«Факел» уволил Черевченко после 1 очка в 4 матчах РПЛ. Это первая отставка сезона
Игорь Черевченко уволен из «Факела».
Воронежский клуб объявил об отставке 49-летнего специалиста с поста главного тренера.
Отмечается, что стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.
«После беседы с руководством клуба мы совместно пришли к соглашению о завершении сотрудничества. Уверен, «Факел» сумеет решить поставленные перед ним в этом сезоне задачи.
Благодарен руководству, команде и особенно болельщикам за оказанные доверие и поддержку», – сказал Игорь Черевченко.
На старте текущего сезона Мир РПЛ «Факел» набрал одно очко в четырех матчах (ничья и три поражения) и находится на последней позиции в турнирной таблице.
Черевченко тренировал «Факел» с апреля 2024 года.
Огромное спасибо за расшифровку в скобках, я просто вообще не мог сообразить каким образом можно набрать 1 очко в 4 матчах!
С первой отставкой никто не угадал.
Единственный соперник на старте сезона, результат с которым теоретически мог быть лучше - "Акрон". С другой стороны, зацепили очко у "Краснодара", что неожиданность в другую сторону.
Итого в лучшем случае - 3 очка, в реалистичном - то же самое одно (ничья с "Акроном" и проигрыш всем остальным). Что еще клубное руководство хотело от тренера?
Ведь отставание от первого места уже 11 очков!!!!
И это, после 4 туров!
Так можно и в тройку не войти!!!
Ну, ничего, сейчас придет хороший тренер и в очных матчах с Динамо, Зенитом, Локо, и тд, отставание будет ликвидировано.