Палмер, Сака, Майну, Гарначо, Олисе претендуют на приз лучшему молодому игроку сезона АПЛ от PFA

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Объявлены номинанты на приз лучшему молодому игроку прошлого сезона АПЛ.

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) назвала шестерых игроков, претендующих на приз. В список вошли Коул ПалмерЧелси»), Букайо СакаАрсенал»), Алехандро Гарначо, Кобби Майну (оба – «Манчестер Юнайтед»), Майкл Олисе («Кристал Пэлас», перешел в «Баварию») и Жоао Педро («Брайтон»).

Победитель будет объявлен на церемонии награждения, которая пройдет 20 августа.

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29 комментариев
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Палмер — лучший
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Два очевидных фаворита: Палмер и Сака. По моему мнению должен победить Палмер, т. к. многие матчи тащил в одиночку.
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Тут Палмер без вариантов
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Палмер очевидно
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Ответ bestvideox
Два очевидных фаворита: Палмер и Сака. По моему мнению должен победить Палмер, т. к. многие матчи тащил в одиночку.
Сака в позапрошлом сезоне был куда более крут, чем в прошлом. Поэтому только Палмер, у остальных более менее одинаково низкие шансы
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Палмер в соло тащил, ему дадут
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Палмер лучший без вариантов, единственный кто гнался за норвежской принцессой до конца
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Палмер получит, остальные чисто для массовки.
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Палмер вне конкуренции!!!
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Ответ Gunner_14
Палмер — лучший
Мне кажется с ним может майну бороться, у него очень большой прогресс с прошлого сезона
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Палмер
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Палмер и остальные.
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А где же распиаренная деревяшка Фоден? После провального евро забыли про него? Конечно Коул должен победить!
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Коля Пальма - без вопросов)
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Ответ Алина Белова
Либо Палмер, либо Сака, либо Майну.
Палмер бесспорно, но считаю Гарначо ни чуть не хуже Майну отыграл сезон.
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Сака оттрубил вообще везде, где можно, не сломался. Молодчик. В таком Челси Палмер был хорош, но Сака во всей АПЛ по позиции и работе получше выглядит.
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Сака лучший
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Сака сильнее, но за счёт невероятного прогресса победит Палмер
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Скорее всего, Палмер.
А вот, если бы в АПЛ вручали награду по итогам сезона в номинации "самому прогрессирующему игроку" (по типу НБА). То, тут бы 100% - Палмер, без конкуренции.
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Сака уже в другой категории, глупо его доминировать 4 года подряд. Так что Палмер.
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Ответ a1ber1
Тогда уже у Гарначо больше шансов чем у Майну.
Либо Палмер, либо Сака, либо Майну.
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