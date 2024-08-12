Палмер, Сака, Майну, Гарначо, Олисе претендуют на приз лучшему молодому игроку сезона АПЛ от PFA

Объявлены номинанты на приз лучшему молодому игроку прошлого сезона АПЛ.

профессиональных футболистов Англии (PFA) назвала шестерых игроков, претендующих на приз. В список вошли (« »), (« »), , (оба – « »), Майкл Олисе (« », перешел в «Баварию») и Жоао Педро (« »).

Победитель будет объявлен на церемонии награждения, которая пройдет 20 августа.