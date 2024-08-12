«Факел» уволил Черевченко после 1 очка в 4 матчах РПЛ. Это первая отставка сезона

Теги премьер-лига Россия отставки Факел Игорь Черевченко Футбол

Игорь Черевченко уволен из «Факела».

Воронежский клуб объявил об отставке 49-летнего специалиста с поста главного тренера.

Отмечается, что стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

«После беседы с руководством клуба мы совместно пришли к соглашению о завершении сотрудничества. Уверен, «Факел» сумеет решить поставленные перед ним в этом сезоне задачи.

Благодарен руководству, команде и особенно болельщикам за оказанные доверие и поддержку», – сказал Игорь Черевченко.

На старте текущего сезона Мир РПЛ «Факел» набрал одно очко в четырех матчах (ничья и три поражения) и находится на последней позиции в турнирной таблице.

Черевченко тренировал «Факел» с апреля 2024 года.

112 комментариев
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Талалаев, Юран, Шалимов, Гончаренко убрали беззвучный режим на телефонах
+240
-3
+237
Ответ Aleksey Yashin
Талалаев, Юран, Шалимов, Гончаренко убрали беззвучный режим на телефонах
Мостовой включил.
+182
-4
+178
На старте текущего сезона Мир РПЛ «Факел» набрал один балл в четырех матчах (ничья и три поражения)

Огромное спасибо за расшифровку в скобках, я просто вообще не мог сообразить каким образом можно набрать 1 очко в 4 матчах!
+117
-7
+110
Ответ Streetbor
походит на Матч ТВ поработает экспертом)
Порассуждает, что не нужны иностранные специалисты...
+92
-3
+89
Не дали денег под качественное усиление состава, вот и результат. А если бы дали, то результат был бы таким же
+73
-1
+72
походит на Матч ТВ поработает экспертом)
+46
-6
+40
Ответ Ебздрогыч
На старте текущего сезона Мир РПЛ «Факел» набрал один балл в четырех матчах (ничья и три поражения) Огромное спасибо за расшифровку в скобках, я просто вообще не мог сообразить каким образом можно набрать 1 очко в 4 матчах!
А было бы два очка, сложнее было бы сообразить в два раза.😄
+31
0
+31
Рабочая схема у Факела:пришел - спас от вылета - завалил старт нового сезона - уволен)
+29
0
+29
Ответ Aleksey Yashin
Талалаев, Юран, Шалимов, Гончаренко убрали беззвучный режим на телефонах
Юран хороший вариант ☝️
+23
-2
+21
Вот и первый итог прогнозов Спортса на сезон.
С первой отставкой никто не угадал.
+13
-1
+12
Юран, настало твоё время
+12
-1
+11
Факел есть Факел. Это одна из ключевых концепций руководства клуба - нет побед n-матчей подряд, меняем тренера. И пока это работает. Клуб третий сезон в РПЛ. И даже 11-е место занял в прошлом сезоне при всей примитивности игры команды. Юрана пора звать им - тот умеет выжимать из минимума максимум, пусть даже и ненадолго, но Факелу может хватить чтобы на 4-й сезон зацепиться. ) Игнашевича звать не надо - он с таким не справится.
+11
-1
+10
Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
Нужно было уволить в перерыве матча))
+9
0
+9
Что-то похоже, что "Факелу" нужно обратно в ФНЛ. Люди явно не дружат с головой.

Единственный соперник на старте сезона, результат с которым теоретически мог быть лучше - "Акрон". С другой стороны, зацепили очко у "Краснодара", что неожиданность в другую сторону.

Итого в лучшем случае - 3 очка, в реалистичном - то же самое одно (ничья с "Акроном" и проигрыш всем остальным). Что еще клубное руководство хотело от тренера?
+9
-1
+8
Круговорот физруков сезона 24/25 в РПЛ запущен. Официально.
+6
-1
+5
Элитный физрук. Ничего страшного, всплывёт ещё где-нибудь к концу сезона
+11
-6
+5
Ответ kilo_gilo
Рабочая схема у Факела:пришел - спас от вылета - завалил старт нового сезона - уволен)
Очередь Юрана орать на дрова
+4
0
+4
Ответ Aleksey Yashin
Талалаев, Юран, Шалимов, Гончаренко убрали беззвучный режим на телефонах
Забыли еще Ромащенко и Игнашевича.
+4
0
+4
Ответ selso99
По кому соскучились больше, Шалимов, Талалаев, Гончаренко?
Юран😄
+4
0
+4
Ответ kilo_gilo
Рабочая схема у Факела:пришел - спас от вылета - завалил старт нового сезона - уволен)
Свой цикл
+4
0
+4
Ответ Aleksey Yashin
Талалаев, Юран, Шалимов, Гончаренко убрали беззвучный режим на телефонах
А Григорян?🤭🫣
+3
0
+3
Ещё бы не уволил!
Ведь отставание от первого места уже 11 очков!!!!
И это, после 4 туров!
Так можно и в тройку не войти!!!
Ну, ничего, сейчас придет хороший тренер и в очных матчах с Динамо, Зенитом, Локо, и тд, отставание будет ликвидировано.
+3
0
+3
Ответ goshforever
Нужно было уволить в перерыве матча))
в перерыве на водопой в первом тайме, что уж там)))
+3
0
+3
У Черевченко так абсолютно во всех командах, приходит, спасает, а потом заваливает старт нового сезона.
+3
0
+3
Талалаев давно уже нигде не работал и его время пришло.
+5
-2
+3
Интересно, а на каком месте должен быть Факел? Там состав очень слабый, должны занять от 13 по 16 место
+3
0
+3
Юран, твой выход. Или Талалаев🤣
+2
0
+2
Надо бы иностранного специалиста. Хорошо бы британца, чтобы смачно выговаривал название клуба.
+2
0
+2
Черевченко всегда проваливает второй сезон.
+2
0
+2
Дайте Мостовому поработать, а то он уже устал чеканить... Скамейка дежурных тренеров большая и там конкуренция чувствуется. Первый пошёл, как говориться, но не последний, ещё отставки будут.
+2
0
+2
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