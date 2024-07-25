«Локомотив» и «Спартак» оштрафованы за скандирования фанатов «Зенит» – позор российского футбола» – на 10 тысяч рублей

Теги Спартак Локомотив Зенит премьер-лига Россия происшествия болельщики КДК РФС Артур Григорьянц ТАСС Футбол

КДК РФС оштрафовал ««Локомотив» и «Спартак» за кричалку фанатов в адрес «Зенита».

В первом тайме матча 1-го тура Мир РПЛ между «Локомотивом» и «Акроном» (3:2) фанаты московского клуба выкрикивали: «Зенит» – позор российского футбола».

«У болельщиков «Локомотива» в первом тайме было массовое скандирование кричалки «Зенит» – позор российского футбола». «Локомотив» оштрафован на 10 тысяч рублей.
 
Рассмотрели также матч «Оренбург» – «Спартак», за скандирования болельщиками красно-белых такой же кричалки против «Зенита» оштрафовали клуб на 10 тысяч рублей», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Зенит» – позор российского футбола» скандировали некоторые фанаты «Спартака» на матче женских команд. Тренер «Зенита» отреагировала: «Это их эмоции, они переживают за свой клуб»

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106 комментариев
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Ну не дорого так то
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Питерские комплексы довольно умилительные. И обходятся недорого, надо продолжать!
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10 тысяч - Смешарикам на смех.
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Это кстати отличное решение, так как это только раззадоривает публику и скоро на всех стадионах страны))
ЗПРФ!!!!
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А можно абонемент сразу приобрести?
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Наказывают за правду))))) Ждем когда за фразу "Зенит - позор российского футбола", будут наказывать на спортсе)
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Ответ Кусок пицци для чрепашек
Ну не дорого так то
Да вообще ни о чём!
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Смешная плата за это удовольствие!
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Этими обидами и исками зенит сам закрепил за собой эту кричалку. Теперь будет на каждом матче
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А можно авансом денег перевести?
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Хмм, за правду штрафуют. Хорошо не посадили ещё.
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Питерцы! ну обоснуйте пожалуйста почему Зенит не позор российского футбола? в европе что показали когда бабло народное столько сосали, 20-летние заслуги не надо? разговор же про это, про россиский чемп никто не говорит
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Зенит - позор российского футбола!
Жду штраф
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За 10 тысяч можно повторить
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Ответ Ебздрогыч
Питерские комплексы довольно умилительные. И обходятся недорого, надо продолжать!
Локомотив играл с Акроном, Спартак с Оренбургом а кричат про Зенит

У кого комплексы не перепутали?)
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Самый популярный клуб. Но есть нюанс.
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Сделайте краудфандинг, подпишусь на регулярные донаты
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Теперь кдк после каждого тура будет выставлять штраф,многим командам. Вот и пришла популярность как хотел Алексей Борисович
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купите на это бабло чупа-чупсы, чтобы Миллер сосал...
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а почему Зенит не оштрафован за то,что он позор российского футбола?!
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Зря это они! Теперь целый сезонный флешмоб пойдет )))
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Анекдот вспомнился старый. Можно его перефразировать:

всего 10 000р? Чтож. Тогда вот Вам 30 000р и: позор", "позор" и еще "бомжи" на сдачу :))
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Ответ Otto Kretschmer
Артур Григорянц символически наказал кабинетных, будь аналогичная ситуация с Зенитом, вопрос стоял бы о дисквалификации или о технаре.
думаю, если бы болелы Зенита скандировали ЗПРФ - им бы ничего не было
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Ответ Сергей Рогалев
Комментарий удален модератором
На дельфина собирают
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Так вот почему с трансфером Барко тянули)))
Ждали конский штраф за скандирование кричалки! Получили, потом посчитали, хватит ли на Барко? Хватило! Копейка в копейку!
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ПРФ зенит
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Ответ Иван
Комментарий удален модератором
И что?этими кричалками что то меняется?
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Спрашивается а чем кричала помогла клубу?Одни без шансов проиграли клубу из низов а вторые ели выиграли у новичка РПЛ .А тот кого позором называют , выигрывает легко и без напряга
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Хорошая традиция. Пока орут - Зенит чемпион. Хорошая мотивация команды Зенит на поле )))
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