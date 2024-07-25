10 тысяч латексных салфеток для орального секса выдали спортсменам на Олимпиаде-2024 в Париже

10 тысяч латексных салфеток для орального секса выдали спортсменам на Играх-2024.

Помимо этого, спортсмены получат 300 тысяч презервативов и 20 тысяч женских презервативов.

Все презервативы тематические – на упаковке изображены маскоты Парижа-2024 красные фригийские колпаки по имени Фриж.

Маскоты сопровождаются лозунгами: «На поле любви играй честно. Спрашивай согласие», «Не нужно быть золотым медалистом, чтобы это надеть!», «Не делись ничем, кроме победы. Защити себя и других от ЗПП».

Антисекс-кровати будут и в Париже! Кстати, а почему антисекс?