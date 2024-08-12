Деанджело согласился перейти в СКА («Чемпионат»)
Защитник Энтони Деанджело дал согласие на переход в СКА.
Ранее 28-летний американец опроверг информацию о возможном переходе в клуб из Санкт-Петербурга.
Он сообщил, что хочет дождаться предложений из НХЛ. За прошедшую неделю игрок не подписал новый контракт в лиге и сейчас готов продолжить карьеру в КХЛ, как утверждает «Чемпионат».
В прошлом сезоне защитник провел 31 матч в составе «Каролины» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 11 (3+8) баллов.
В плей-офф у него 2 (0+2) очка в 9 играх. В общей сложности Деанджело провел 8 сезонов в лиге, где также выступал за «Филадельфию», «Аризону» и «Рейнджерс».
По правилам КХЛ у команды есть 3 попытки - и СКА свои попытки использовал.
Ямамото, ван Римсдайк, Тайлер Джонсон...?
Ромка всех купит