Умер бывший президент Федерации фигурного катания России Валентин Писеев

Бывший президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев умер на 83-м году жизни.

Об этом сообщается на сайте ФФКР. Писеев скончался после тяжелой болезни.

Писеев возглавлял организацию с 1992 по 2010 год (с 1989-го руководил федерацией СССР), а в 2014-м был избран почетным президентом. Также он является заслуженным тренером СССР.

«Валентин Николаевич был предан фигурному катанию, жил им, не мыслил себя без этой работы. Федерация фигурного катания на коньках России выражает глубокие соболезнования семье Валентина Николаевича Писеева, его близким, родным, коллегам. Светлая память...» – говорится в сообщении ФФКР.