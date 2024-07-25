«Локомотив» и «Спартак» оштрафованы за скандирования фанатов «Зенит» – позор российского футбола» – на 10 тысяч рублей

КДК РФС оштрафовал ««Локомотив» и «Спартак» за кричалку фанатов в адрес «Зенита».

В первом тайме матча 1-го тура Мир РПЛ между « » и «Акроном» (3:2) фанаты московского клуба выкрикивали: «Зенит» – позор российского футбола».

«У болельщиков «Локомотива» в первом тайме было массовое скандирование кричалки «Зенит» – позор российского футбола». «Локомотив» оштрафован на 10 тысяч рублей.



Рассмотрели также матч «Оренбург» – «Спартак», за скандирования болельщиками красно-белых такой же кричалки против «Зенита» оштрафовали клуб на 10 тысяч рублей», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Зенит» – позор российского футбола» скандировали некоторые фанаты «Спартака» на матче женских команд. Тренер «Зенита» отреагировала: «Это их эмоции, они переживают за свой клуб»

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