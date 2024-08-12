«Матч ТВ» покажет Паралимпийские игры в Париже («Советский спорт»)

«Матч ТВ» покажет Паралимпийские игры-2024 в Париже.

Об этом сообщает «Советский спорт».

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков ранее заявил, что на Игры допущены 92 спортсмена из России.

Паралимпиада в Париже пройдет с 28 августа по 8 сентября.