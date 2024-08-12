«Барселона» не выиграла Кубок Гампера впервые с 2012-го. «Монако» без Головина взял трофей с 1-й попытки
«Барселона» потерпела неудачу в игре за Кубок Жоана Гампера впервые с 2012 года.
Команда Ханса-Дитера Флика сегодня была разгромлена «Монако» (0:3). Александр Головин участия в матче не принимал.
После поражения от «Сампдории» 12 лет назад каталонцы одержали 11 побед подряд.
«Монако» удалось выиграть трофей с первой попытки. Прежде монегаски в борьбе за него не участвовали.
А пока что все эти разговоры «вилами по воде» )
Хорошо, что это всего лишь товарищеский матч, пусть и свой турнир.
Но Барселоне нужно работать и работать, чтобы сезон получился позитивным.
Тем более явно тут был не супер основной состав и не в самых лучших кондициях
Это по сути единственный трофей, за который барса реально могла бороться в сезоне.
После гола Ямаля вся Ла Лига потребовала систему автоматического определения гола, потому что тяжело играть 11 на 12😁
Еще не забываем про отмены Шешко и Де Лигта))