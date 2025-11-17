Гаттузо об 1:4 с Норвегией: «Просим прощения у болельщиков. Италия испугалась, когда соперник впервые ударил в створ, мы не должны зажиматься после этого»

Гаттузо после 1:4 с Норвегией: просим прощения у болельщиков сборной Италии.

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо извинился после поражения от Норвегии в отборе ЧМ-2026 (1:4).

«Мы просим прощения у болельщиков, в первом тайме мы были настоящей командой. Зализываем раны, поздравляем их, нам определенно нужно отталкиваться от того первого тайма, который мы провели. Мы проявили себя и сделали важные вещи, во втором тайме нам было непросто.

Во второй половине мы потеряли в темпе, потеряли несколько мячей при выходе из обороны и дали им пространство. Мы позволили им приблизиться к нашей штрафной. Нужно начинать с первого тайма: мы всегда сохраняли компактность и занимали правильные позиции, мы не должны зажиматься после того, как соперник создает момент.

Через 40 секунд после начала второго тайма они нанесли первый удар в створ, и мы испугались, нам нужно прибавлять именно в этом», – сказал Гаттузо в эфире Rai.

Италия заняла второе место в отборочной группе и сыграет в стыковых матчах.