«Факел» уволил Черевченко после 1 очка в 4 матчах РПЛ. Это первая отставка сезона

Игорь Черевченко уволен из «Факела».

Воронежский клуб объявил об отставке 49-летнего специалиста с поста главного тренера.

Отмечается, что стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

«После беседы с руководством клуба мы совместно пришли к соглашению о завершении сотрудничества. Уверен, « » сумеет решить поставленные перед ним в этом сезоне задачи.

Благодарен руководству, команде и особенно болельщикам за оказанные доверие и поддержку», – сказал .

На старте текущего сезона Мир «Факел» набрал одно очко в четырех матчах (ничья и три поражения) и находится на последней позиции в турнирной таблице.

Черевченко тренировал «Факел» с апреля 2024 года.