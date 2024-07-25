«Локомотив» и «Спартак» оштрафованы за скандирования фанатов «Зенит» – позор российского футбола» – на 10 тысяч рублей
КДК РФС оштрафовал ««Локомотив» и «Спартак» за кричалку фанатов в адрес «Зенита».
В первом тайме матча 1-го тура Мир РПЛ между «Локомотивом» и «Акроном» (3:2) фанаты московского клуба выкрикивали: «Зенит» – позор российского футбола».
«У болельщиков «Локомотива» в первом тайме было массовое скандирование кричалки «Зенит» – позор российского футбола». «Локомотив» оштрафован на 10 тысяч рублей.
Рассмотрели также матч «Оренбург» – «Спартак», за скандирования болельщиками красно-белых такой же кричалки против «Зенита» оштрафовали клуб на 10 тысяч рублей», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
«Зенит» – позор российского футбола» скандировали некоторые фанаты «Спартака» на матче женских команд. Тренер «Зенита» отреагировала: «Это их эмоции, они переживают за свой клуб»
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Держи 1000 и слушай дальше!
ЗПРФ!!!!
Жду штраф
У кого комплексы не перепутали?)
всего 10 000р? Чтож. Тогда вот Вам 30 000р и: позор", "позор" и еще "бомжи" на сдачу :))
Ждали конский штраф за скандирование кричалки! Получили, потом посчитали, хватит ли на Барко? Хватило! Копейка в копейку!