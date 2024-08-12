Альварес перешел в «Атлетико» из «Ман Сити» за 75+20 млн евро. Это рекордная продажа «горожан»

Форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес стал игроком «Атлетико».

Мадридский клуб объявил о трансфере 24-летнего аргентинца. Контракт с Хулианом рассчитан на 6 сезонов, до 2030 года.

Сообщалось, что «Атлетико» заплатит за Альвареса рекордные для «горожан» 75+20 млн евро.

Фото: atleticodemadrid.com

Статистику футболиста сборной Аргентины можно изучить здесь.