10 тысяч латексных салфеток для орального секса выдали спортсменам на Олимпиаде-2024 в Париже

Теги фото Олимпиада-2024 Легкая атлетика

10 тысяч латексных салфеток для орального секса выдали спортсменам на Играх-2024.

Помимо этого, спортсмены получат 300 тысяч презервативов и 20 тысяч женских презервативов.

Все презервативы тематические – на упаковке изображены маскоты Парижа-2024 красные фригийские колпаки по имени Фриж.

Маскоты сопровождаются лозунгами: «На поле любви играй честно. Спрашивай согласие», «Не нужно быть золотым медалистом, чтобы это надеть!», «Не делись ничем, кроме победы. Защити себя и других от ЗПП».

Антисекс-кровати будут и в Париже! Кстати, а почему антисекс?

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96 комментариев
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Спортс познавательный, сегодня мы узнали про латексные салфетки для орального секса. Но новостники, конечно, схалявили.

Латексная салфетка для орального секса - это тончайшая пленка, закрывающая влагалище или анус во время орального секса, которая является средством защиты от проникновения патогенных микроорганизмов во время оральных ласк.

Непосредственным предназначением латексных салфеток является предохранение от заражения венерическими заболеваниями во время занятий куннилингусом, анилингусом или риммингом. Латексные салфетки были созданы для предотвращения попадания в организм жидкости партнера и, соответственно, снижения риска инфицирования во время полового акта. Правильное использование изделия сводит к минимуму риск того, что в организм партнера попадут частички микрофлоры из влагалища или прямой кишки другого партнера.

Занимаясь куннилингусом или анилингусом салфетку из латекса необходимо прикладывать к отверстию ануса или вагины, контролируя при этом то, чтобы она не сползла и всегда находилась непосредственно напротив рта.
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Ответ Ебздрогыч
Спортс познавательный, сегодня мы узнали про латексные салфетки для орального секса. Но новостники, конечно, схалявили. Латексная салфетка для орального секса - это тончайшая пленка, закрывающая влагалище или анус во время орального секса, которая является средством защиты от проникновения патогенных микроорганизмов во время оральных ласк. Непосредственным предназначением латексных салфеток является предохранение от заражения венерическими заболеваниями во время занятий куннилингусом, анилингусом или риммингом. Латексные салфетки были созданы для предотвращения попадания в организм жидкости партнера и, соответственно, снижения риска инфицирования во время полового акта. Правильное использование изделия сводит к минимуму риск того, что в организм партнера попадут частички микрофлоры из влагалища или прямой кишки другого партнера. Занимаясь куннилингусом или анилингусом салфетку из латекса необходимо прикладывать к отверстию ануса или вагины, контролируя при этом то, чтобы она не сползла и всегда находилась непосредственно напротив рта.
Большое Вам спасибо за информацию прямо здесь, под новостью
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+94
Ответ Торт Спартак
Они чё туда все только тра*аться едут?😂
Ну поехать в Париж, прожить две недели в олимпийской деревне со всеми лучшими спортсменами планеты, и не с кем не потра..аться значит упустить лучший опыт в жизни.
+84
-3
+81
Нифига я отсталый, только в комментах узнал про такие салфетки
+70
0
+70
Они чё туда все только тра*аться едут?😂
+47
-4
+43
"Надел ган*он - лайкнул Макрон!"
"Картонную кровать безопасно нужно драть!"
"В Сене без презерватива купаться опасно!" (сложная рифма)
"Рот салфеткой не протёр и швырнули на ковёр!"
+32
-1
+31
Ну а что, нужно себя и партнёра беречь, дело хорошее, полезное и нужное! Повод для улыбки всегда есть, но здоровье прежде всего и самое главное в жизни!!!
+30
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+26
Ответ Торт Спартак
Они чё туда все только тра*аться едут?😂
Ну опыта олимпиады у меня нет, но я был к примеру на фестивале КВН в Сочи. Или на 2х ЧМ. Количество секса там мягко говоря сильно выше, чем обычно. Вряд ли Олимпиада чем-то сильно отличается.
+25
-2
+23
Ответ Ебздрогыч
Спортс познавательный, сегодня мы узнали про латексные салфетки для орального секса. Но новостники, конечно, схалявили. Латексная салфетка для орального секса - это тончайшая пленка, закрывающая влагалище или анус во время орального секса, которая является средством защиты от проникновения патогенных микроорганизмов во время оральных ласк. Непосредственным предназначением латексных салфеток является предохранение от заражения венерическими заболеваниями во время занятий куннилингусом, анилингусом или риммингом. Латексные салфетки были созданы для предотвращения попадания в организм жидкости партнера и, соответственно, снижения риска инфицирования во время полового акта. Правильное использование изделия сводит к минимуму риск того, что в организм партнера попадут частички микрофлоры из влагалища или прямой кишки другого партнера. Занимаясь куннилингусом или анилингусом салфетку из латекса необходимо прикладывать к отверстию ануса или вагины, контролируя при этом то, чтобы она не сползла и всегда находилась непосредственно напротив рта.
Было бы неплохо вывести этот комментарий в топ года, по-моему очень подходящий для спортивного ресурса
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Ночную Олимпиаду показывайте, раз обычную не стали. Рейтинг гарантирован.
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Ответ Alex-OH2
Там реально все трахаються нон-стоп, или этой инфой создают праздничную и свободную атмосферу?
Они люди молодые , спортивные и выносливые, поэтому гормоны играют будь здоров, нон-стоп или нет, но трахаются достаточно много, впрочем как и все здоровье и нормальные люди на Земле!)
+21
-3
+18
Ответ Ебздрогыч
Спортс познавательный, сегодня мы узнали про латексные салфетки для орального секса. Но новостники, конечно, схалявили. Латексная салфетка для орального секса - это тончайшая пленка, закрывающая влагалище или анус во время орального секса, которая является средством защиты от проникновения патогенных микроорганизмов во время оральных ласк. Непосредственным предназначением латексных салфеток является предохранение от заражения венерическими заболеваниями во время занятий куннилингусом, анилингусом или риммингом. Латексные салфетки были созданы для предотвращения попадания в организм жидкости партнера и, соответственно, снижения риска инфицирования во время полового акта. Правильное использование изделия сводит к минимуму риск того, что в организм партнера попадут частички микрофлоры из влагалища или прямой кишки другого партнера. Занимаясь куннилингусом или анилингусом салфетку из латекса необходимо прикладывать к отверстию ануса или вагины, контролируя при этом то, чтобы она не сползла и всегда находилась непосредственно напротив рта.
О, я на этом же сайте прочитал про эти салфетки
+17
0
+17
Ответ Alex-OH2
Там реально все трахаються нон-стоп, или этой инфой создают праздничную и свободную атмосферу?
Нет, 10 тысяч только спортсменов (не говоря о персонале) в возрасте повышенной сексуальной активности держат добровольный целибат две недели.
+9
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+8
Ответ human_being
Вазилин для проигравших буду раздавать?
вазелин как раз для победителей будет
+7
0
+7
Там реально все трахаються нон-стоп, или этой инфой создают праздничную и свободную атмосферу?
+6
0
+6
Вазилин для проигравших буду раздавать?
+7
-1
+6
Не знал, что такие салфетки вообще существуют. Вот темнота! 😄
+7
-1
+6
Натяни Фриж, чтоб не случился кринж.
+7
-1
+6
Ответ Andrey Chengaev
Туалетная бумага тоже вещь полезная и нужная, но стоит ли на ней печатать олимпийские кольца?
Почему нет?
+5
0
+5
Пошёл гуглить, что за латексные салфетки...)
+5
0
+5
Ответ Ебздрогыч
Спортс познавательный, сегодня мы узнали про латексные салфетки для орального секса. Но новостники, конечно, схалявили. Латексная салфетка для орального секса - это тончайшая пленка, закрывающая влагалище или анус во время орального секса, которая является средством защиты от проникновения патогенных микроорганизмов во время оральных ласк. Непосредственным предназначением латексных салфеток является предохранение от заражения венерическими заболеваниями во время занятий куннилингусом, анилингусом или риммингом. Латексные салфетки были созданы для предотвращения попадания в организм жидкости партнера и, соответственно, снижения риска инфицирования во время полового акта. Правильное использование изделия сводит к минимуму риск того, что в организм партнера попадут частички микрофлоры из влагалища или прямой кишки другого партнера. Занимаясь куннилингусом или анилингусом салфетку из латекса необходимо прикладывать к отверстию ануса или вагины, контролируя при этом то, чтобы она не сползла и всегда находилась непосредственно напротив рта.
А можно ещё узнать о женских презервативах? Такие тоже бывают? И как они применяются?
+5
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Так и вижу, что спортсмены на Олимпиаду едут отлизать кому-то
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Ответ несахар
Спортсмены на олимпиаду приезжают с женами и мужьями? Зачем им презервативы?
Может это будет для тебя открытием, но муж и жена тоже занимаются сексом и ты не поверишь, но они предохраняются
+5
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Маскоты сопровождаются лозунгами: "если любишь - глотай!"
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к своему стыду до этого дня ничего не знал про эти салфетки.
почитал отзывы в интернете - 3/4 отзывов идет от мужчин. подозрительно.
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Ответ Торт Спартак
Ну и чтоб не лазить по спец сайтам, поясни, пожалуйста, что такое римминг?
А пожалуйста.
Римминг или, как его еще называют, «анилингус» — это вид орального секса, при котором один из партнеров языком стимулирует анальный проход другого.
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Зашёл в новость, когда у неё было 69 комментариев. Символично)
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Ответ Он саМый
Нифига я отсталый, только в комментах узнал про такие салфетки
Да уж.. 😁👌
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Друг надеется, что онлифанщицы будут все видеофиксировать.
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Ответ Sergey Kuznetsov
"Надел ган*он - лайкнул Макрон!" "Картонную кровать безопасно нужно драть!" "В Сене без презерватива купаться опасно!" (сложная рифма) "Рот салфеткой не протёр и швырнули на ковёр!"
Девиз: "Увидеть Париж и... не беременеть".
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