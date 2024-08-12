«Милан» купил у «Тоттенхэма» Эмерсона Рояла за 15 млн евро. Контракт – до 2028-го с опцией продления

«Милан» объявил о приобретении Эмерсона Рояла.

Защитник покинул « » и заключил с итальянским клубом контракт, рассчитанный до лета 2028 года. Предусмотрена опция продления еще на сезон.

25-летний футболист взял 22-й номер.

Сообщалось, что за бразильца «шпоры» получат 15 млн евро.

В прошлом сезоне провел 22 игры в и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: acmilan.com