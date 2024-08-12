«Аль-Ахли» готов заплатить 1 млрд евро Винисиусу за 5 лет – больше всего в истории спорта. «Реал» не хочет продавать вингера, ссылаясь на 1 млрд отступных

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Винисиус Жуниор деньги Футбол

Винисиусу готовы заплатить миллиард евро в Саудовской Аравии.

Ранее появилась информация, что вингер «Реала» отклонил «выгодное предложение» из Саудовской Аравии

«Аль-Ахли» готов заплатить бразильцу миллиард евро за пять лет с учетом зарплаты и бонусов, сообщает Globo Esporte.

В Саудовской Аравии хотят, что Винисиус стал лицом лиги перед чемпионатом мира в 2034 году.

«Реал» не торопится вести переговоры с саудовским клубом, ссылаясь на отступные футболиста в размере миллиарда евро.

В случае, если трансфер все-таки состоится, то контракт Винисиуса будет самым крупным в истории спорта, как и сумма его трансфера.

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68 комментариев
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Соблазн очень велик, как для Мадрида, так и для самого Вини.
+74
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+72
Ответ Iker El Santo
Соблазн очень велик, как для Мадрида, так и для самого Вини.
За миллиард надо продавать не думая, Вини супер игрок, но для будущего клуба это неимоверные инвестиции.
+75
-3
+72
Мбаппе попросил саудитов купить
+68
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+67
Ну, миллиард Реалу и миллиард Вини. Тогда пропадут))
+34
-3
+31
Ответ Угараю_с_вас
За миллиард надо продавать не думая, Вини супер игрок, но для будущего клуба это неимоверные инвестиции.
так миллиард никто и не предложит))саудиты еще не настолько поехавшие)да и вини вряд ли захочет закончить карьеру в 24 года в пустыне
+28
-3
+25
Ответ Капибарбер
Комментарий удален модератором
Фаны пешего тоже не верили,что Месси перейдет в лигу официантов.
+36
-12
+24
Если продадут Винисиуса даже за 500 млн - Переса можно в лик святых вносить. А если за миллиард - то это ваще уже космос
+22
-3
+19
В общем Перес может продать Виника и купить Камп ноу и сделать его тренировочной базой!
+21
-3
+18
Ну за миллиард надо двигать. Этой суммой он покроет все свои доходы какие либо.
+16
-4
+12
Не рановато за 10 лет до чемпионата лицо подбирать ?
+7
-1
+6
Кто такая заголовок ссылаясь писал?
+7
-1
+6
Это чистые 800 миллионов евро. Я бы пошел и на место Реала я бы продал его за 500-800. ну а что? Он выиграл Все возможные кубки с Реалом.
+6
-1
+5
Только его придется на 10 лет подписывать, сейчас 2024 только, вроде))
+7
-3
+4
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Млн за 500 можно и отпускать. Цент нападающего нужно будет покупать Реалу. Холланд или, Осимхена.
Да его и за 250 запакуют с радостью
+4
0
+4
Ответ SuperAja
Проще тогда весь Реал купить
Или сразу всю лучшую лигу Мира (в которой многие хотели бы увидеть Спартак и Зенит)
+3
0
+3
Когда говорят про маска, Арно, безоса люди забывают про арабских шейхов
Там состояние измеряется триллионами
+3
-1
+2
Ответ Угараю_с_вас
За миллиард надо продавать не думая, Вини супер игрок, но для будущего клуба это неимоверные инвестиции.
Саудиты могут дать огромную зарплату,но за трансферы они почти не переплачивают,дороже 60 никого не покупали
+1
0
+1
Млн за 500 можно и отпускать.
Цент нападающего нужно будет покупать Реалу. Холланд или, Осимхена.
+2
-1
+1
Что-то из разряда фантастики, но если это произойдёт, то в реале будет на одного токсика меньше
+2
-1
+1
Ответ CTPEKO3ETC
Мбаппе попросил саудитов купить
Чтобы убрать конкурента 😅
+2
-1
+1
В принципе можно и продавать, Мбаппе уже есть, если много предложат, то почему бы и нет
+3
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Надо продавать и за 500 и ставить памятник Пересу
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Сумасшедшие
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Не надо. Я уже и так рвусь от 40млн за кого-нибудь Довбика с Серлоттом. А этот трансфер запушит цены и перегреет рынок еще больше чем Неймар в ПСЖ.
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Почему бы саудитам не купить всю испанскую лигу целиком? Тогда и интерес высокий появится.
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Ответ Угараю_с_вас
За миллиард надо продавать не думая, Вини супер игрок, но для будущего клуба это неимоверные инвестиции.
Не думаю, что там миллиард будет. Думаю, что предложат больше суммы трансфера Неймара в ПСЖ и рекордную личку для самого Вини
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И мне 1 млрд. Чё уж там
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Globo Esporte решили, если утку то, самую жирую. Никто и никогда не предложит ему такие деньги. Никогда!
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Ответ Predator87
так миллиард никто и не предложит))саудиты еще не настолько поехавшие)да и вини вряд ли захочет закончить карьеру в 24 года в пустыне
Согласен) это из разряда полного бреда, но я ничему не удивлюсь)
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Ответ Угараю_с_вас
За миллиард надо продавать не думая, Вини супер игрок, но для будущего клуба это неимоверные инвестиции.
Так, миллиард Винисиусу предлагают за контракт, а не Реалу)
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