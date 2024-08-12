Умер бывший президент Федерации фигурного катания России Валентин Писеев

Теги Валентин Писеев происшествия ФФКР Фигурное катание

Бывший президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев умер на 83-м году жизни.

Об этом сообщается на сайте ФФКР. Писеев скончался после тяжелой болезни.

Писеев возглавлял организацию с 1992 по 2010 год (с 1989-го руководил федерацией СССР), а в 2014-м был избран почетным президентом. Также он является заслуженным тренером СССР.

«Валентин Николаевич был предан фигурному катанию, жил им, не мыслил себя без этой работы. Федерация фигурного катания на коньках России выражает глубокие соболезнования семье Валентина Николаевича Писеева, его близким, родным, коллегам. Светлая память...» – говорится в сообщении ФФКР.

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19 комментариев
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Большая утрата. Соболезнования родным и близким, всем поклонникам фигурного катания России!
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Сильно повлиял на наше ФК и на судьбы многих фигуристов. В отрицательном и в положительном смысле.
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Ушли Горшков, Писеев . при них ФК России было на высоте.
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Светлая память
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Уходит старая гвардия... Соболезнования его родным и близким.
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Ответ Железная Леди
Ушли Горшков, Писеев . при них ФК России было на высоте.
При Писееве процветал блат и кумовство
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Заметным и влиятельным руководителем в фигурном катании был Валентин Николаевич. Соболезнование родным и близким, друзьям и коллегам. Светлая память Валентину Николаевичу.
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Царство небесное и вечная память 🙏
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Соболезнования родным и близким!
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Уходит эпоха...
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Это большая личность в фигурном катании,прожил достойную жизнь, соболезнование родным
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Мои соболезнования...
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Соболезнуем семье. Жаль.
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Светлая память... Неожиданно и жаль.
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Светлая память.
Не скажу , что был в большом восторге от его деятельности, но результат был. Больше пугает нынешнее поколение управленцев, оно точно пока не дотягивает до ушедших....
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Ответ Irina037
Это большая личность в фигурном катании,прожил достойную жизнь, соболезнование родным
Тот еще жук был...
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Человек был на своём месте. Светлая память
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Царство небесное 🙏🙏🙏 Светлая память 🥺🥺🥺
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Ответ Марина Елисеева
При Писееве процветал блат и кумовство
Именно так. Фигуристы 90-х-нулевых и их болельщики не дадут соврать...
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