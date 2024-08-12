Винисиус обдумывает предложение саудовцев. Ему готовы платить до 350 млн евро в год (ESPN)
Винисиус Жуниор допускает, что переедет на Ближний Восток.
ESPN утверждает, что саудовцы связались с представителями вингера «Реала» и сделали щедрое предложение – вплоть до 350 млн евро в год.
Бразилец пока не отверг такую идею. Он обдумывает предложение.
В «Реале» считают, что клубу из Саудовской Аравии придется выплатить отступные за Винисиуса – 1 млрд евро.
Ранее сообщалось, что вингера хотят сделать лицом лиги в преддверии ЧМ-2034.
Соотношение ЗП и суммы трансфера даже ниже, чем при стандартных трансферах.
Такие игроки футбол делают лучше.
Хоть и с поведение у него бывает отвратительное. Говорю как фан Мадрида
Чел, футбол иногда нужно смотреть чуть внимательнее.