«Милан» купил у «Тоттенхэма» Эмерсона Рояла за 15 млн евро. Контракт – до 2028-го с опцией продления

Теги Милан премьер-лига Англия серия А Италия трансферы Тоттенхэм Эмерсон Роял Футбол

«Милан» объявил о приобретении Эмерсона Рояла.

Защитник покинул «Тоттенхэм» и заключил с итальянским клубом контракт, рассчитанный до лета 2028 года. Предусмотрена опция продления еще на сезон.

25-летний футболист взял 22-й номер.

Сообщалось, что за бразильца «шпоры» получат 15 млн евро.

В прошлом сезоне Эмерсон Роял провел 22 игры в АПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: acmilan.com

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17 комментариев
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Ну и правильно, одного полуживого Калабрия не хватит на весь сезон
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Ответ Даниил Фролов_1116152101
Не сможет, роял неплох в атаке и хорошо заработывает фолы, но защитник он косячный
Посмотрим. Приход Тео тоже не вызывал оптимизма, но в итоге в Милане он полностью раскрылся и стал одним из лучших лз мира, если не лучшим
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Ответ Даниил Фролов_1116152101
Не сможет, роял неплох в атаке и хорошо заработывает фолы, но защитник он косячный
У него конкурент Калабрия. Всё реально для Эмерсона
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Пока выглядит, как усиление для "шпор". В любом случае, Эмерсону удачи в дальнейшей карьере, какую-никакую пользу он мог принести, но стабильный высокий уровень держать не способен.
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Ответ Аскар Жунайт
он всю жизнь играл в пятерке, под пятерку вроде его и Конте покупал, без страховки в четверке это чудо конечно может делов наделать, но надеемся на лучшее
Да он как раз таки наоборот более оборонительный защитник
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Ответ superbro
Роял может стать первой скрипкой
Не сможет, роял неплох в атаке и хорошо заработывает фолы, но защитник он косячный
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Отличный трансфер, позиция ПЗ имеет варианты теперь, а учитывая как оживают в Милане игроки из АПЛ ждем приличный буст
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дорогой рояль
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Ответ Даниил Фролов_1116152101
Не сможет, роял неплох в атаке и хорошо заработывает фолы, но защитник он косячный
Все как раз наоборот, в защите неплох, в нападении полный ноль
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Ответ superbro
Роял может стать первой скрипкой
Скорее первой Роялью)
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Ответ Cristiano Ronaldo
Очередной слабый трансфер! Ювентус, Наполи, Рома усиливаются, а мы как всегда подписываем неликвид уровня Лацио! Павлович и Эмерсон Роял, ничего не дадут нам в плане качества! Достало это руководство жлобов! Хоть бы молодых взяли, как Калулу и Тшау в своё время, тех хоть прокачали!
А Павлович не молодой ?
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Ответ Cristiano Ronaldo
Очередной слабый трансфер! Ювентус, Наполи, Рома усиливаются, а мы как всегда подписываем неликвид уровня Лацио! Павлович и Эмерсон Роял, ничего не дадут нам в плане качества! Достало это руководство жлобов! Хоть бы молодых взяли, как Калулу и Тшау в своё время, тех хоть прокачали!
Юве ок,ито под вопросом,а кем усилиоись Рома и Наполи?)
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Ответ Е.Р.
не сходится. по оборонительной стате отличный. но ценник и отзывы не очень. мб тактический тупой и ошибается часто. про это стата не расскажет.
он всю жизнь играл в пятерке, под пятерку вроде его и Конте покупал, без страховки в четверке это чудо конечно может делов наделать, но надеемся на лучшее
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