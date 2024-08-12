Палмер, Сака, Майну, Гарначо, Олисе претендуют на приз лучшему молодому игроку сезона АПЛ от PFA
Объявлены номинанты на приз лучшему молодому игроку прошлого сезона АПЛ.
Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) назвала шестерых игроков, претендующих на приз. В список вошли Коул Палмер («Челси»), Букайо Сака («Арсенал»), Алехандро Гарначо, Кобби Майну (оба – «Манчестер Юнайтед»), Майкл Олисе («Кристал Пэлас», перешел в «Баварию») и Жоао Педро («Брайтон»).
Победитель будет объявлен на церемонии награждения, которая пройдет 20 августа.
А вот, если бы в АПЛ вручали награду по итогам сезона в номинации "самому прогрессирующему игроку" (по типу НБА). То, тут бы 100% - Палмер, без конкуренции.