«Барселона» не выиграла Кубок Гампера впервые с 2012-го. «Монако» без Головина взял трофей с 1-й попытки

Теги Монако Барселона лига 1 Франция Ла Лига Ханс-Дитер Флик Кубок Жоана Гампера Футбол

«Барселона» потерпела неудачу в игре за Кубок Жоана Гампера впервые с 2012 года.

Команда Ханса-Дитера Флика сегодня была разгромлена «Монако» (0:3). Александр Головин участия в матче не принимал.

После поражения от «Сампдории» 12 лет назад каталонцы одержали 11 побед подряд.

«Монако» удалось выиграть трофей с первой попытки. Прежде монегаски в борьбе за него не участвовали.

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51 комментарий
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То есть они вообще без трофеев решили остаться в новом сезоне?! Отчаянные ребята.
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Нормальную серию прервал Флик. Главное, чтобы у Лапорты с Деку сейчас не возникло мысли уволить его.
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Уже даже свой главный титул взять не могут🤣🤣🤣
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Ответ Иван Баланар
всего лишь 🤣🤣 Это по сути единственный трофей, за который барса реально могла бороться в сезоне.
Как говорится, «цыплят по осени считают» - посмотрим в конце сезона что и как будет )

А пока что все эти разговоры «вилами по воде» )
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Ответ falkao2013
Нормальную серию прервал Флик. Главное, чтобы у Лапорты с Деку сейчас не возникло мысли уволить его.
Там легенда Барсы свободен кажется! Гений полузащиты и еще под 6 номером играл. Авось как с Гвардиолой проканает
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Ну, первый «домашний блин» оказался комом - Монако был лучше и заслуженно победил.

Хорошо, что это всего лишь товарищеский матч, пусть и свой турнир.
Но Барселоне нужно работать и работать, чтобы сезон получился позитивным.
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Ответ Отшельник86
Этот кубок считается трофеем? Ну реально, они его учитывают при подсчете титулов?
Если серьёзно, то нет.
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Ответ Иван Баланар
всего лишь 🤣🤣 Это по сути единственный трофей, за который барса реально могла бороться в сезоне.
Они и боролись 🤣🤣🤣🤣
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Ответ sports!
Там легенда Барсы свободен кажется! Гений полузащиты и еще под 6 номером играл. Авось как с Гвардиолой проканает
Ждём)
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Ответ falkao2013
Нормальную серию прервал Флик. Главное, чтобы у Лапорты с Деку сейчас не возникло мысли уволить его.
вот это ржака будет
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Это ладно в Америке профукать в 1-2 мяча или по пенальти, но дома да еще и в память основателя треху засосать перед стартом сезона, ну это неплохо конечно.
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После стольких позоров и разгромов, для второго каталонского 3-0 ощущается, как 1-0 для любого другого клуба
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Этот кубок считается трофеем? Ну реально, они его учитывают при подсчете титулов?
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После каждого поражения , столько подколов , диву даешься ))
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Многообещающее начало. Чашка хоть и товарищеская, но трешку то можно было и не пускать. Сезон со дня на день стартует все-таки.
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Флик опять сломал барселонские рычаги, теперь изнутри...
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Ответ falkao2013
Нормальную серию прервал Флик. Главное, чтобы у Лапорты с Деку сейчас не возникло мысли уволить его.
Это всего лишь товарищеский матч,зачем вообще тут делать выводы и кого-то увольнять обвинять
Тем более явно тут был не супер основной состав и не в самых лучших кондициях
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Ответ Кирилл
Ну, первый «домашний блин» оказался комом - Монако был лучше и заслуженно победил. Хорошо, что это всего лишь товарищеский матч, пусть и свой турнир. Но Барселоне нужно работать и работать, чтобы сезон получился позитивным.
всего лишь 🤣🤣
Это по сути единственный трофей, за который барса реально могла бороться в сезоне.
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Комментарий удален модератором
Ответ Raul14
Для фк Нэгрейры победа над Реалом в товарняке тоже трофей 😆
Никто про товарку так много не пишет, как фаны сливочных. Остальные все понимают, что это был просто товарняк с полуосновными составами.
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Ответ Гномович!
Комментарий удален модератором
Когда,говорят нытик,всегда вспоминаю тебя
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Ответ Ansu Fati
Реал выносит?😂 Мне показалось это Сото Градо пенку за нырок Васкеса поставил и гол Ямаля отменил?😂
Не обманывай, в первую очередь себя. Фол на Васкесе был. А вот гола Ямаля - нет
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Ответ JENNINGS
Не обманывай, в первую очередь себя. Фол на Васкесе был. А вот гола Ямаля - нет
Был?😂 у Васкеса было 3 метра чтобы побежать в сторону)) а что на Сака против Баварии точно такой же не поставили после просмотра ВАР?))
После гола Ямаля вся Ла Лига потребовала систему автоматического определения гола, потому что тяжело играть 11 на 12😁
Еще не забываем про отмены Шешко и Де Лигта))
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