионата.
Т.е.он реально стоит 95 лямов??
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Ответ Бегемотик
Идеальное ТО Отпустили Эрмосо, Савича, Морату, Депая и Сауля за копейки Играя в ТРИ ЦЗ имеют 3 ЦЗ(Ле Норман, травмат Хосема и Витсель) упустили опорника в Марсель за копейки, имеют донного Молину на ПЗ. Идеальное ТО, не укрепили позиции важные, пол основы ушли, но зато пиарное аргентинское чудо за сто лям!
Базируешь. У команды перекос в атаку и недокомплект в защите. Команду покинули 10 человек, а пришли только трое (Галлахера ещё не объявили) - Сёрлот с одним сильным сезоном, Ле Норман (просто неплохой игрок) и Альварес, который так и не стал основным в Сити. Для любимого третьего места этого должно хватить, но точно не для борьбы с Реалом и Барселоной.
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Ответ Бегемотик
Идеальное ТО Отпустили Эрмосо, Савича, Морату, Депая и Сауля за копейки Играя в ТРИ ЦЗ имеют 3 ЦЗ(Ле Норман, травмат Хосема и Витсель) упустили опорника в Марсель за копейки, имеют донного Молину на ПЗ. Идеальное ТО, не укрепили позиции важные, пол основы ушли, но зато пиарное аргентинское чудо за сто лям!
Пиарное чудо ни разу не забивало в плейоф за 5 Чемпионатов Мира, Альварес это сделал дважды за один ЧМ.
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Ответ Папа Футбола
Атлетико проводит идельное трансферное окно в соотношении цена/качество, взяли топового Альвареса за 75+20 млн, к примеру Боули за такую же сумму покупал Мудрика. Этот сезон в Ла Лиге обещает быть очень интересным, с нетерпением жду старта чемпионата.
Это сейчас мода такая, в каждом трансфере дешевле 100 млн писать, что это все равно лучше, чем Мудрик?:)

Уже давно, по моему все поняли, что Мудрика взяли за оверпрайс, да и взял его человек, который от футбола далёк, кинул бабла и забрал. Очевидно, любой более менее думающий менеджер такого бы не сделал.
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Ответ Далер Гайнеев
Недооцененный парень, играл бы в основе любого клуба мира, но подвинуть скандинавского дуболома нереально, даже если у того 10 касаний за игру и растворение в решающих стадиях ЛЧ.
У Альвареса игрокового времени больше было, а голов меньше
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