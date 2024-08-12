Альварес перешел в «Атлетико» из «Ман Сити» за 75+20 млн евро. Это рекордная продажа «горожан»
Форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес стал игроком «Атлетико».
Мадридский клуб объявил о трансфере 24-летнего аргентинца. Контракт с Хулианом рассчитан на 6 сезонов, до 2030 года.
Сообщалось, что «Атлетико» заплатит за Альвареса рекордные для «горожан» 75+20 млн евро.
Фото: atleticodemadrid.com
Статистику футболиста сборной Аргентины можно изучить здесь.
Отпустили Эрмосо, Савича, Морату, Депая и Сауля за копейки
Играя в ТРИ ЦЗ имеют 3 ЦЗ(Ле Норман, травмат Хосема и Витсель) упустили опорника в Марсель за копейки, имеют донного Молину на ПЗ. Идеальное ТО, не укрепили позиции важные, пол основы ушли, но зато пиарное аргентинское чудо за сто лям!
Там тень Холланда мешала?
Топовая аналитика(нет).
Справа очень спорный Молина без толкового бэкапа, слева не менее спорные Рейнилдо и Галан. Куча игроков в полузащите + берут Галлахера, хотя без трансфера Омородиона на Конора нет денег.
Хз что там вертит Симеоне на предсезонке, но смотрится всё это крайне спорно. При этом трансфер Альвареса дешевле девятизначной суммы это мастхэв, тут желание Атлетико понятно.
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У клубов Ла лиги(Не про Барсу и РМ речь, они всегда особенные) скупили последние таланты, никаких толковых трансферов. Вы как Тебас не замечаете никаких проблем. Ведь у РМ Мбаппе ж.
Посмотрим как будет на поле
P.S. С утра об этом уже писали. Зачем повторяться ?
Уже давно, по моему все поняли, что Мудрика взяли за оверпрайс, да и взял его человек, который от футбола далёк, кинул бабла и забрал. Очевидно, любой более менее думающий менеджер такого бы не сделал.