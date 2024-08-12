«Аль-Ахли» готов заплатить 1 млрд евро Винисиусу за 5 лет – больше всего в истории спорта. «Реал» не хочет продавать вингера, ссылаясь на 1 млрд отступных
Винисиусу готовы заплатить миллиард евро в Саудовской Аравии.
Ранее появилась информация, что вингер «Реала» отклонил «выгодное предложение» из Саудовской Аравии
«Аль-Ахли» готов заплатить бразильцу миллиард евро за пять лет с учетом зарплаты и бонусов, сообщает Globo Esporte.
В Саудовской Аравии хотят, что Винисиус стал лицом лиги перед чемпионатом мира в 2034 году.
«Реал» не торопится вести переговоры с саудовским клубом, ссылаясь на отступные футболиста в размере миллиарда евро.
В случае, если трансфер все-таки состоится, то контракт Винисиуса будет самым крупным в истории спорта, как и сумма его трансфера.
Там состояние измеряется триллионами
Цент нападающего нужно будет покупать Реалу. Холланд или, Осимхена.