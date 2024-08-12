«Барса» пока не может зарегистрировать Ольмо и ряд других игроков – не хватает 60 млн евро для применения правила «1 к 1». Клубу необходимо продавать (Cadena SER)
У «Барселоны» возникли трудности с регистрацией Дани Ольмо.
Как сообщает Cadena SER, регистрация на новый сезон полузащитника, перешедшего в каталонский клуб за 55+7 млн евро, находится под вопросом. Несмотря на полученные 40 млн евро от сделки с Aramark, «Барселоне» по-прежнему не хватает 60 млн евро, чтобы получить возможность тратить средства на трансферы по правилу «1 к 1».
Из-за финансовых проблем «Барселона» на данный момент не может зарегистрировать как новичков, так и уже имеющихся в составе игроков.
Решить данную проблему можно лишь за счет исходящих трансферов, однако, за исключением Френки де Йонга, Рональда Араухо и Рафиньи, в составе клуба нет игроков, продажа которых позволила бы выручить значительную сумму.
Барса с трансфером Ольмо напоминает маргиналов, которые сперва покупают айфон, а потом бегают с горячей жопой ищут деньги за квартиру заплатить, иначе жить негде.
(я уж молчу о том, что у тренера-супер-пупер-легенды-галактики выиграл тренер с первым сезоном в топ-лигах, не об этом сейчас речь, а о "каждом сезоне", который при обратном отсчёте превращается в выборку из одной позиции)
@however it is not entirely clear that Barça can register him to play in the league competition.@
- перевод Сунцовой :
«Барса» не может зарегистрировать Ольмо и ряд других игроков "
предположение "до конца непонятно сможет ли барса зарегистрировать его для участия в лиге" превращается в утвердительное предложение .....
60 милионов в статье встречается два раза
"To solve this problem, Aramark has come in and has so far paid 40 million, which is the amount corresponding to the month of October, but the 60 million euros are still to be paid in June."
"Barça, without the 60 million euros they are owed, DOES NOT MEET the budget"
нигде в статье !!!! про убытки не пишется !!!
" 60 million euros they are owed" - переводится 60 миллионов которые ИМ должны .
угадайте ,про какой клуб из мадрида речь =)))???