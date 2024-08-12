«Барселона» не выиграла Кубок Гампера впервые с 2012-го. «Монако» без Головина взял трофей с 1-й попытки

«Барселона» потерпела неудачу в игре за Кубок Жоана Гампера впервые с 2012 года.

Команда Ханса-Дитера Флика сегодня была разгромлена « » (0:3). Александр Головин участия в матче не принимал.

После поражения от «Сампдории» 12 лет назад каталонцы одержали 11 побед подряд.

«Монако» удалось выиграть трофей с первой попытки. Прежде монегаски в борьбе за него не участвовали.