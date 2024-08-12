«Барса» пока не может зарегистрировать Ольмо и ряд других игроков – не хватает 60 млн евро для применения правила «1 к 1». Клубу необходимо продавать (Cadena SER)

Теги Барселона Ла Лига Френки де Йонг Дани Ольмо Рафинья Диас Рональд Араухо деньги Футбол

У «Барселоны» возникли трудности с регистрацией Дани Ольмо.

Как сообщает Cadena SER, регистрация на новый сезон полузащитника, перешедшего в каталонский клуб за 55+7 млн евро, находится под вопросом. Несмотря на полученные 40 млн евро от сделки с Aramark, «Барселоне» по-прежнему не хватает 60 млн евро, чтобы получить возможность тратить средства на трансферы по правилу «1 к 1».

Из-за финансовых проблем «Барселона» на данный момент не может зарегистрировать как новичков, так и уже имеющихся в составе игроков.

Решить данную проблему можно лишь за счет исходящих трансферов, однако, за исключением Френки де Йонга, Рональда Араухо и Рафиньи, в составе клуба нет игроков, продажа которых позволила бы выручить значительную сумму.

Материалы по теме

62 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
La classic 😂👍
Барса с трансфером Ольмо напоминает маргиналов, которые сперва покупают айфон, а потом бегают с горячей жопой ищут деньги за квартиру заплатить, иначе жить негде.
+88
-17
+71
Нужно продать Ольмо за 60.
+60
-4
+56
Ответ fc_a.m.
Каждый сезон начинается с "Барса не может", продолжается грозными обещаниями разнести Реал, завершается разговорами о том, что были лучше и им не повезло
Интересно, вы понимаете словарный смысл выражений, которые вы употребляете? В прошедшем сезоне выиграл Реал, перед этим - Барса... Скажите, какой смысл вы вкладываете в выражение "каждый сезон"?

(я уж молчу о том, что у тренера-супер-пупер-легенды-галактики выиграл тренер с первым сезоном в топ-лигах, не об этом сейчас речь, а о "каждом сезоне", который при обратном отсчёте превращается в выборку из одной позиции)
+22
-2
+20
Помню,как не могли зарегать Кунде и в итоге пришлось его в Челси продавать,а Левандовский вообще в Баварию вернулся.Гюндоган в прошлом году так же просто свободным ушел...
+24
-11
+13
Кто за Барсу болеет тот в цирке не смеется
+30
-18
+12
Из года в год одни и те же дешевые вбросы, чтобы было чего перетереть. Всегда всех регистрировали, как бы сливочным этого не хотелось.
+15
-5
+10
Каждый сезон начинается с "Барса не может", продолжается грозными обещаниями разнести Реал, завершается разговорами о том, что были лучше и им не повезло
+24
-16
+8
Ответ dr. cage
La classic 😂👍 Барса с трансфером Ольмо напоминает маргиналов, которые сперва покупают айфон, а потом бегают с горячей жопой ищут деньги за квартиру заплатить, иначе жить негде.
При этом айфон свалил за океан, а кредит за него до сих пор платят 😅
+13
-5
+8
Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
Минусанули тебя глоры челси, реала и мю. Хотя тут ты фактанул, в англоязычных статьях просто тревого, а тут уже все плохо, один Ольмо превратился в полкоманды😂😂😂 а потом они пишут про рычаги.
социологический мадридизм .... надо соврать, а правду скрыть .... и тогда с течением времени можно подменить правду на ложь....например хомячки буду ссылаться на вот этой перевод Анны Сунцовой.
+8
-1
+7
очередной шедевральный перевод :

@however it is not entirely clear that Barça can register him to play in the league competition.@
- перевод Сунцовой :
«Барса» не может зарегистрировать Ольмо и ряд других игроков "
предположение "до конца непонятно сможет ли барса зарегистрировать его для участия в лиге" превращается в утвердительное предложение .....

60 милионов в статье встречается два раза

"To solve this problem, Aramark has come in and has so far paid 40 million, which is the amount corresponding to the month of October, but the 60 million euros are still to be paid in June."

"Barça, without the 60 million euros they are owed, DOES NOT MEET the budget"

нигде в статье !!!! про убытки не пишется !!!

" 60 million euros they are owed" - переводится 60 миллионов которые ИМ должны .
+9
-4
+5
Как всегда глорики Реала или кого то там ещё, надрываются, умничают с серьёзными рожами о том, что мол что творит Барса, зачем покупать. Так усердно реагируют на каждый вброс. Шутят заезженную шутку про рычаги, даже не пытаясь включить мозги и придумать что то новое. А Барса всегда регистрирует игроков. Ни разу не было чтобы не смогла. И с какого перепугу вы вообще строите из себя остряков?
+8
-3
+5
Боюсь представить, сколько микрозаймов уже на Барсе висит
+10
-6
+4
Каждое лето эти маргариновые бредни, но в итоге всех регистрируют. Давай заводите пластику про Негрейру, что то давно не слышно.
+4
0
+4
Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
Хомячки искренне верят, что Барса никого не купит и не зарегает. Но вот уже года 2-3 все норм, никого не выгнали, всех зарегали
Это они еще Негрейрамет не расчехлили ... хотя уже были потуги после поражения в товарняке
+4
-1
+3
Ответ VladCory
Это просто фантастика :) Разрыв всех границ. Неимоверное становится реальным. Окно Овертона превысило глубину Марианской впадины. Но ведь найдут очередное плечо, и зачислят? Или нет?
Господи, да что ты, черт возьми такое несешь?
+3
-1
+2
Ответ Nike of FW
социологический мадридизм .... надо соврать, а правду скрыть .... и тогда с течением времени можно подменить правду на ложь....например хомячки буду ссылаться на вот этой перевод Анны Сунцовой.
Хомячки искренне верят, что Барса никого не купит и не зарегает. Но вот уже года 2-3 все норм, никого не выгнали, всех зарегали
+3
-1
+2
Ответ Alexlagodny
Из года в год одни и те же дешевые вбросы, чтобы было чего перетереть. Всегда всех регистрировали, как бы сливочным этого не хотелось.
Да, новости ради наброса. В Испании можно спокойно зарегать игрока во вторую команду, а потом привлечь в основу. И такое уже делали с Гави и кем то ещё.
+3
-1
+2
Каждое окно одни и те же вбросы про то, что барса не может зарегистрировать игрока. Может хватит уже.
+4
-2
+2
«Мы живем за счет "блефа", что мы миллионеры, и благодаря этому у нас все еще есть доверие людей. Мы должны продолжать следить за тем, чтобы люди думали, что мы купаемся в золоте, чтобы не возникло никакой тревоги или критики». В следующем году ХХХХ сослался на «настоящую битву» с банком, а еще через год, в сентябре ХХХХ года, он описал финансовое положение клуба как «пугающее». Они сократили долг на 7 миллионов песет, но он по-прежнему составлял 43 миллиона ($728 тыс.), и это сокращение стало возможным только благодаря продаже Луиса дель Соль в «Ювентус» за 27 миллионов песет. «И, — предупредил Сапорта, — другого Дель Соля [на продажу] у нас нет».«Мы не можем продолжать сражаться. Мы на грани банкротства».

угадайте ,про какой клуб из мадрида речь =)))???
+3
-1
+2
Откуда берется эта желтуха) Неужели эти данные всему миру афишируют 🤣
+2
-1
+1
Как правило они в итоге находят способ зарегистрировать игроков
+2
-1
+1
Ответ Nike of FW
очередной шедевральный перевод : @however it is not entirely clear that Barça can register him to play in the league competition.@ - перевод Сунцовой : «Барса» не может зарегистрировать Ольмо и ряд других игроков " предположение "до конца непонятно сможет ли барса зарегистрировать его для участия в лиге" превращается в утвердительное предложение ..... 60 милионов в статье встречается два раза "To solve this problem, Aramark has come in and has so far paid 40 million, which is the amount corresponding to the month of October, but the 60 million euros are still to be paid in June." "Barça, without the 60 million euros they are owed, DOES NOT MEET the budget" нигде в статье !!!! про убытки не пишется !!! " 60 million euros they are owed" - переводится 60 миллионов которые ИМ должны .
#спортс
+1
0
+1
Ответ Nike of FW
очередной шедевральный перевод : @however it is not entirely clear that Barça can register him to play in the league competition.@ - перевод Сунцовой : «Барса» не может зарегистрировать Ольмо и ряд других игроков " предположение "до конца непонятно сможет ли барса зарегистрировать его для участия в лиге" превращается в утвердительное предложение ..... 60 милионов в статье встречается два раза "To solve this problem, Aramark has come in and has so far paid 40 million, which is the amount corresponding to the month of October, but the 60 million euros are still to be paid in June." "Barça, without the 60 million euros they are owed, DOES NOT MEET the budget" нигде в статье !!!! про убытки не пишется !!! " 60 million euros they are owed" - переводится 60 миллионов которые ИМ должны .
Минусанули тебя глоры челси, реала и мю. Хотя тут ты фактанул, в англоязычных статьях просто тревого, а тут уже все плохо, один Ольмо превратился в полкоманды😂😂😂 а потом они пишут про рычаги.
+5
-4
+1
За то на зп месси до сих пор хватает 😅
+3
-2
+1
Да, да, а еще из-за финансовых проблем Барса на систему фиксации гола не скинулась поэтому ее голы в ворота соперников засчитываться не будут ......
+2
-1
+1
Каталонский цирк во всей своей красе
0
0
0
Ответ Amsterdam
Какой разный вайб у двух соседствующих новостей 😪
это где про 1лярд за Винни!?
+1
-1
0
Ответ dr. cage
La classic 😂👍 Барса с трансфером Ольмо напоминает маргиналов, которые сперва покупают айфон, а потом бегают с горячей жопой ищут деньги за квартиру заплатить, иначе жить негде.
Или фильмы про биржу - куча телефонов, все звонят, Лапорта один берет слушает 2 сек, и "ПРОДАВАЙТЕ!!!"
+1
-1
0
Комментарий удален модератором
Первый трофей для Реала
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий