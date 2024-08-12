Винисиус обдумывает предложение саудовцев. Ему готовы платить до 350 млн евро в год (ESPN)

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия ESPN Винисиус Жуниор деньги Футбол

Винисиус Жуниор допускает, что переедет на Ближний Восток.

ESPN утверждает, что саудовцы связались с представителями вингера «Реала» и сделали щедрое предложение – вплоть до 350 млн евро в год.

Бразилец пока не отверг такую идею. Он обдумывает предложение.

В «Реале» считают, что клубу из Саудовской Аравии придется выплатить отступные за Винисиуса – 1 млрд евро.

Ранее сообщалось, что вингера хотят сделать лицом лиги в преддверии ЧМ-2034.

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138 комментариев
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Продать игрока за 1 млрд — еще круче, чем подписать Мбаппе бесплатно
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Кто бы мог подумать лет 200 назад, што негр будет стоить миллиард долларов.
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пусть соглашается, надо избавлять европейский футбол от подобных персонажей
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Ответ Антон Фалафель
Кто бы мог подумать лет 200 назад, што негр будет стоить миллиард долларов.
ахаха ))) и что он еще будет раздумывать
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Ответ Noken
Продать игрока за 1 млрд — еще круче, чем подписать Мбаппе бесплатно
В новости ничего не сказано о том, что саудовцы якобы готовы заплатить 1 млрд евро отступных. Речь идет только о переговорах с игроком насчет его будущей зарплаты. Если он согласится на переход, тогда саудовцы будут пытаться договориться с «Реалом» о трансфере. Вряд ли они готовы выплатить настолько космическую сумму отступных
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Ответ Nottingham Forest
пусть соглашается, надо избавлять европейский футбол от подобных персонажей
Что бы МС проще стало играть в плей-офф ЛЧ?))
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Безумие какое-то
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Если за него готовы заплатить миллиард - нужно привезти его с завязанным бантиком. Это не звезда уровня Роналду/Месси, которых в лучшие годы даже за лярд не отпустили бы.
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Поиграет несколько лет, Бразилию себе купит.
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С такими суммами, не Винисиус обдумывает предложение, а предложение обдумывает Винисиуса)
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Ответ Антон Фалафель
Кто бы мог подумать лет 200 назад, што негр будет стоить миллиард долларов.
Причём ревностно борящийся за свободу и равенство негров ))
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Ну если выплатят такие отступные, то это позволило бы Мадриду усилить все позиции которые этого требуют. Еще бы и осталось. Но конечно это маловероятно, больше похоже на очередную утку.
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Ответ Val Smith
Комментарий скрыт
всем бы проблему, как потратить миллиард долларов))) я думаю дедушка Перес с удовольствием поломал бы голову над этим)
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А Соболева не хотят? Там и подешевле...
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Ответ Val Smith
Комментарий скрыт
вложить эти деньги можно много куда в клубе. Даже странно рассуждать на эту тему.
+11
-2
+9
Раз вообще сразу не отклонил предложения и думает об этом, пусть платят миллиард и уходит. Думаю РЕАЛ переживут его ухода
+10
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+8
Ответ Олег Лисицын
Комментарий скрыт
старина Уокер с противоположного фланга наблюдал, как Винисиус отдает голевую на Родриго, Винисиус в прошлом сезоне уже больше, чем просто левый нападающий, закрыть его стало гораздо сложнее
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Ответ Gunner_14
В новости ничего не сказано о том, что саудовцы якобы готовы заплатить 1 млрд евро отступных. Речь идет только о переговорах с игроком насчет его будущей зарплаты. Если он согласится на переход, тогда саудовцы будут пытаться договориться с «Реалом» о трансфере. Вряд ли они готовы выплатить настолько космическую сумму отступных
То есть платить 350 млн в год они готовы, а ярд за переход уже прям космос?
Соотношение ЗП и суммы трансфера даже ниже, чем при стандартных трансферах.
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если это не фейк, я бы на месте реала даже не задумывался, игрок хороший, но явно не на миллиард
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Ответ Футбольные Хроники
Надеюсь когда нибудь эту лавочку прикроют. А Винисиус сам должен решать, что ему важнее – выиграть золотой мяч и играть за лучший клуб мира, или играть среди верблюдов
Сколько пафоса, прям липко стало.
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Ответ Axmat Cecenov
Раз вообще сразу не отклонил предложения и думает об этом, пусть платят миллиард и уходит. Думаю РЕАЛ переживут его ухода
Реал его уход и не заметит. Это позиция Мбаппе
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Ответ Олег Лисицын
Комментарий скрыт
У него 3 ассиста в последних двух играх против МС.
Такие игроки футбол делают лучше.
Хоть и с поведение у него бывает отвратительное. Говорю как фан Мадрида
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Ответ Александр Северный
Комментарий удален модератором
Барселона доказала, что уживутся, клуб до сих пор з/п Месси и его дружкам платит. Да и ситуация с Негрейрой показала, что и на судей осталось :)
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Ну правильно, может 1-2 года поиграть на вахте, заработать 500 млн, условно, как за 20 лет в Реале, и вернуться все еще в расцвете сил продолжать профессиональную карьеру, но уже не думая о деньгах. Кто-то скажет, что и с нынешней зарплатой можно не думать о деньгах, но все-таки это не так. Это выход в принципиально другую финансовую лигу.
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Хренли тут думать. За 10 лет под 3 ярда можно заработать)
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Ну ещë один игрок хочет угробить себе карьеру, зато не будет доставать всех со своим расизмом
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Ответ Nottingham Forest
да с винисиусом в кармане у уокера и так нормально было) как уже сказали выше, это скорее бездарный родриго всегда выдаёт матч жизни против сити, виня никакой угрозы не представляет))
По этому бездарного Родриго Пеп хотел к себе ?
Чел, футбол иногда нужно смотреть чуть внимательнее.
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Почти миллион евро в день. За то, что человек (чёрный!) пинает мячик. Сколько на нашей планете топ-менеджеров, олигархов, наследных принцев, королей, герцогов, которые столько получают?
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у арамко 120 ярдов прибыли за прошлый год, саудеи ярд конечно не отвалят, но цену Неймара вполне
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Ответ Gunner_14
В новости ничего не сказано о том, что саудовцы якобы готовы заплатить 1 млрд евро отступных. Речь идет только о переговорах с игроком насчет его будущей зарплаты. Если он согласится на переход, тогда саудовцы будут пытаться договориться с «Реалом» о трансфере. Вряд ли они готовы выплатить настолько космическую сумму отступных
Это всё не более, чем пиар-ход: никто не будет платить миллиард, поэтому можно сколь угодно большие цифры ЗП обсуждать. Да и Вини это, разве что, "задел на будущее" и не более☝️
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