«Матч ТВ» покажет Паралимпийские игры в Париже («Советский спорт»)

Теги телевидение Паралимпийские игры Советский спорт Матч ТВ Легкая атлетика

«Матч ТВ» покажет Паралимпийские игры-2024 в Париже.

Об этом сообщает «Советский спорт».

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков ранее заявил, что на Игры допущены 92 спортсмена из России.

Паралимпиада в Париже пройдет с 28 августа по 8 сентября.

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25 комментариев
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Матч-Тв и так постоянно показывает паралимпийские игры российской футбольной премьер-лиги.
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И Макрон там на открытии будет другой
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Ответ Чёрный тюльпан
Логично! Детям западные ценности показывать не нужно, а то ещё в спорт пойдут, потом учиться в США уедут за счет своих успехов, после чего на Олимпиаду нейтралами заявятся или сменят спортивное гражданство, тогда как лицам с ограниченными возможностями можно показать Паралимпиаду, дав понять, что нужно самим крутиться, как белка в колесе, ведь в РФии такие люди предоставлены сами себе, если родственников нет, которые готовы за ними ухаживать и создавать необходимые условия для жизни.
Нет. Показывать надо, чтобы люди понимали, что жизнь не останавливается, можно делать возможное, сверх того и быть равноценным членом общества.
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Ответ den70
Интересно, где та грань между 15 и 92.
Там где-то есть красная линия, просто она очень гибкая.
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Интересно, где та грань между 15 и 92.
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Ох надо же! Это круто, без сарказма. Я и не знал что вообще допустили наших, тем более так много. Буду смотреть!
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Ответ Chilavert
Ох надо же! Это круто, без сарказма. Я и не знал что вообще допустили наших, тем более так много. Буду смотреть!
На Олимпиаду тоже очень многих наших допустили, но они патриотично не поехали. Получается, что паралимпийцы - сплошь предатели и иноагенты.
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Ну то есть на Олимпиаде одни трансформеры, а на Паралимпиаде всё скрепно? Депутаты и попы одобрили показ?
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Что интересней телезрителям в России, то и показывают...
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Вот это новость! Как так?
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Омерзительно это !
Выбрал позицию , так держись её до конца !
Так нет же , начнутся отмазки - гуманизм , человеколюбие …
Надеюсь этот беспричинный и циничный Матч ТВ поставят на место !
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Ну в принципе логично: свои покажут своих
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Ответ Booligan
92 это мало или ничтожно мало? Там вроде чуть ли не в 3 раза больше медалей
в Токио наших было 246. В Лондоне-182, в Пекине -149.
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Ответ Data Architector
Что интересней телезрителям в России, то и показывают...
Уверен, что число просмотров Олимпиады из всевозможных источников будет выше, чем Паралимпиады на МатчТВ.
Спроси сейчас на улицах россиян о паралимпийцах--не назовут ни одного имени.
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Ответ ДудьСдулся
Уверен, что число просмотров Олимпиады из всевозможных источников будет выше, чем Паралимпиады на МатчТВ. Спроси сейчас на улицах россиян о паралимпийцах--не назовут ни одного имени.
Я и олимпийцев никого не назову)
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Ответ denbodrov
Матч-Тв и так постоянно показывает паралимпийские игры российской футбольной премьер-лиги.
Коммент огонь
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