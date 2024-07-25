КХЛ и ФХР расторгли договор о делегировании прав на проведение чемпионата России. Лига станет независимой с 1 августа
КХЛ и ФХР расторгли договор о правах на проведение чемпионата России.
Федерация хоккея России сообщила, что соглашение перестанет действовать с 1 августа.
Ранее Владимир Путин подписал закон о спорте, согласно которому лига сможет проводить соревнования независимо от международных федераций.
В результате КХЛ станет независимой от ФХР и ИИХФ, а клубы лиги смогут заявлять игроков без трансферной карты.
Госдума дает лигам независимость от международных федераций. Точка невозврата?
Ещё могут сделать меньше площадку, баскетбольные кольца повесить, количество шайб СКА умножать на три, ну и т.д.
Сорь пойду прокашляюсь
Зато теперь плей-офф продляется на май, раньше мешал ЧМ ИИХФ. Как белые люди