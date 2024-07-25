10 тысяч латексных салфеток для орального секса выдали спортсменам на Олимпиаде-2024 в Париже
10 тысяч латексных салфеток для орального секса выдали спортсменам на Играх-2024.
Помимо этого, спортсмены получат 300 тысяч презервативов и 20 тысяч женских презервативов.
Все презервативы тематические – на упаковке изображены маскоты Парижа-2024 красные фригийские колпаки по имени Фриж.
Маскоты сопровождаются лозунгами: «На поле любви играй честно. Спрашивай согласие», «Не нужно быть золотым медалистом, чтобы это надеть!», «Не делись ничем, кроме победы. Защити себя и других от ЗПП».
Антисекс-кровати будут и в Париже! Кстати, а почему антисекс?
Латексная салфетка для орального секса - это тончайшая пленка, закрывающая влагалище или анус во время орального секса, которая является средством защиты от проникновения патогенных микроорганизмов во время оральных ласк.
Непосредственным предназначением латексных салфеток является предохранение от заражения венерическими заболеваниями во время занятий куннилингусом, анилингусом или риммингом. Латексные салфетки были созданы для предотвращения попадания в организм жидкости партнера и, соответственно, снижения риска инфицирования во время полового акта. Правильное использование изделия сводит к минимуму риск того, что в организм партнера попадут частички микрофлоры из влагалища или прямой кишки другого партнера.
Занимаясь куннилингусом или анилингусом салфетку из латекса необходимо прикладывать к отверстию ануса или вагины, контролируя при этом то, чтобы она не сползла и всегда находилась непосредственно напротив рта.
"Картонную кровать безопасно нужно драть!"
"В Сене без презерватива купаться опасно!" (сложная рифма)
"Рот салфеткой не протёр и швырнули на ковёр!"
почитал отзывы в интернете - 3/4 отзывов идет от мужчин. подозрительно.
Римминг или, как его еще называют, «анилингус» — это вид орального секса, при котором один из партнеров языком стимулирует анальный проход другого.