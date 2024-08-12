Винисиус обдумывает предложение саудовцев. Ему готовы платить до 350 млн евро в год (ESPN)

Винисиус Жуниор допускает, что переедет на Ближний Восток.

утверждает, что саудовцы связались с представителями вингера « » и сделали щедрое предложение – вплоть до 350 млн евро в год.

Бразилец пока не отверг такую идею. Он обдумывает предложение.

В «Реале» считают, что клубу из Саудовской Аравии придется выплатить отступные за – 1 млрд евро.

Ранее сообщалось, что вингера хотят сделать лицом лиги в преддверии ЧМ-2034.