Деанджело согласился перейти в СКА («Чемпионат»)

Теги СКА возможные переходы Каролина НХЛ КХЛ Энтони Деанджело Чемпионат.com Хоккей

Защитник Энтони Деанджело дал согласие на переход в СКА.

Ранее 28-летний американец опроверг информацию о возможном переходе в клуб из Санкт-Петербурга.

Он сообщил, что хочет дождаться предложений из НХЛ. За прошедшую неделю игрок не подписал новый контракт в лиге и сейчас готов продолжить карьеру в КХЛ, как утверждает «Чемпионат». 

В прошлом сезоне защитник провел 31 матч в составе «Каролины» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 11 (3+8) баллов.

В плей-офф у него 2 (0+2) очка в 9 играх. В общей сложности Деанджело провел 8 сезонов в лиге, где также выступал за «Филадельфию», «Аризону» и «Рейнджерс».

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37 комментариев
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Теперь видимо Кузе придется последовать примеру грицюка и урезать зп в 5 раз, а то у йозе циферки под потолок не влезут
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+44
Грицук теперь от остальных 12 лямов откажется-ну надо так надо. Ромка прокормит.
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как же достал этот #####й цирк. Тошнит от этого клуба
+28
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+26
Натяжной потолок провис и надулся. Рома затопил квартиру
+25
-1
+24
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Кто теперь будет переподписывать договор и урезать себе зарплату ? По правилам КХЛ у команды есть 3 попытки - и СКА свои попытки использовал.
У них есть еще три попытки, ибо первые три уже обнулились
+18
0
+18
Лига равных возможностей 🤣
+19
-2
+17
Кто теперь будет переподписывать договор и урезать себе зарплату ?
По правилам КХЛ у команды есть 3 попытки - и СКА свои попытки использовал.
+17
-3
+14
Для Кузи взяли, чтоб по Каролине не скучал особо
+9
-2
+7
Средняя зп в СПб тысяч 100 (Росстат), Деанджело насыпят 150 в месяц, должно хватить. Жить будет у Грицука, у того всё равно с женой проблемы
+7
0
+7
Ответ Эдуард Глянцев
СКА это хоккейный Челси)
Челси кубки брал. Это Аль-Наср
+6
-1
+5
Ответ Shos
Средняя зп в СПб тысяч 100 (Росстат), Деанджело насыпят 150 в месяц, должно хватить. Жить будет у Грицука, у того всё равно с женой проблемы
А Грицук прокормит двоих? Ему же платят совсем копейки. За квартиру платить, за транспорт платить и еще Деанджело кормить.
+4
-1
+3
На сколько Йозе всем бабла урезал, чтобы ещё одного игрока впихнуть под потолок? За еду играть там будут.
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Так кто ещё там не подписался?
Ямамото, ван Римсдайк, Тайлер Джонсон...?
Ромка всех купит
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И согласился играть за еду. За много еды! Потолка на еду нет.
+3
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И Грицюк еще подвинется, и сам Деанджело много просить не станет - на 3-5 млн подпишется на 10 лет...
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Страшно даже представить, кто следующий на выход из СКА или согласится играть за еду...
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Потолок зарплат для всех потолок, но для Йозе этот потолок натяжной, поскольку можно на жёппу его натягивать.
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я вообще не понимаю зачем ска еще один защитник атакующего плана? Видимо для того что бы просто был... а вообще из под этого парня много кто забьет ))) давай ромка покупай!
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Этому бездарю хоть сборную звезд НХЛ привези, он с ними в плове КХЛ тоже обо... Когда-нибудь в руководстве СКА поймут, что нужно не кровати в борделе перемещать, а управляющего снимать, но это будет совсем другая история. Возможно данная проблема касается и самого руководства клуба. Можно хоть 8000 матчей посмотреть, но важно не то, сколько посмотрел, а что из них для себя вынес. Я тоже сейчас пойду и посмотрю в операционные больниц, как людей с того света вытаскивают, либо на стройки - как там дома возводят, но дай мне кому-то операцию провести или руководить проектированием сооружений, то это приведет к жертвам. Благо в спорте такая клоунада прокатывает.
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Ответ александр красноярский
Молодец Ротенберг усилил команду. В этом году сто процентов выиграет ска кубок Гагарина и не увидем грицюка и толчинского .
Думаю, что Спартак поспорит
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Всё понятно, 77 млн ему насыпали.
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Я думаю это будет серьезной ошибкой.
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Роману никто не поможет, даже хоть Дрим-тим соберёт, как на приставке. А потом в Амур его отправит.
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Ответ srs
Не увидим в составе СКА? Неужели Авангард хотя бы к декабрьскому дедлайну на переходы решится все таки приобрести ребят для второго полноценного результативного звена? А ведь желающих сделать тоже самое в Кахаэль будет где то примерно на уровне практически Все клубы. Еще бы возможности позволяли
В Омске хорошая молодежь это первая а второе приобретение Галиева и касела для второй пятёрки . Ещё 2 вакансии легионеров открыты .
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Ответ александр красноярский
В Омске хорошая молодежь это первая а второе приобретение Галиева и касела для второй пятёрки . Ещё 2 вакансии легионеров открыты .
Стаса можно использовать везде в рамках топ-9, в т.ч. как временная замена Ткача. Но сказать, что нынешние приобретения прям лучше, чем те же прохоркин-юрчо-жафяр нельзя. А ведь Ястребам нужно вернутся сильнее. А леги уже аргумент, да
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Раньше приезжали к нам ненужные за океаном из-за историй, не связанных с хоккеем. Теперь СКА берет ещё и неадеквата, который с партнёрами по команде дерётся. Кажется, дзюдоиста в команду не зря брали)
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У Ротенбурга нет таланта, так хоть деньгами пробует выиграть
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