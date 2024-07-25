КХЛ и ФХР расторгли договор о делегировании прав на проведение чемпионата России. Лига станет независимой с 1 августа

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КХЛ и ФХР расторгли договор о правах на проведение чемпионата России.

Федерация хоккея России сообщила, что соглашение перестанет действовать с 1 августа.

Ранее Владимир Путин подписал закон о спорте, согласно которому лига сможет проводить соревнования независимо от международных федераций.

В результате КХЛ станет независимой от ФХР и ИИХФ, а клубы лиги смогут заявлять игроков без трансферной карты.

Госдума дает лигам независимость от международных федераций. Точка невозврата?

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55 комментариев
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Ответ igorbalti
А если простым языком, что изменится?
Теперь любой хоккеист, выбранный на драфте, сможет исполнить свою мечту и отслужить в армии РФ, а клубам за это ничего не будет, потому что санкции ИИХФ больше не действуют.
Ещё могут сделать меньше площадку, баскетбольные кольца повесить, количество шайб СКА умножать на три, ну и т.д.
+57
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+40
Просили отделить КХЛ от ФХР, таки отделили. Народ все равно не доволен и язвит в комментариях. Что же вам тогда надо в существующих реалиях?
+49
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Ну наконец то.
+16
-1
+15
А если простым языком, что изменится?
+15
-3
+12
Ответ igorbalti
А если простым языком, что изменится?
Юридически международная федерация не сможет запретить спортивную деятельность КХЛ, вести трансферы , организовывать чемпионат и транслировать матчи. Минус только для ФХР, потому что в данных условиях федерация, кроме детско-юношеского хоккея сейчас бесполезна и теперь перестанет получать процент от трансляций КХЛ
+11
0
+11
Ответ Александр Митраков
Надо существующие реалии менять, а не кровати переставлять
конкретизируйте......
+7
-1
+6
Ответ Kolyan19
Дебильных пауз на евродурь не будет
Будет.
+5
-1
+4
Ответ igorbalti
А если простым языком, что изменится?
В сборную на ЧМ и ОИ и этапы Евротура игроков из КХЛ не смогут дёргать.
Сорь пойду прокашляюсь
+5
-2
+3
Ответ Ковид 07.10.52
Все-таки Ротенберги завалили Третьяка.
Тут скорее ЦСКА
+4
-1
+3
Отлично, лёд тронулся.
+8
-6
+2
Ответ igorbalti
А если простым языком, что изменится?
Добавлю к остальным то что игроки провалившие допинг тест теперь могут играть (по решению лиги)
+2
0
+2
Ой!Не смешите мои тапочки!😂🤣
+3
-1
+2
Ответ Russ Ivan
Давно пора, очень рад, что этот день настал! Но чем же теперь будет заниматься Третьяк?
Назад в ворота.
+2
0
+2
Что ж, посмотрим, какой будет эта независимость в том случае, если сборная Ротенберга не дай бог уступит в паре игр межгалактической серии с белорусами (или не выиграет кубок первого канала) и кто-то из дедов побежит просить президента полностью запретить легионеров, чтобы было "как в Советском Союзе!!!"
+2
0
+2
Дебильных пауз на евродурь не будет
+8
-6
+2
И это правильно! Но недовольные всегда будут, но это из серии: не сделали - плохо, сделали - ещё хуже.
+1
0
+1
Ответ igorbalti
А если простым языком, что изменится?
Чемпион страны будет опредляться в турнире рангом ниже. Больше ничего.
+1
0
+1
Ответ Федя Букин
В сборную на ЧМ и ОИ и этапы Евротура игроков из КХЛ не смогут дёргать. Сорь пойду прокашляюсь
Смогут. Я же говорю ничего не изменилось
+3
-2
+1
Ответ Russ Ivan
Давно пора, очень рад, что этот день настал! Но чем же теперь будет заниматься Третьяк?
Ленточки на открытии катков. Как и предыдущие 15 лет
+1
0
+1
Ждём нового чемпионат России - Рубин Тюмень
+3
-2
+1
Ответ avdot3
Теперь надо уменьшить площадки. Юридически ничего не держит.
Так давно уменьшили. Европейских вроде уже несколько сезонов ни у кого из клубов нет.
+1
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Так победим!
+3
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Ответ saionorest
конкретизируйте......
Дайте им другую Вселенную!
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Ответ Akademik77
Соответственно, раз лига станет независимой ИИХФ, то надо полагать, что и от вада (русада) тоже. А стало быть можно жрать допинг и разгонять до 70-80 матчей за сезон, как в НХЛ😄
Пока нет. Но в перспективе, мне кажется, к этому постепенно придет. Нет смысла кланяться WADAшным
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Ответ BVB Ultras
Что ж, посмотрим, какой будет эта независимость в том случае, если сборная Ротенберга не дай бог уступит в паре игр межгалактической серии с белорусами (или не выиграет кубок первого канала) и кто-то из дедов побежит просить президента полностью запретить легионеров, чтобы было "как в Советском Союзе!!!"
Возможно, суперсерию с Белоруссией придется куда-то переносить. Теперь же плей-офф до мая. Уж до 3 раунда Ромочка планирует доходить иногда, наверно)
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Ответ Ковид 07.10.52
Все-таки Ротенберги завалили Третьяка.
Скорее сечинские завалили дружбонародных Ротенбергов)
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Ответ Russ Ivan
Давно пора, очень рад, что этот день настал! Но чем же теперь будет заниматься Третьяк?
Этот точно без дела не останется.
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Ответ Kolyan19
Дебильных пауз на евродурь не будет
Пауз на евродурь нет с сезона 22/23.
Зато теперь плей-офф продляется на май, раньше мешал ЧМ ИИХФ. Как белые люди
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Ответ Kolyan19
Дебильных пауз на евродурь не будет
Сейчас только на кубок первого канала остановка
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Ответ SadButTrue
Ничего не изменится
ага, люди же просто так работают
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