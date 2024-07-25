КХЛ и ФХР расторгли договор о делегировании прав на проведение чемпионата России. Лига станет независимой с 1 августа

КХЛ и ФХР расторгли договор о правах на проведение чемпионата России.

Федерация хоккея России сообщила, что соглашение перестанет действовать с 1 августа.

Ранее Владимир Путин подписал закон о спорте, согласно которому лига сможет проводить соревнования независимо от международных федераций.

В результате КХЛ станет независимой от ФХР и ИИХФ, а клубы лиги смогут заявлять игроков без трансферной карты.

Госдума дает лигам независимость от международных федераций. Точка невозврата?